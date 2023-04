Aufstieg in die Premier League FC Burnley feiert sich und Vincent Kompany Stand: 08.04.2023 12:41 Uhr

Nach einem Jahr in der Championship schaffte der FC Burnley die direkte Rückkehr in die Premier League. "Vater" einer überragenden Saison ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Nach einem Jahr in der Championship schaffte der FC Burnley die direkte Rückkehr in die Premier League. "Vater" einer überragenden Saison ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Am Ostermontag wird es in Burnley einen großen Fußball-Feiertag geben - da muss man kein großer Prophet sein. Der örtliche Football-Club wird dann ab 21 Uhr in der Championship - Englands zweiter Liga - gegen Sheffield United antreten. Das Schöne für die glühenden Anhänger des nordenglischen Klubs aus der Grafschaft Lancashire: Es geht um nichts mehr - der Aufstieg in die Premier League ist schon unter Dach und Fach.

Aufstieg sechs Spieltage vor Schluss

Mit einem 2:1 in Middlesbrough schafften die "Clarets" - die "Weinroten" - am Karfreitag schon am 40. von 46 Spieltagen den direkten Wiederaufstieg, nachdem das Team 2022 den Klassenerhalt in Englands Eliteliga nur hauchdünn verpasst hatte.

Architekt der "Wiederauferstehung" ist zweifelsohne Vincent Kompany. Der ehemalige HSV-Profi, der seine größte Zeit als Spieler anschließend im Trikot von Manchester City hatte, war im vergangenen Sommer als Trainer vom RSC Anderlecht ins englische Unterhaus gewechselt. Ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schritt - der sich für den 36-Jährigen jetzt als Karriere-Beschleuniger herausstellte.

"Traue dem Zufall nicht"

"Ich hatte auch mehrere Angebote, für Klubs auf höherem Niveau zu arbeiten, aber dort hätte ich sofort erfolgreich sein müssen. Doch schneller Erfolg ist meist Zufall, und ich traue dem Zufall nicht. Burnley zeigte große Bereitschaft für ein langfristiges Projekt", erklärte Kompany jüngst in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung"

Kompanys Spielidee orientiert sich quasi zwangsläufig an der Pep Guardiolas. Der Spanier war schließlich jahrelang sein Ziehmeister bei City. Aber ein bisschen anders wollte es Kompany in Burnley dann doch machen.

Als Spieler lernte Kompany bei Manchester City

"Ballbesitz kann einerseits der Spielkontrolle dienen und andererseits dem Herausspielen von Torchancen. Ich bin mehr aufs Toreschießen fokussiert", beschrieb der 36-jährige Belgier den Unterschied zu seinem Lehrmeister. 76 Treffer nach 39 Spielen sind der Spitzenwert im englischen Unterhaus.

Seit 140 Jahren im gleichen Stadion

Die 80.000-Einwohner-Stadt hat mit ihrem FC schon so einiges erlebt. Seit 140 Jahren wird schon im "Turf Moor", dem altehrwürdigen Stadion der Stadt, gespielt. Und man feierte auch schon ein paar dicke Erfolge - auch, wenn sie schon lange zurückliegen. 1921 und 1960 war Burnley englischer Meister, mit dem FA-Cup-Sieg kam 1914 der erste große Triumph.

Der als "Pokalschreck" großer Teams bekannte Klub entwickelte sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art "Fahrstuhlmannschaft" in England - pendelte eigentlich stetig zwischen erster und zweiter Liga.

2022 - Abstieg am letzten Spieltag

Satte neun Jahre (seit 2012) dirigierte mit Sean Dyche ein Trainer alter Schule das Team von der Seitenlinie. Dyche wurde im Frühjahr 2022 entlassen, als mal wieder der Sturz in die Zweitklassigkeit drohte. Ein ganzes Team von Interimstrainern sollte die Mannschaft damals retten - nach einer Niederlage am letzten Spieltag gegen Newcastle stand der Abstieg aber unumstößlich fest.

Vincent Kompany schaffte nun auf Anhieb die Reparatur dieses "Unfalls" und soll das Team natürlich auch in der Eliteliga führen. Wenn möglich, zu einer Saison ohne echte Abstiegssorgen. Aber das ist noch Musik von morgen. Erst einmal soll gefeiert werden. Zuerst am Ostermontag rund um die Partie gegen Sheffield.