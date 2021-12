Fußball | Finanzen

Financial Fairplay - Vorschlag entschärft, aber es bleiben wichtige Fragen

Von Chaled Nahar und Matthias Wolf

Die UEFA wird in ihrem Exekutivkomitee den Stand der Verhandlungen zur Neuregelung des Financial Fairplays vorstellen. Auf der Tagesordnung der per Videokonferenz angesetzten Sitzung am Donnerstag (16.12.2021, 10 Uhr) steht ein "Zwischenstand zur Entwicklung der finanziellen Regularien". Es ist eines der wichtigsten Themen in der UEFA derzeit, denn die neuen Regeln des Financial Fairplays werden den europäischen Klubfußball in den kommenden Jahren prägen.