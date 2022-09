Nations League Ukraine bejubelt Kantersieg in Armenien Stand: 24.09.2022 17:03 Uhr

Drei Tage nach der klaren Niederlage in Schottland hat die Ukraine mit einem glatten Sieg in Armenien gekontert und bleibt in der Nations League auf Aufstiegskurs.

Die Ukraine gewann das Spiel in Jerewan gegen Armenien deutlich mit 5:0 (1:0) und übernahm damit vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Liga B, Gruppe 1. Die Ukrainer (10 Punkte) stehen auf Platz eins vor Schottland (9). Armenien (3) liegt auf Platz 4.

Drei Tage nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen die Schotten brachte Oleksandr Tymtschyk (22. Minute) die Gäste in Führung. Oleksandr Subkow (57.), Doppelpacker Artem Dowbyk (69./84.) und Danylo Ihnatenko (81.) sicherten im zweiten Durchgang den ungefährdeten Sieg der Ukrainer.

Am Dienstag (20.45 Uhr) geht es für die Ukraine im direkten Duell mit Schottland um den Aufstieg. Mit einem irischen Sieg am Samstagabend steigt Armenien in die Liga C ab.