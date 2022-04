FA Cup: Mané schießt Liverpool gegen City ins Finale

Mané mit Doppelpack in Halbzeit eins

Liverpool erwischte im Stadion der "Skyblues" einen Traumstart: Der ehemalige Leipziger Konaté lief bei einer Ecke perfekt ein und setzte den Kopfball aus acht Metern in die Maschen. Nur acht Minuten später schenkte City den Gästen den zweiten Treffer. Der junge Keeper Zack Steffen wartete nach einem Rückpass viel zu lange und ließ sich von Mané die Kugel ins eigene Tor weggrätschen.

Die Hausherren wirkten geschockt und brachten nach vorne nicht viel auf den Rasen. Auch die Männer von Jürgen Klopp konnten sich keine großen Torchancen mehr erspielen und so entwickelte sich - anders als beim rasanten Remis in der Liga vor einer Woche - eine eher höhepunktarme Partie. Erst kurz vor der Pause entwickelte sich wieder Torgefahr - und wie: Einen perfekten Chip-Pass von Thiago schoss Mané per Volley ein.

City kommt zu spät in Schwung

Nach dem Seitenwechsel war Manchester sofort zurück im Spiel: Grealish vollendete einen guten Querpass von Gabriel Jesus aus sieben Metern zum 1:3. Dennoch bewegte sich die Partie weiterhin nicht auf dem höchsten Niveau. Rund zwanzig Minuten vor dem Ende vergaben erst Jesus auf der einen und im Anschluss Mohamed Salah auf der anderen Seite große Chancen.

Das Spiel ging in die Schlussphase - und tatsächlich kam City nochmal heran. Silva nutzte einen Abstauber zum Anschlusstreffer. City probierte nun alles für den Ausgleich. Raheem Sterling vergab die letzte Chance auf die Verlängerung. So reichte Liverpool eine starke erste Halbzeit für den Einzug ins Finale. Der Gegner der "Reds" wird am Sonntag (17.04.2022) zwischen Crystal Palace und dem FC Chelsea ermittelt.

Sehen Sie die Tore der Partie in der Sportschau am Samstag gegen 19.50 Uhr.

Quelle: sid/dpa/red