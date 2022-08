Premier League Wo sind die Herausforderer für Klopp und Guardiola? Stand: 03.08.2022 18:53 Uhr

Am Wochenende beginnt die neue Saison in der Premier League. Manchester City und der FC Liverpool bleiben die Favoriten - doch die nächsten Transferwochen werden noch einiges verändern.

Von Sebastian Hochrainer

Die 20 Klubs in der Premier League sind wieder in Kauflaune. Erneut werden in keinem anderen Land auch nur ansatzweise so viele Millionen in neue Spieler investiert wie in England - wobei es dort jetzt schon in die Milliarden geht. Und bis zum Transferschluss am 1. September wird offenbar noch jede Menge mehr passieren.

Feststeht bereits, dass drei Topteams mit Kadern in die Saison gehen, die das Zeug für die obersten Plätze haben. Meister Manchester City und Herausforderer FC Liverpool sind ganz sicher die ersten Kandidaten auf die Meisterschaft. Beide gaben zwar auch wichtige Spieler der Vergangenheit ab, verpflichteten aber Profis, die die zuletzt herausragenden Teams noch weiter verbessern dürften.

City und Liverpool noch gefährlicher vor dem Tor

City setzte sich im Kampf um Erling Haaland durch, Pep Guardiola spielt nun mit dem ehemaligen Dortmunder mit einem echten Mittelstürmer. Trotz aller Anpassungsprobleme in der Vorbereitung ist ein City-Upgrade durch diese Personalie zu erwarten, ebenfalls dabei helfen soll die Verpflichtung von Mittelfeldabräumer Kalvin Phillips.

Liverpool sicherte sich die Dienste von Darwin Nunez, der Sadio Mané (zum FC Bayern München gewechselt) ersetzen soll. RB Leipzig hat schon feststellen müssen, wie gut Nunez unter Trainer Jürgen Klopp funktioniert. Beim 0:5 des Bundesligisten gegen die "Reds" erzielte der uruguayische Nationalspieler vier Tore. Im Community Shield setzte er die nächste Duftmarke, holte gegen die "Citizens" als Joker einen Elfmeter raus und erzielte den 3:1-Endstand.

Chelsea und Man United müssen Arsenal fürchten

Nach enttäuschenden Jahren ist aktuell der FC Arsenal, der am Freitag (05.08.22) bei Crystal Palace das Eröffnungsspiel bestreitet, wohl das Team, dem man am ehesten zutrauen kann, die beiden Platzhirsche zu gefährden.

Gabriel Jesus verstärkt den Sturm, Oleksandr Zinchenko (beide von Manchester City gekommen) die defensiveren Bereiche. Alle Positionen sind mittlerweile sehr stark besetzt, meistens mit Spielern mit hohem Potenzial wie der neue Kapitän Martin Odegaard sowie die englischen Nationalspieler Bukayo Sako und Emile Smith Rowe.

Noch keine Euphorie ausgebrochen ist dagegen beim FC Chelsea und bei Manchester United. " Wir sind absolut nicht konkurrenzfähig ", sagte Chelsea-Coach Thomas Tuchel zuletzt. Vor allem die ablösefreien Abgänge von Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Andreas Christensen konnten noch nicht kompensiert werden, mit Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) kam erst ein Ersatz. Mit Raheem Sterling wurde die Offensive, in der Kai Havertz der große Hoffnungsträger ist, zwar verstärkt, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie es sich Tuchel wünscht und wie er es fordert.

Tottenham und West Ham mit Chancen auf die Champions League

Auch bei Man United fehlen noch die ganz großen Transfererfolge. Frenkie de Jong vom FC Barcelona ist ein Wunschspieler, es soll auch Einigkeit zwischen den Klubs herrschen, der niederländische Nationalspieler verweigert bislang jedoch den Wechsel. Er würde Paul Pogba (jetzt bei Juventus Turin) ersetzen, ansonsten ist mit Lisandro Martinez (Ajax Amsterdam) ein Wunschverteidiger vom neuen Trainer Erik ten Haag gekommen, außerdem hofft United, dass Christian Eriksen zu alter Stärke zurückfindet.

Beide Teams sind aktuell auf dem Transfermarkt enorm aktiv, mehrere Verpflichtungen dürften in den nächsten vier Wochen noch folgen. Ähnlich ist es bei den anderen Teams, die es in die Spitzengruppe schaffen wollen. Vor allem die Tottenham Hotspur und West Ham United gelten als solche, beiden ist es gelungen, ihre wichtigsten Spieler zu halten und sich punktuell zu verstärken.

Wann kommt die Attacke von Newcastle?

Die ganz große Transferoffensive ist noch bei Newcastle United ausgeblieben. Nach der Übernahme der Saudi Arabia Public Investment Fund wurde der Angriff auf die Premier-League-Spitze ausgerufen. " Wir wollen natürlich Trophäen sehen - das wird jeder Fußballvereinseigentümer vom ersten Tag an sagen. Trophäen erfordern Investitionen, Zeit, Geduld und Teamarbeit ", sagte Amanda Staveley, die in den Vorstand des Klubs berufen wurde. Die Neuzugänge Nick Pope, Sven Botman und Matt Targett dürften da aber noch nicht reichen.

Sich bereits in einer Vielzahl verstärkt hat sich Aufsteiger Nottingham Forest - und das vor allem aus Deutschland. Mit Omar Richards (FC Bayern), Moussa Niakhate (Mainz 05), Orel Mangala (VfB Stuttgart) und Taiwo Awoniyi (Union Berlin) verpflichtete der deutsche Kaderplaner George Syrianos vier Profis, die in der vergangenen Saison in der Bundesliga spielten.