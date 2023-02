La Liga, 22. Spieltag Valverde bricht den Bann für Real Madrid in Osasuna Stand: 18.02.2023 22:56 Uhr

Real Madrid hat in der spanischen La Liga vorerst den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona verkürzt. Ein spätes Tor von Federico Valverde brachte die Königlichen bei CA Osasuna auf die Siegerspur.

In der Tabelle reduzierte das Team von Trainer Carlo Ancelotti damit vorerst den Abstand auf Erzrivale Barca auf fünf Punkte. Das Team um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen kann am Sonntag (18.02.2023) im Heimspiel gegen den FC Cadiz jedoch wieder auf acht Zähler davonziehen.

Beinahe hätte Real jedoch den vierten Sieg im siebten Ligaspiel in diesem Jahr verpasst. Vor allem Vinicius Junior verzweifelte vor dem gegnerischen Tor, der Brasilianer vergab eine Reihe an Topchancen, traf zudem einmal aus Abseitsposition nach Vorbarbeit von David Alaba (52.). Vinicius sorgte dann aber selbst mit für den erlösenden Moment, er bereitete den Treffer von Valverde in der 78. Minute vor. Kurz vor Schluss erzielte der 22-Jährige doch noch sein Tor zum 2:0 (89.).

Osasuna war nah dran

In der Nachspielzeit sorgte Marcos Asensio für den 3:0-Endstand (90.+2), der angesichts der zuvor lange auch ausgeglichenen Partie kein Spiegelbild des Spiels war. Vor dem Führungstreffer von Valverde hatte auch Osasuna mehrere Gelegenheiten, um selbst den ersten Treffer zu erzielen. Die beste Chance vergab Moi Gomez, der den Pfosten traf (62.).