Es ist Sonntagnachmittag, als zwölf Klubs die europäische Sportwelt aus den Angeln heben. Eine Mitteilung im pdf-Format macht am 18. April 2021 unter Journalisten die Runde. "Führende Fußballklubs verkünden neuen Wettbewerb Super League" lautet der Titel. Die Super League - was über Jahre nur ein Drohszenario war, wird in der Nacht zum 19. April Realität, als die einzelnen Klubs nach und nach die Echtheit der Mitteilung bestätigen.

Es ist ein beispielloser Bruch mit den europäischen Institutionen im Fußball. In Europas Fußball beginnt ein Sport-Krimi, der nur rund 48 Stunden dauern soll, der aber noch lange nachwirken wird.