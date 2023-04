Premier League Brighton verschärft Krise bei Chelsea Stand: 15.04.2023 18:32 Uhr

Der FC Chelsea hat in der Premier League gegen Brighton den nächsten bitteren Rückschlag kassiert und hinkt weiter den eigenen Ansprüchen hinterher.

Chelsea verlor am 31. Spieltag am Samstag (15.04.2023) an der heimischen Stamford Bridge mit 1:2 gegen Brighton and Hove Albion. Die "Blues", die unter der Woche auch das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League mit 0:2 bei Real Madrid verloren hatten, sind in der Premier League damit seit nunmehr fünf Spielen ohne Sieg.

Chelsea auch unter Lampard weiter in der Krise

Chelsea kassierte unter Interimscoach Frank Lampard die zweite Liga-Pleite in Folge, die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb ist für den Tabellenelften wohl nur noch über den Gewinn der Königsklasse möglich. Am Dienstag steht für die "Blues" das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid an. Dann soll auch Kai Havertz, der wegen Kniebeschwerden aussetzen musste, wieder zur Verfügung stehen. "Bis Dienstag sollte er wieder fit sein", sagte Lampard.

Conor Gallagher (13. Minute) brachte die Blues an der Stamford Bridge zunächst eher glücklich in Führung. Brighton war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, ließ aber zahlreiche Topchancen ungenutzt und benötigte bis zur 42. Minute für den hochverdienten Ausgleich durch Danny Welbeck. Julio Enciso (69.) drehte die Partie schließlich mit seinem Traumtor aus 25 Metern. Chelsea blieb zwar im Spiel, agierte aber zu ideenlos, um etwas am Ergebnis zu ändern.

Spurs patzen gegen Bournemouth

Auch Tottenham kommt nach der Trennung von Coach Antonio Conte nicht zur Ruhe. Die Spurs kassierten im eigenen Stadion eine bittere 2:3-Pleite gegen AFC Bournemouth. Nach dem späten Ausgleichstreffer (88.) durch Arnaut Danjuma sah es für Tottenham zumindest nach einem Unentschieden aus. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit schockte Dango Ouattara die Spurs mit dem Siegtreffer für Bournemouth.

Die Qualifikation zur Champions League gerät für den Tabellenfünften Tottenham nach der Pleite mehr und mehr in Gefahr.