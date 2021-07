Mancini und Vialli - Italienische Bromance

Doch das ist Schnee von gestern. Nun haben beide ihren Fokus auf das EM-Finale gerichtet - mit einer Auswahl, die sich in jedem Spiel als echte Mannschaft präsentiert hat, in der sich jeder Spieler für den anderen aufopfert, und in der die Akteure gelungene Abwehraktionen wie Tore feiern.

Knochen, Schweiß, Blut und Mühe

Das Auftreten der "Azzurri" bei der EURO erinnert an eine Passage in Mancinis und Viallis Buch, in der sie den Geist der Sampdoria-Meistermannschaft von 1991 beschreiben: "Eine Mannschaft aus Freunden, die Knochen, Schweiß, Blut und Mühe investiert haben, um - jeder, so gut er konnte - eine Mission, ein Unterfangen zu stemmen: das Unmögliche möglich machen, den Status quo herausfordern und schlagen."

Italiens Verbandschef Gabriele Gravina formulierte es am Mittwoch (07.07.2021) so: "Das schönste Ergebnis ist nicht, das Finale erreicht zu haben, sondern all das, was dieses Ergebnis dem Land gibt." Diese Nationalmannschaft sei ein Symbol für die Einheit Italiens.

Stand: 08.07.2021, 14:07