La Liga, 19. Spieltag Pedri-Tor reicht Barca in Girona Stand: 28.01.2023 18:12 Uhr

Der FC Barcelona beendet die Hinrunde in der ersten spanischen Fußball-Liga auf Platz. Durch ein 1:0 (0:0) am Samstag (28.01.2023) beim FC Girona kann Real Madrid den ewigen Rivalen am 19. Spieltag von La Liga nicht mehr von der Spitze verdrängen.

Ohne seinen gesperrten Mittelstürmer Robert Lewandowski reichte Barca beim Außenseiter eine sparsame Leistung für den Sieg. Das entscheidende Tor gelang dem für den verletzten Ousmane Dembele eingewechselten Pedri in der zweiten Halbzeit (67.). In seinem 100. Pflichtspiel für die Katalanen stand Pedri goldrichtig, nachdem Gironas Schlussman eine scharfe Hereingabe von Jordi Alba ins Zentrum durchrutschen ließ.

Kurz vor Schluss hatte Barcelona Glück, dass die Gastgeber einen Abwehrfehler aus kurzer Distanz nicht zum Ausgleich nutzen konnten (86.). Mit 47 Punkten und 37:6 Toren rangiert Barca weiter auf Platz eins vor Real Madrid, das am Sonntagabend Real Socieda San Sebastian empfängt.