Die Bestmarke stammt aus dem 20. Jahrhundert

Die Spielerinnen des FC Barcelona treten heute zum Champions-League-Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid erstmals vor Publikum im Camp Nou an. Es soll ein Tag werden, der Zuschauerrekorde im Frauenfußball bricht. Entsprechend äußerte sich Barcelonas Präsident Joan Laporta am Dienstag in einem Interview mit dem Radiosender Rac-1: "Wir wollen den Weltrekord schaffen."

Den Zuschauerrekord für die Champions League (50.212 Zuschauer, Finale 2012 im Münchner Olympiastadion) und den für die Klubebene (60.739, Atlético Madrid gegen Barcelona 2019). Ja, sogar die absolute Bestmarke: 90.185 kamen 1999 zum WM -Finale der USA gegen China.

Bis auf das Wetter ist alles vorbereitet für den Eintrag in die Geschichtsbücher. Allen voran hat Barça ein Team, das jedes seiner 35 Saisonspiele gewonnen hat und aktuell das Nonplusultra seines Sports darstellt.

Der Gegner stimmt, die Anstoßzeit um 18.45 Uhr auch, und die Ticketpreise ab neun Euro waren günstig – bei den Männern geht in der Regel nichts unter 40 Euro. Seit Monaten ist die Partie offiziell ausverkauft.