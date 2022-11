WM-Tagebuch Fußball-WM 2022 in Katar Gooooooool de Saudi-Arabia Stand: 22.11.2022 20:38 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Goooooooool. Was ist das denn für einer? Ball ist im Mittelfeld. Warum brüllt der so? 20 Sekunden später ist er im Tor. Die Kollegen aus Argentinien haben also das Weltbild aufliegen lassen, das nur minimal hinter live hängt. Irgendwie doof, jetzt immer schon vorher zu hören, wenn etwas Wichtiges passiert. Aber irgendwie müsste ja auch jemand aufstehen, um die Fernbedienung zu holen. Außerdem ist es irgendwie lustig, wenn mehrmals einer "Goooooooool" schreit, die Tore dann aber wieder kassiert werden.

Achterbahnfahrt WM-Edition

Beim fünften Goooooooool zählt es dann, aber es klingelt bei den Argentiniern. Ups. Und nochmal ups. Von diesem Schock muss sich die WM erstmal mit zwei 0:0 erholen. Sieben Minuten Nachspielzeit bei Mexiko gegen Polen sind das neue pünktlicher Abpfiff.

Bei "BeIN Sports", dem großen und einflussreichen Sportsender mit Sitz in Doha, analysiert Ruud Gullit das Spiel. Stunden vorher war mal Lothar Matthäus im Bild. Da geht sofort die Zeitreise los. 32 Jahre bis San Siro. Was für ein Spiel. Diego Buchwald, Jürgen Klinsmann, Lama Rijkaard, wütende Tante Käthe, Heribert Faßbender, der den Schiedsrichter zurück in die Pampa wünscht.

Zeitreise zurück, "BeIN Sports" schaltet vor das Stadion und fragt Fans. Selten gut. Frau mit Schweiz-Kappe sagt, dass sie keine Ahnung habe, wer das Turnier gewinnen könne, aber Saudi-Arabien habe gut gespielt. Äh?

Deutschland noch nicht beim Fußball angekommen

Die Binde. Weiterhin das Thema bei den Deutschen, die jetzt auch bald Fußball spielen, aber vorher vielleicht sogar noch vor Gericht ziehen wollen. Hansi Flick sagt, dass es ein gutes Zeichen wäre, wenn gegen Japan zum Auftakt ein Sieg gelänge. So war die Frage nicht gemeint, aber Hauptsache Zeichen.

Werbung bei "BeIN Sports". Danach ein Spot mit John Terry. Der ist da auch jetzt Experte. Ach, guck. Google schmeißt zudem Arsène Wenger raus, außerdem Kaka, David Villa, Marcel Desailly, Gabriel Batistuta, Gary Neville, Alessandro Del Piero und Lothar Matthäus. Das geht.

Was gibt es in der Lokalzeitung? Den ultimativen Test, wer den besten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Stimmt, sie haben etwas von Winter-WM erzählt. Schnell vergessen, wenn um 10 Uhr morgens schon beim Zugucken die Suppe den Rücken runterläuft.