Der Begriff der Wachablösung ist ja auch im Sport ein wenig schwammig. Wie viele Titel braucht es, um einen anderen Klub sozusagen vom Thron zu stoßen? Die Fußballinnen von Olympique Lyon beispielsweise haben zwischen 2016 und 2020 fünfmal in Folge die Champions League gewonnen. Im vergangenen Jahr triumphierte dann der FC Barcelona im Endspiel gegen den FC Chelsea.

Am Samstag (21.05.2022) stehen sich beide Klubs jetzt in Turin im Finale gegenüber. Sollte Olympique gewinnen, wäre der Sieg der Barca-Frauen nur eine Eintagsfliege gewesen. Doch holen die Spanierinnen den Cup zum zweiten Mal in Serie und erstmals im direkten Duell mit dem ehemaligen Dauer- und Rekordsieger, dann wäre die Wachablösung wohl perfekt.