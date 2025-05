Cas weist Einspruch ab Club León darf definitiv nicht zur Club-WM Stand: 06.05.2025 17:17 Uhr

Der mexikanische Erstligist Club León darf endgültig nicht an der Club-WM in diesem Sommer teilnehmen.

Der Verein scheiterte vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas mit seinem Einspruch gegen eine Entscheidung des Fußball-Weltverbandes FIFA.



Das Gremium habe die Dokumente geprüft und sei zu dem Entschluss gekommen, dass der FIFA-Beschluss rechtens sei, teilte der Cas mit. Der Weltverband hatte Club León vor knapp sieben Wochen vom Turnier ausgeschlossen. Der Verein sowie CF Pachuca aus Mexiko verstoßen aus FIFA-Sicht gegen Wettbewerbsbestimmungen, weil beide Teams unter derselben Eigentümerschaft stehen.

León: "Kein sportliches Prinzip"

Wer Leóns Platz bei der erstmals auf 32 Teilnehmer aufgestockten Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli übernimmt, soll sich in einem geplanten Entscheidungsspiel zwischen Los Angeles FC und dem mexikanischen Team América entscheiden.



Der Verein aus der Stadt León war für das Turnier bereits der Gruppe D zugelost worden und sollte am 16. Juni in Atlanta sein Auftaktspiel gegen den FC Chelsea bestreiten. Das Urteil sei "sehr hart" , schrieb der Verein in einer Stellungnahme bei der Plattform X. Es habe in diesem Fall "von Anfang an kein sportliches Prinzip" gegeben.



Bei dem Event in den USA gehen aus der Bundesliga Meister Bayern München und Borussia Dortmund an den Start.