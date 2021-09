"Gegenangriff" der UEFA

Das UEFA-Schreiben sei ein "durchdachter Gegenangriff, mühsam verpackt als Gesprächsangebot", schreibt die SZ. Demnach soll die FIFA schnellstens ihren Plan zur Halbierung des bisherigen Abstands von vier Jahren zwischen WM-Endrunden offenlegen. " So ein Treffen ist unerlässlich, da, wie Sie wissen, keine Entscheidung in einer so wichtigen Sache getroffen werden kann ohne die einstimmige Zustimmung der europäischen Verbände und des europäischen Fußballs ", zitiert die SZ aus dem Brief.

Infantinos WM-Pläne

Der UEFA-Vorstoß ist laut SZ auch die Reaktion auf die Pläne der FIFA, den neuen WM-Zyklus von zwei Jahren auf einem Gipfeltreffen durchzusetzen. Laut SZ-Informationen sollen bei diesem Treffen nicht alle Kontinentalverbände mit am Tisch sitzen, sondern nur jeweils bis zu zehn Nationalverbände aus den jeweilgen Konföderationen.

Dies könnte das Stimmungsbild wohl zugunsten von Infantinos Zweijahresplan verschieben, nach der afrikanischen Konföderation CAF hatte sich am Dienstag auch die asiatische Dachorganisation AFC auf Infantinos Seite geschlagen.