FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Die Pfeile fliegen wieder Stand: 15.12.2022 19:45 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Freitag also, 12.30 Uhr Ortszeit Doha, wird er wieder sprechen. Part one ist schon ein Klassiker, Part two wird mit Spannung erwartet. Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA - oder auch: die FIFA - hat zur Pressekonferenz geladen.

Gibt also wenig zu besprechen im Council der FIFA, dem immerhin höchsten Beschlussgremium. Der Rat beginnt seine Sitzung um 11 Uhr. Wird also schnell gehen. Marokko bekommt dann offiziell die Klub-WM 2023 zugesprochen, die in Deutschland den gleichen Status genießt wie Confed Cup und Weltpokal: Ist keine deutsche Mannschaft dabei, interessiert es keine Sau.

DFB hat schon getagt. Der Beraterkreis Sport beriet, und wird im Januar wieder beraten. Danke für die Info.

Couch bei Lebkuchen statt Strand

Weiterhin gesund. Weiterhin gute Nachricht. Andererseits zeigt die Erfahrung, dass der Körper gerne schwächelt, wenn er auf der Liege am Strand runterfährt, was in diesem Jahr der Couch bei Lebkuchen und Tannenbaum entspricht.

Machse nix.

Erst Fußball, dann Darts

Darts-WM beginnt. Die Fußball-WM geht dem Ally Pally vernünftigerweise aus dem Weg und beginnt mit dem Finale (und diesem anderen Spiel) schon um 16 Uhr MEZ.

„Chase the sun“ von Planet Funk statt Hayya Hayya, wäre für die letzten Tage im Hotelaufzug auch eine gute Idee. Wie es um die Darts-Kultur am Persischen Golf bestellt ist, wird ein Late Night Zapping zeigen.