Premier League Manchester United im Schongang zum Heimsieg Stand: 08.04.2023 15:21 Uhr

Mit dem zweiten Sieg in Folge hält Manchester United in der englischen Premier League auch am 30. Spieltag Kurs auf die Champions-League-Qualifikation.

Gegen den FC Everton feierte United am Samstag (08.04.2023) einen 2:0 (1:0)-Sieg und rückte mit 56 Punkten zumindest vorläufig auf Rang drei vor. Scott McTominay erzielte die Führung für die "Reds" nach einem Steilpass von Jadon Sancho mit einem satten Schuss von halbrechts aus 14 Metern (36.).

Der eingewechselte Anthony Martial legte auf Vorlage von Marcus Rashford nach einem Fehler in der Abwehr der "Toffees" den zweiten Treffer nach (71.). Einen Wehrmutstropfen musste Manchester aber verkraften: Stürmerstar Rashford musste zehn Minuten vor Schluss verletzt ausgewechselt werden und könnte im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla fehlen.

Everton, das zuletzt Anfang der 1950er Jahre zweitklassig spielte, bleibt nach der Niederlage mit 27 Punkten als 16. in akuter Abstiegsgefahr.