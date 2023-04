Premier League Aston Villa setzt Erfolgsserie fort Stand: 25.04.2023 23:31 Uhr

Aston Villa hat in der Premier League gegen Fulham den nächsten Sieg eingefahren und nimmt Kurs aufs internationale Geschäft. Leeds verpasste einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg.

Aston Villa hat seine Erfolgsserie in der Premier League fortgesetzt. Das Team von Coach Unai Emery gewann am Dienstagabend (25.04.2023) zum Auftakt des 33. Spieltags mit 1:0 gegen den FC Fulham um den deutschen Keeper Bernd Leno.

Aston Villa auf Europacup-Kurs

Tyrone Mings (21.) sorgte für den achten Sieg in der zehnten Partie ohne Niederlage nacheinander für Villa, das in der Tabelle vorerst auf den fünften Platz kletterte. Der Die Serie von Aston Villa hält derweil an. Der Europacupsieger von 1982 hat damit weiter gute Chancen auf die erste Teilnahme am internationalen Geschäft seit 2010.

Leeds United verpasste einen möglichen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Leeds gab beim 1:1 gegen Leicester City eine Führung spät aus der Hand. Stürmerstar Jamie Vardy (80.) glich nach dem Tor von Luis Sinisterra (20.) aus. Der dreimaliger Meister Leeds, der zuletzt drei Spiele in Folge verloren hatte, bleibt in der Tabelle auf Platz 16, mit einem Punkt Vorsprung auf Leicester.

Spitzenspiel City gegen Arsenal am Mittwoch

Am Mittwochabend (21 Uhr, live im Sportschau-Ticker) kommt es zum Top-Duell zwischen Meister Manchester City und Tabellenführer Arsenal.