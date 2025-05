Hoffenheim Bayern 47. Hložek pirscht auf der rechten Seite etwas vor, seine Flanke findet statt Kramarić aber nur Kimmich.

Heidenheim Werder 46. Rein geht es in die letzten 45 Minuten in dieser Bundesliga-Saison! Nach aktuellem Stand jedoch nur für die Norddeutschen. Denn es riecht nach Relegation für Heidenheim. Frank Schmidt nimmt zu Wiederanpfiff einen Vierfach-Wechsel vor.

M'gladbach Wolfsburg 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Borussia-Park! Im Duell zweier von langen Durststrecken geplagten Mannschaften gibt es viel Betrieb im Strafraum; die Torhüter Omlin und Grabara müssen häufig ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wolfsburg, seit elf Wochen ohne Sieg, bringt zuverlässiger durchdachte Vorstöße auf den Rasen, während sich Mönchengladbach immer wieder längere passive Phasen erlaubt. Wer geht mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause?

Augsburg Union Berlin 46. Der Ball rollt wieder. Ohne Wechsel geht es in den zweiten Durchgang. Von Union muss offensiv deutlich mehr kommen, will man einen neuen Auswärtsrekord aufstellen.

Leipzig Stuttgart 46. In Sachsen rollt die Kugel wieder. Ohne Wechsel beginnt der zweite Durchgang.

Dortmund Kiel 46. Einwechslung bei Holstein Kiel: Max Geschwill

Dortmund Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

Dortmund Kiel 46. Auswechslung bei Holstein Kiel: Lewis Holtby

Dortmund Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Werder 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Luca Kerber

Heidenheim Werder 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jan Schöppner

Heidenheim Werder 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Julian Niehues

Heidenheim Werder 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Niklas Dorsch

Heidenheim Werder 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Budu Zivzivadze

Heidenheim Werder 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Benedikt Gimber

Heidenheim Werder 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Léo Scienza

Heidenheim Werder 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

Heidenheim Werder 46. Anpfiff 2. Halbzeit

M'gladbach Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hoffenheim Bayern 46. Weiter geht's in Sinsheim! Bei den Kraichgauern kommt Bülter für Prass, bei den Bayern bleibt es bei den elf Akteuren aus Halbzeit eins.

Leipzig Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hoffenheim Bayern 46. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Marius Bülter

Hoffenheim Bayern 46. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Alexander Prass

Hoffenheim Bayern 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg E. Frankfurt 45. +6 Halbzeitfazit:

Nach einer intensiv geführten ersten Hälfte steht es zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt im Duell um die Königsklasse 1:1! Die Breisgauer agierten vor eigenem Publikum von Anfang an hochkonzentriert, ließen wenig zu und belohnten sich nach einer knappen halben Stunde durch den Führungstreffer von Doan. Frankfurt wurde in der Folge gefährlicher, nachdem die Akteure auf dem Rasen realisierten, dass man einen eigenen Punkt braucht, um unabhängig von Holstein Kiel zu sein. Das Duell wurde mit der Zeit umkämpfter und letztlich war es Knauff, der nach einem kapitalen Abwehrfehler Lienharts den Equalizer besorgte. Nach aktuellem Stand stehen Frankfurt und der BVB in der Champions League. Was geben die Trainer ihren Schützlingen für die letzte Halbzeit dieser Saison mit?

Mainz Leverkusen 45. +9 Halbzeitfazit:

Mainz führt zur Pause mit 1:0 gegen Leverkusen und das ist absolut hochverdient. Selbst, wenn man die insgesamt drei aberkannten Tore - zwei davon durch VAR-Check - aus der Rechnung völlig ausklammert, hätten die Nullfünfer dicke Großchancen für drei Tore gehabt. Einmal verfehlte Nebel aber das leere Tor (8.), ehe kurz vor dem Pausenpfiff Amiri im Eins-gegen-Eins gegen Hrádecký zu schlampig abschloss (45.+3). Die gute Nachricht für die Gäste lautet also, dass es trotz Mainzer Einbahnstraßenfußball zur Pause nur 0:1 steht. Die Werkself braucht dennoch eine massive Leistungssteigerung.

Freiburg E. Frankfurt 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Freiburg E. Frankfurt 45. +5 Nochmal Ecke für den Sportclub, aber Kevin Trapp faustet über Freund und Feind hinweg das Kopfballzuspiel Makengos aus der Box.

Mainz Leverkusen 45. +9 Ende 1. Halbzeit

Dortmund Kiel 45. +4 Halbzeitfazit:

Der BVB führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen Holstein Kiel, zeigt aber kein überzeugendes Spiel! Dabei startete der Nachmittag perfekt für die Gastgeber: Holtby legte Nmecha nach nicht mal zwei Minuten im Strafraum und Guirassy verwandelte den fälligen Strafstoß (3.). Nur wenige Minuten später sah Kiels Abwehrchef Johansson nach einer Grätsche als letzter Mann gegen Adeyemi die Rote Karte. Doch anstatt nachzulegen, ließ Dortmund immer mehr nach und spielte so langsam, dass der feststehende Absteiger ohne Not Lücken schließen konnte. Gefährlich wurde der BVB ausschließlich durch Distanzschüsse von Sabitzer (21.) und Süle (37.). Zudem verhinderte Kobel den Ausgleich durch Machino (39.).

Freiburg E. Frankfurt 45. +4 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Ansgar Knauff

Der Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff! Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte verschätzt sich Lienhart im eigenen Sechzehner. Er müsste den Ball nur noch wegschlagen, tritt aber ein Loch in die Luft und somit hat Knauff nur noch die Aufgabe, das Leder aus acht Metern in die Maschen zu dreschen. Die erledigt er dann kaltschnäuzig und somit ist die Eintracht Stand jetzt wieder in der Königsklasse.

Mainz Leverkusen 45. +7 Gelbe Karte für Aleix García (Bayer Leverkusen)

García kommt gegen Nebel zu spät und sieht für das Stempeln seines Gegenspielers Gelb.

Mainz Leverkusen 45. +6 Die Nullfünfer setzen über links nach, aber bei der scharfen Hereingabe klärt Hofmann per Kopf vor Burkardt.

Freiburg E. Frankfurt 45. +3 Fluchend liegt Arthur Theate am Boden, nachdem er im Zweikampf mit Adamu zu Fall gekommen war und dabei ganz mies auf dem Stollen gelandet war. Nach einem kurzen Wortgefecht und der Schlichtung seitens des Unparteiischen geht es aber weiter.

St. Pauli Bochum 45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der VfL Bochum mit 1:0 gegen den FC St. Pauli. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften noch ein wenig ab, doch nach rund zehn Minuten kamen die ersten Offensivaktionen zustande. Dann setzte Boadu zu einem tollen Solo und brachte den Absteiger in Führung. Im Anschluss hatten die Kiezkicker mehr Anteile am Spiel und hatten auch Chancen zum Ausgleich, doch die letzte Präzision fehlte noch. Im letzten Saisonspiel präsentieren sich beide Teams bisher ordentlich und die Partie ist relativ ausgeglichen.

Augsburg Union Berlin 45. +2 Halbzeitfazit:

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte geht Augsburg mit einer 1:0-Führung gegen Union Berlin in die Pause. Die Fuggerstädter kamen gut in die Partie und konnten insbesondere durch Tietz mehrere gute Gelegenheiten erspielen. Der Stürmer war es dann auch, der nach längerer Ruhephase quasi aus dem Nichts seine Farben in Front brachte.

Mainz Leverkusen 45. +3 Riesenchance Mainz! Das muss das 2:0 sein! Hrádecký spielt Palacios viel zu hoch und scharf an, der diesen Ball nicht behaupten kann, woraufhin Amiri das Leder abfängt und nur noch Hrádecký überwinden muss. Mit einem viel zu zentralen Gewaltschuss, der genau auf den Leverkusener Keeper kommt, kann er den Finnen jedoch nicht bezwingen.

Freiburg E. Frankfurt 45. Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

Leipzig Stuttgart 45. +3 Halbzeitfazit:

Ein launiges Duell geht in die Pause. Die Roten Bullen gingen früh in Front und lockten den VfB dadurch in die Offensive. Der hohe Druck der Stuttgarter wurde schnell belohnt und auch eine schwäbische Führung wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Stattdessen schlug Leipzig vor der Pause nochmal eiskalt zu und wahrt damit die Chance auf Europa. Dafür bräuchte es allerdings derzeit ein Tor von der Werkself.

Freiburg E. Frankfurt 45. Grifo bringt eine Freiburger Ecke punktgenau an die Fünferlinie, wo dann Kristensen den Befreiungsschlag wagt.

M'gladbach Wolfsburg 45. +3 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten des die Saison beendenden Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen erwischten den besseren Beginn, kamen zunächst passsicherer daher. Durch einen Mitteldistanzschuss Majers verzeichneten sie die erste Chance (9.). Fast im direkten Gegenzug verfehlte Pléa den Gästekasten im Sechzehner ebenfalls nur knapp (10.). In der Folge wurde das Seoane-Team aktiver und erarbeitete sich durch Sander (15.) und Reitz (17.) weitere Abschlüsse. Bei zwischenzeitlich ausgeglichenen Verhältnissen führte ein schlimmer Aufbaufehler Weigls zu einer Riesenchance Nmechas, der freistehend an Omlin scheiterte (22.). In der jüngsten Viertelstunde war der Gast feldüberlegen und erarbeitete sich durch Majer (39.) und Arnold (42.), die jeweils aus der Distanz an Omlin scheiterten, ein Übergewicht hinsichtlich zwingender Gelegenheiten. Bis gleich!

Heidenheim Werder 45. +2 Halbzeitfazit:

Es ist Halbzeitpause auf dem Schloßberg! Der SV Werder Bremen führt hochverdient mit 2:0 beim 1. FC Heidenheim. Hochverdient, weil Werder in der Offensive einfach viel klarer auftrat und sich sehr effizient zeigte. Dem Schmid-Strafstoß zum 0:1 (14.) folgte ein Stage-Kopfball (33.). Heidenheim machte gewiss kein schlechtes Spiel, hatte aber keinerlei Ideen, um in der Offensive gefährlich zu werden. Die Leichtigkeit, die bei den Norddeutschen zu erkennen war, fehlte dem FCH völlig. Außerdem wurden viele Fehler im Spielaufbau fabriziert, wodurch die Werder-Defensive kaum gefordert wurde. Bei diesem Ergebnis wird der FCH, im Grunde wie erwartet, durch die Relegation gehen müssen.

Dortmund Kiel 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Bayern 45. +1 Halbzeitfazit:

Der neue Meister Bayern München führt am letzten Spieltag nach 45 Minuten mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim, die sich dank der Werderaner 2:0-Führung im Parallelspiel bei Heidenheim allerdings keine großen Abstiegssorgen mehr machen muss. Von Beginn an war der Rekordmeister klar tonangebend. Die Dominanz belief sich aber lange nahezu ausschließlich auf spielerische Überlegenheit, bis auf zwei harmlose Distanzschüsse wurde Bayern in der ersten halben Stunde nicht gefährlich. Erst ein sehenswert verwandelter Freistoß von Olise brachte den Rekordmeister in Führung (33.). Kurz vor dem Pausenpfiff zeigten die Bayern nochmal etwas Torgefahr aus dem Spiel heraus und verdienten sich die 1:0-Pausenführung so insgesamt.

St. Pauli Bochum 45. +4 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Wolfsburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Wolfsburg 45. +2 Hack mit dem Kopf! Honorat flankt von der rechten Grundlinie gefühlvoll an das ferne Fünfereck. Hack kann unbedrängt köpfen, befördert den Ball aber weit drüber.

Freiburg E. Frankfurt 43. Mit einem Heber an der Sechzehnergrenze sucht Doan nach Adamu, der sich sehr robust gegen Shkiri hilft. Der Foulpfiff Benjamin Brands, der hier eigentlich fällig wäre, bleibt aber aus und so geht es mit Einwurf für Freiburg weiter.

Dortmund Kiel 45. +2 Die Gastgeber laufen sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit in vielen Fällen zentral an der dichten Kieler Abwehr fest. Einen gefährlichen Abschluss der Schwarz-Gelben gab es seit geraumer Zeit nicht mehr!

Leipzig Stuttgart 45. +3 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Bochum 45. +3 St. Pauli macht noch zu viele Fehler und in den Aktionen fehlt es an Geschwindigkeit. Wenn die Hamburger das nach dem Seitenwechsel abstellen, können sie dieses Spiel noch drehen.

Augsburg Union Berlin 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Werder 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Dortmund Kiel 45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

Augsburg Union Berlin 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

Mainz Leverkusen 45. +1 Die Verletzung von Grimaldo sowie die aberkannten Mainzer Tore nebst langen VAR-Checks sorgen für eine satte Nachspielzeit. Acht Minuten gibt es noch on top.

Dortmund Kiel 44. Dortmund spielt einen Konter über Brandt und Adeyemi nicht zwingend genug zu Ende. Der Flügelflitzer verliert im Dribbling an der Strafraumgrenze die Kugel.

St. Pauli Bochum 45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

Augsburg Union Berlin 43. Fast der Doppelschlag! Dieses Mal ist es Claude-Maurice, der von Tietz bedient wird und aus 16 Metern nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei schlenzt.

St. Pauli Bochum 45. Smith verlagert das Spiel auf die linke Seite. Afolayan kommt kurz vor der Grundlinie an den Ball und spielt ihn hoch ins Zentrum. Dort findet er aber keinen Abnehmer und Bochum klärt.

Hoffenheim Bayern 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Werder 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

Mainz Leverkusen 45. Nachspielzeit: Es werden 8 Minuten nachgespielt.

Hoffenheim Bayern 45. +1 Auch Olise probiert es nochmal, bleibt im Dribbling zunächst hängen, kann sich den Ball aber wieder schnappen und weiter nach innen ziehen. Sein Distanzschuss rollt rechts am Tor vorbei.

Heidenheim Werder 45. Müller pariert gegen Ducksch! Der Stürmer wird durch einen langen Ball auf links in den Sechzehner geschickt. Aus spitzem Winkel scheitert der Vorlagengeber zum 0:2 jedoch an Kevin Müller, der den Winkel noch weiter verkleinern kann.

Leipzig Stuttgart 45. Das Hin und Her der ersten Halbzeit wird um zwei Minuten verlängert.

Mainz Leverkusen 45. Wirtz sucht Schick mit einem Chip, aber Bell steht gut und klärt per Kopf.

Hoffenheim Bayern 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

M'gladbach Wolfsburg 45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

Hoffenheim Bayern 45. Nun mal eine schöne One-Touch-Kombination der Bayern! Von links läuft der Ball nach rechts, Kimmich spielt die Kugel ebenfalls mit dem ersten Kontakt wieder zurück zu Müller. Der zieht aus 17 Metern ab, trifft die Kugel aber nicht richtig und schaufelt sie über die Latte.

Freiburg E. Frankfurt 42. Gelbe Karte für Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt)

Aus dem Lauf stempelt Kristensen mit voller Power den Spann von Jordy Makengo und dementsprechend gibt es bei dieser Verwarnung nicht viel zu diskutieren.

Hoffenheim Bayern 44. Weiterhin gibt Bayern den Ton an, weiterhin laufen die Kraichgauer weitestgehend hinterher. Und weiterhin wird der Rekordmeister dabei aus dem Spiel heraus kaum gefährlich. Die xGoals-Werte sprechen da ebenfalls eine deutliche Sprache (0,13 expected Goals für Bayern, 0,07 für Hoffenheim).

Freiburg E. Frankfurt 39. Freiburg hält momentan noch dem jetzt aggressiveren Offensivspiel der Eintracht stand, täte aber gut daran, selbst wieder Akzente nach vorne zu setzen. Hier ist noch etwas mehr als eine Halbzeit zu spielen.

Heidenheim Werder 42. Nach einer Honsak-Ecke von der rechten Seite kommt die Kugel direkt bei Beck herunter. Am langen Pfosten nimmt der Linksaußen den anspruchsvollen Ball volley. Aus elf Metern kann er Zetterer aber nicht gefährlich werden.

St. Pauli Bochum 42. In den letzten Minuten sind die Gäste öfter am Ball und schaffen so ein wenig Entlastung. Nichtsdestotrotz ist die Partie kurz vor der Pause etwas zäh und spielerisch wird nur wenig geboten.

Dortmund Kiel 42. Beim BVB schleichen sich nun immer mehr Fehler im Passspiel ein und das Publikum wird unruhig. Von der Überzahl ist in dieser Phase nichts zu sehen - Kiel kommt besser ins Spiel!

Leipzig Stuttgart 44. Tooor für RB Leipzig, 2:1 durch Ridle Baku

Die Hausherren gehen kurz vor der Pause erneut in Führung. Raum schickt Xavi auf die Reise, der aus spitzem Winkel aufs Tor zieht. Nübel kriegt die Hand rechtzeitig hoch und wehrt den Schuss ab. Allerdings prallt die Kugel wieder in den Sechzehner. Hendriks agiert unaufmerksam, Baku ist zur Stelle. Der RB-Außenspieler nutzt den Rebound zum 2:1.

M'gladbach Wolfsburg 42. Auch Arnold probiert sich aus der Distanz. Sein Linksschuss aus mittigen 21 Metern ist für die linke Ecke bestimmt. Omlin streckt sich und pariert erneut zur Seite.

Mainz Leverkusen 42. Jetzt tauchen die Schwarzroten mal im Mainzer Strafraum auf. Tella will sich aus kompliziertem Winkel den Ball an Zentner vorbei legen, den er dann allerdings nicht mehr vor der Grundlinie erreicht, weil er nach ganz leichtem Kontakt mit Zentner aus dem Gleichgewicht gerät.

Leipzig Stuttgart 43. Leweling verschafft sich mit einer Körpertäuschung etwas Platz vor der Strafraumkante und schießt mit rechts aufs Tor. Der Versuch geht knapp rechts vorbei, Gulácsi wäre wohl zur Stelle gewesen.

Leipzig Stuttgart 42. Der Gefoulte probiert es direkt und schießt aufs Torwarteck. Nübel hat keinerlei Probleme den Schuss zu fangen.

Dortmund Kiel 39. Kiel lässt den Ausgleich liegen! Machino kommt im Strafraum aus rund elf Metern zum Abschluss und Kobel verhindert noch gerade so das 1:1.

Freiburg E. Frankfurt 37. Wieder Atubolu! Nach einer Ablage in die Tiefe trickst Hugo Ekitiké nach Belieben seinen Gegenspieler Matthias Ginter aus. Er haut einen satten Schuss aus leicht spitzem Winkel in Richtung Querbalken, den der Freiburger Torwart mit einer wahnsinnigen Flugeinlage hinter das Tor klärt.

M'gladbach Wolfsburg 41. Amoura sucht Nmecha! Der Algerier gelangt über links hinter die heimische Abwehrkette und passt flach in das Strafraumzentrum. Er erwischt Nmecha im Rücken, sodass ein Abschluss aus guter Position unmöglich ist.

Heidenheim Werder 41. Sierslebens flache Rückgabe zu Honsak findet diesen links im Strafraum der Gäste. Der Direktschuss fliegt allerdings aus 15 Metern klar am linken Pfosten vorbei.

Leipzig Stuttgart 40. Jaquez stellt Xavi ein Bein. Es gibt einen aussichtsreichen Freistoß für die Messestädter.

Hoffenheim Bayern 41. Müller rutscht bei einer Flanke von der rechten Seite weg, schon kurz zuvor war ihm eine Aktion im Strafraum nicht ganz gelungen. Noch ist der 35-Jährige bei seinem Abschiedsspiel nicht viel in Erscheinung getreten.

Augsburg Union Berlin 41. Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Phillip Tietz

Der auffälligste Spieler trifft! Matsima schickt den Stürmer aus der eigenen Hälfte stark in die Spur. Querfeld kommt nicht in den Zweikampf und erlaubt Tietz so einen freien Abschluss aus acht Metern in halblinker Position. Der Fuggerstädter bleibt cool und trifft vorbei an Schwolow ins kurze Eck.

Augsburg Union Berlin 39. Jakić verlagert gut auf Wolf, dem die Kugel bei der Ballannahme aber verspringt und so den Angriff zunichte macht. Eine exemplarische Aktion für die erste Halbzeit bis dato.

Heidenheim Werder 40. Es laufen die letzten Minuten in diesem Durchgang und Bremen führt weiter verdient mit 2:0. Die Heidenheimer sollten zusehen, dass sie vor der Pause noch zum Anschlusstreffer kommen. Denn sonst wird es verdammt schwer mit einem Erfolg zum Abschluss.

Freiburg E. Frankfurt 35. Die SGE hat das Heft jetzt in die Hand genommen, aber man hat auch nicht so wirklich eine andere Wahl. Denn ein weiterer Treffer des BVB gegen die schon abgestiegenen Kieler würde das Abrutschen auf Platz fünf bedeuten und damit "nur" die Europa League.

St. Pauli Bochum 39. Die Kiezkicker bekommen gleich zwei Eckbälle hintereinander, doch beide bringen keinerlei Gefahr.

Mainz Leverkusen 40. Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)



Mainz Leverkusen 40. Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell räumt Palacios im Zweikampf ab, der am Boden liegend seine Beine um das Bein von Bell schlingt. Im Versuch, sich aus der Umklammerung zu befreien, geraten beide Spieler aneinander. Der Unparteiische zeigt daraufhin auch beiden die Gelbe Karte.

Hoffenheim Bayern 39. Olise und Laimer funktionieren auf der rechten Seite gut. Ein doppelter Doppelpass bringt Laimer rechts im Strafraum in eine gute Position, seine Flanke wird jedoch geblockt.

Dortmund Kiel 37. Süle probiert aus über 25 Metern sein Glück, doch sein Strahl verfehlt den rechten Winkel um rund einen Meter. Ein guter Abschluss des Verteidigers!

M'gladbach Wolfsburg 39. Majer verlangt Omlin alles ab! Der Kroate taucht nach Anrolds Kurzpass in der halblinken Spur auf und setzt mit dem linken Spann einen wuchtigen Schuss ab, der für die nahe Ecke bestimmt ist. Omlin hebt ab und lenkt den Ball mit der rechten Hand klasse über das Gehäuse.

Mainz Leverkusen 38. Das Spiel geht weiterhin nur in Richtung Leverkusener Tor, aber Jae-sung Lee kann einen hohen Ball im Strafraum nicht gegenüber Jonathan Tah behaupten.

Freiburg E. Frankfurt 33. Wahnsinnsreflex von Atubolu! Hugo Ekitiké kommt nach einem Wahnsinnssolo von Brown an drei Freiburgern vorbei innerhalb des Sechzehners vor dem einen Ticken zu weit vor dem Kasten stehenden Schlussmann des Sportclubs zum Abschluss und findet seinen Meister im Keeper, weil dieser geistesgegenwärtig den Arm hochreißt. Dann hat Chaibi im Fünfer Platz, nagelt den Abpraller aber weit über den Balken

Heidenheim Werder 39. Gelbe Karte für Omar Traoré (1. FC Heidenheim 1846)

Der Rechtsverteidiger sieht für sein taktisches Foul gegen Agu die erste Verwarnung des Nachmittags. Zuvor verlieren die Hausherren wieder den Ball und müssen hinterherrennen. Traoré bügelt es aus.

Heidenheim Werder 37. Im Grunde kann es derzeit egal sein, aber die TSG Hoffenheim liegt mittlerweile mit 0:1 gegen die Bayern zurück. Doch solange die Heidenheimer hier am Verlieren sind, kann der Relegationsplatz sowieso nicht verlassen werden.

Leipzig Stuttgart 37. Während es der Stuttgarter nochmal probiert, trifft Mainz im Parallelspiel zur Führung. Dadurch rückt eine mögliche Leipziger Qualifikation für die Conference League in weite Ferne.

St. Pauli Bochum 36. St. Pauli arbeitet am Ausgleich und bearbeitet die Hintermannschaft der Bochumer. Eine Flanke von Afolayan von rechts landet direkt in den Armen von Horn.

Hoffenheim Bayern 36. Kadeřábek nimmt rechts Tempo auf, lässt einen Bayern-Verteidiger stehen und spielt quer zu Hložek. Der nimmt die Kugel an und probiert es dann von der Strafraumkante mit einem hohen Schuss, setzt diesen aber zu weit rechts an.

M'gladbach Wolfsburg 37. Kapitän Arnold zirkelt die dritte Wolfsburger Ecke von der rechten Fahne vor den langen Pfosten. Omlin faustet mit der linken Hand ins linke Toraus. Amoura erwischt den Keeper dabei mit der rechten Hand im Gesicht. Daraufhin muss der Schweizer an der Nase behandelt werden.

Freiburg E. Frankfurt 32. Wunderbare Defensivaktion von Philipp Lienhart! Der Verteidiger in Diensten der Hausherren lässt sich bei einer Offensivaktion von Ekitiké nicht beirren und stellt seinen Körper beim Versuch einer Finte geschickt zwischen Spieler und Ball.

Augsburg Union Berlin 34. Gute Chance für Gouweleeuw! Der Verteidiger kommt im Strafraum auf links in recht spitzem Winkel an die Kugel und probiert sich artistisch an einem Seitfallzieher. Der Versuch landet jedoch einen guten Meter rechts neben dem Pfosten.

Dortmund Kiel 35. Dortmund führt eine Ecke kurz aus und Adeyemi flankt von links hoch auf den zweiten Pfosten. Anton kommt angerauscht und schließt auch ab, doch der Ball wird im kurzen Eck geblockt und fliegt nicht aufs Tor.

Hoffenheim Bayern 35. Nach langer spielerischer Dominanz, aber nur zwei Distanzschüssen aus dem Spiel heraus, ist es bezeichnend, dass ein ruhender Ball die Bayern in Führung bringt.

Leipzig Stuttgart 36. Jetzt liegt Millot am Boden und benötigt die Unterstützung der medizinischen Abteilung. Ein weiterer Ausfall für das Pokalfinale wäre verheerend.

Heidenheim Werder 35. Zwischenzeitlich geht sogar dieses 2:0 völlig in Ordnung. Der SV Werder macht einfach mehr für das Spiel und zeigt vor allem in der Offensive eine gewisse Leichtigkeit. Heidenheim hingegen versucht viel, gelingen mag aber nichts.

Hoffenheim Bayern 34. Beinahe parallel hat Werder die Führung in Heidenheim sogar noch ausgebaut, damit müsste jetzt ein großes Wunder für Heidenheim passieren und Hoffenheim ist so gut wie sicher.

M'gladbach Wolfsburg 35. Die Niedersachsen halten den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie, haben in diesen Minuten aber Mühe, die engen Räume sinnvoll zu bespielen. Itakura und Elvedi haben im Zentrum die Lufthoheit.

Mainz Leverkusen 35. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Paul Nebel

Die Nullfünfer spielen unbeirrt weiter und an diesem vierten Treffer ist nun wirklich gar nichts mehr zu rütteln. Aleix García verliert leichtfertig im Aufbauspiel den Ball und dann geht es ganz schnell. Amiri startet über rechts durch, lässt Verfolger Aleix García aussteigen und bedient dann Paul Nebel, der sofort den Abschluss aufs kurze Eck sucht. Jonathan Tah grätscht noch dazwischen, fälscht aber so scharf ab, dass Lukáš Hrádecký nicht mehr eingreifen kann.

Augsburg Union Berlin 32. Eine Freistoßflanke von der linken Seite fliegt in den Sechzehner und wird dort am Rande des Fünfmeterraums von Tietz über den Kasten geköpft. Brych entscheidet auf Abstoß, obwohl Querfeld den Ball wohl zuletzt noch berührt hat.

St. Pauli Bochum 33. Für den angeschlagenen Van Der Heyden kommt Ritzka aufs Feld.

Mainz Leverkusen 34. Gelbe Karte für Stephan Kuhnert (1. FSV Mainz 05)

Stephan Kuhnert regt sich über das abermals einkassierte Führungstor eine Spur zu sehr auf für den Geschmack des Unparteiischen, der dem langjährigen Torwarttrainer der Rheinhessen die Gelbe Karte zeigt.

Dortmund Kiel 32. Aus dem Nichts entsteht für die Gäste ein Umschaltmoment und Skrzybski zieht mit Tempo in Richtung BVB-Strafraum. Sabitzer gibt dem Stürmer nahe des Sechzehners einen leichten Schubser von hinten mit, doch der Pfiff bleibt aus.

Mainz Leverkusen 33. Wahnsinn! Nach zwei einkassierten Abseitstoren zählt nun auch dieser Treffer nicht. Tobias Reichel reicht eine Einstellung am Videomonitor, um auch dieses Tor zurückzunehmen. Es bleibt beim 0:0.

Mainz Leverkusen 33. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



Mainz Leverkusen 33. Oder doch nicht? Der Unparteiische wird zum Seitenrand gebeten, um sich den Treffer noch einmal anzugucken. Hat Hrádecký den Ball schon unter Kontrolle gehabt?

Hoffenheim Bayern 33. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Michael Olise

Und tatsächlich, Olise verwandelt den Freistoß direkt! Aus knapp 18 Metern halbrechter Position zirkelt der Franzose den Ball genau über die Mauer hinweg. Im rechten Eck fällt die Kugel sogar noch recht tief. Baumann streckt sich vergeblich, berührt die Kugel zwar noch, kann den Einschlag im kurzen Eck aber nicht verhindern.

Freiburg E. Frankfurt 28. Momentan würde das sogar noch für beide Teams reichen, um in der Champions League zu landen. Der SC wäre auf Rang drei, die Eintracht auf vier und der BVB mit der um ein Tor schlechteren Tordifferenz punktgleich mit der SGE auf fünf.

Leipzig Stuttgart 33. Gelbe Karte für Tidiam Gomis (RB Leipzig)

Gomis grätscht Leweling um und sieht die erste Gelbe Karte im Spiel.

Hoffenheim Bayern 33. Nach einem Doppelpass mit Laimer zieht Olise entlang der Strafraumkante nach innen und wird von Geiger gefällt. Vielversprechende Freistoßposition!

Mainz Leverkusen 33. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

Hoffenheim Bayern 32. Coman flankt aus dem linken Halbfeld, im Zentrum rutscht Akpoguma weg. Doch hinter ihm klärt Prass. Laimer kommt im zweiten Anlauf zum Zuge, spielt die Kugel aber tief ins Niemandsland.

Heidenheim Werder 33. Tooor für Werder Bremen, 0:2 durch Jens Stage

Aus diesem Eckstoß fällt das 0:2! Wieder bringt Ducksch den Standard ins Zentrum, wo der Däne am zweiten Pfosten aus sieben Metern viel zu einfach gegen Schöppner zum Kopfball kommen kann. Die Kugel schlägt im linken Eck ein, wo Müller erneut chancenlos ist.

St. Pauli Bochum 33. Einwechslung bei FC St. Pauli: Lars Ritzka

St. Pauli Bochum 33. Auswechslung bei FC St. Pauli: Siebe Van Der Heyden

M'gladbach Wolfsburg 32. Majer blutet nach einer Luftkollision an der Lippe. Die Wunde muss außerhalb des Feldes behandelt werden. Für ein paar Momente sind die Gäste in Unterzahl.

St. Pauli Bochum 31. Van Der Heyden geht nach einem Zweikampf mit Passlack zu Boden und muss behandelt werden. Der Bochumer trifft ihn mit den Stollen im Gesicht und das medizinische Personal zeigt an, dass er nicht mehr weitermachen kann.

Leipzig Stuttgart 31. Die Messestädter probieren nach einiger Zeit mal wieder etwas in der Offensive. Xavi und Nusa sind sich allerdings uneins, so verpufft eine aussichtsreiche Möglichkeit.

Heidenheim Werder 32. Eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld bringt Ducksch hoch ins Zentrum. Zunächst kann der FCH durch Honsak zur Ecke klären.

Hoffenheim Bayern 31. Die Ballbesitzwerte des Rekordmeisters liegen bei über 70 Prozent, doch zu selten werden die Bayern aus der spielerischen Überlegenheit heraus auch gefährlich im Strafraum. Erst zwei Torschüsse verzeichnet die Statistik, beide von außerhalb des Sechzehners.

Mainz Leverkusen 32. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Andreas Hanche-Olsen

Jetzt also doch: Die Nullfünfer erzielen das absolut überfällige Tor zum 1:0. Burkardt kann es aus sieben Metern bereits machen, aber Hrádecký kann mit einem starken Reflex den Ball klatschen lassen. In dem Moment, in dem er die Hand darauf legt, staubt Hanche-Olsen aber ab. Der Treffer zählt dennoch.

M'gladbach Wolfsburg 31. Sander aus der zweiten Reihe! Nachdem Itakura eine Kopfballabnahme einer Ecke Honorats verpasst hat, packt der Ex-Kieler aus halblinken 20 Metern einen harten Rechtsschuss aus. Grabara rettet in der halblinken Ecke mit einem starken Reflex.

Mainz Leverkusen 30. Die Werkself bekommt mehrfach den Ball nicht weg und erneut zappelt die Kugel im Leverkusener Tor - dieses Mal geht aber sofort an der Seitenlinie die Fahne nach oben. Lee, der aus fünf Metern einschiebt, steht ziemlich deutlich im Abseits.

Heidenheim Werder 30. Auf den Rängen ist der Support der FCH-Fans nach wie vor unverändert. Lautstark feuern die Zuschauenden die Mannschaft von der Ostalb an. Nur so richtig will der Funken nicht auf das Team überspringen. Bremen bleibt die bessere Mannschaft und verdient sich das 1:0 klar.

Dortmund Kiel 30. An der Seitenlinie scheint Kovač mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht zufrieden zu sein. Zu langsam spielt der BVB die Kugel von A nach B und Kiel hat genug Zeit, um sich zu stellen.

St. Pauli Bochum 28. Rund eine halbe Stunde ist gespielt und bislang ist die Partie relativ ausgeglichen. Auch wenn der VfL in Führung ist und mehr Torabschlüsse hatte, hatten die Gastgeber schon mehrere Chancen zum Ausgleich.

Augsburg Union Berlin 28. Tietz prallt mit der Schulter von Querfeld zusammen und bleibt am Boden liegen. Nach kurzer Behandlungspause geht es für den Stürmer weiter.

Mainz Leverkusen 29. Die Rheinländer tun sich in Mainz weiterhin sehr schwer. Offensiv kommt von den Gästen nahezu gar nichts, während der FSV weiterhin sehr mutig nach vorne spielt, sich jedoch noch nicht belohnen kann.

Freiburg E. Frankfurt 27. Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Ritsu Dōan

Und Stand jetzt ist der Sportclub in der Champions League! Nach einem weiten Einwurf von Lienhart verlängert Matthias Ginter am kurzen Pfosten zu Doan, der goldrichtig steht und per Volleyschuss aus der Drehung aus kurzer Distanz die Kugel ins Netz hämmert!

M'gladbach Wolfsburg 29. In den Nachwehen einer Ecke steckt Amoura auf der rechten Strafraumseite zu Wimmer durch, der sich aus 14 Metern mit einem Schuss nach schneller Drehung probiert. Der fliegt weit an der langen Ecke vorbei.

Dortmund Kiel 27. Bensebaïni sieht aus der Zentrale eine Lücke und spielt die Kugel halbhoch in Richtung Brandt, der in den Strafraum gestartet ist. Doch das Zuspiel ist etwas zu lang und fliegt ins Toraus.

Hoffenheim Bayern 28. Kimmichs ruhende Bälle sind bis dato schwach getreten. Nach einer weiteren geklärten Ecke streuen die Hoffenheimer zum Konter aus. Über Kramarić und Geiger gelangt der Ball links zu Prass. Dessen Flankenlauf an der linken Strafraumkante wird von den Bayern gut abgelaufen.

Freiburg E. Frankfurt 24. Auf dem rechten Flügel nimmt Ritsu Doan mit einem Kurzpass Lucas Höler mit. Der schaut sich kurz um, flankt dann ins Zentrum, wo Freund und Feind unter dem Ball hindurch springen.

Freiburg E. Frankfurt 22. So wirklich viel passiert momentan nicht auf dem Rasen. Freiburg sucht einen Weg ins letzte Drittel der Frankfurter Hälfte, findet aber wenig Durchkommen, weil sich die Teams gerade weitgehend neutralisieren. Beide Mannschaften agieren hochkonzentriert und lassen nichts zu.

Heidenheim Werder 27. Der FCH muss sich auch vorwerfen lassen, viel zu schlampig mit der Kugel umzugehen. Oftmals würden sich vielversprechende Angriffsmöglichkeiten ergeben, wenn die Bälle genauer gespielt werden würden. So können die Werderaner immer wieder an die Kugel zurückkommen.

Leipzig Stuttgart 28. Seiwald blockt vor der Linie! Der VfB arbeitet an der Führung. Undav darf erneut mit viel Platz im Sechzehner agieren und zieht aus acht Metern voll drauf. Er schießt aber nur Gegenspieler Seiwald ab, dem eine ungewollte Rettungstat gelingt. Referee Siebert erlaubt sich einen Fehler und verweigert die fällige Ecke.

M'gladbach Wolfsburg 28. Am Ende eines Gegenstoßes überwindet Hack Grabara von der rechten Strafraumseite mit einem sehenswerten Lupfer. Der Ex-Bielefelder hat sich bei Reitz' Pass in die halbrechte Tiefe aber noch deutlicher in der verbotenen Zone befunden als zuvor Pléa.

St. Pauli Bochum 25. Medić kommt nach einem Heber über die Abwehr den Ball links im Strafraum. Er nimmt die Kugel mit der Brust an und zieht flach ab. Sein Schuss geht rund einen Meter links vorbei und im Anschluss geht die Fahne des Assistenten hoch.

M'gladbach Wolfsburg 26. Arnold befördert die Premierenecke von der rechten Fahne viel zu nahe vor den Heimkasten. Omlin macht zwei Schritte nach vorne und fängt den Ball souverän aus der Luft.

Heidenheim Werder 25. Auch Siersleben hat auf Linksaußen sehr viel Zeit, um eine saubere Flanke zu schlagen. Der Ball landet aber deutlich hinter dem Tor. Bezeichnend für die bisherige Heidenheimer Darbietung.

Hoffenheim Bayern 26. Immer wieder haben die Bayern lange Ballbesitzphasen, in der sie in Handball-Manier um den Strafraum herum laufen lassen und die Lücke suchen. So auch jetzt, ein hoher Ball für Gnabry ist schließlich nicht das richtige Rezept.

Augsburg Union Berlin 24. Doekhi probiert Hollerbach mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte zu erreichen. Der Versuch ist jedoch deutlich zu weit. Dahmen kann die Kugel problemlos abfangen.

Mainz Leverkusen 26. Die Mainzer schwärmen über links aus und Burkardt lässt sich vor der Hereingabe clever fallen, woraufhin er aus zwölf Metern per Kopf zum Abschluss kommt. Den schwer zu nehmenden Ball drückt er per Schläfe aufs rechte Eck, das er jedoch knapp verfehlt.

Leipzig Stuttgart 25. Somit ist tabellarisch alles wieder auf Anfang gesetzt. Mainz liegt in der Live-Tabelle nun vor den Roten Bullen.

Dortmund Kiel 24. Bis auf den Distanzschuss von Sabitzer plätschert das Spiel aktuell vor sich hin. Der BVB kommt nicht durch und Kiel kann in Unterzahl nicht für Entlastung sorgen.

Mainz Leverkusen 25. Xabi Alonso muss reagieren. Er bringt Arthur für den verletzten Álex Grimaldo.

M'gladbach Wolfsburg 25. Nach Honorats Steilpass findet Pléa von der tiefen rechten Strafraumseite seinen Meister in Grabara, der ins Toraus abwehrt. Zur Ecke kommt es aber nicht, da Pléa bei der Vorarbeit seines Landsmanns klar im Abseits gestanden hat.

Heidenheim Werder 23. Honsak kann sich auf der linken Seite gegen Stark durchsetzen, findet mit seinem Flankenball im Strafraumzentrum allerdings weder Freund noch Feind.

Augsburg Union Berlin 22. Die Partie plätschert gerade etwas dahin. Augsburg hat momentan viel Ballbesitz, Union lauert auf Umschaltsituationen. Das meiste spielt sich im Mittelfeld ab, während vor den Toren wenig passiert.

Mainz Leverkusen 25. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Arthur

Mainz Leverkusen 25. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Álex Grimaldo

Mainz Leverkusen 24. Anthony Caci erwischt Álex Grimaldo im Zweikampf unglücklich an der Hüfte. Sieht nicht so aus, als ginge es für den Leverkusener Spieler weiter.

Hoffenheim Bayern 24. Zwei Hoffenheimer Aktionen werden frühzeitig vom Linienrichter abgebrochen. Denn sowohl Hložek als auch Kadeřábek starten auf der rechten Seite in Abseitsstellung.

Freiburg E. Frankfurt 20. Die ersten 20 Minuten sind gespielt und wie man es erwarten konnte, gehen beide Mannschaften sehr vorsichtig zu Werke, mit anfangs leichtem Übergewicht für die Gastgeber. Aber auch Frankfurt wird in den letzten Minuten fleißiger. Großchancen sind bis dato aber noch Fehlanzeige.

St. Pauli Bochum 22. Glück für Bochum! Horn spielt den Ball links im Sechzehner genau zu Afolayan am linken Sechzehnereck. Das Tor ist frei und der Stürmer hält sofort drauf, sein Schuss segelt aber weit über den Kasten.

Heidenheim Werder 22. Trotz der über 60 Prozent Ballbesitz fällt den Ostalbstädter sehr wenig gegen die gutstehenden Bremer ein. Es wirkt etwas so, als wäre der Kopf bei den Mannen von Frank Schmidt nicht richtig frei.

Freiburg E. Frankfurt 19. Farès Chaïbi bringt den Standard nicht ungefährlich in die Box des Sportclubs. Jetzt müsste nur noch ein Mitspieler an die Kugel kommen, dann kann das auch gefährlich werden - tut aber keiner und so kann Makengo klären.

Dortmund Kiel 21. Sabitzer probiert es aus der Distanz! Die Gastgeber bleiben nach einem Eckball dran und der Österreicher probiert es aus der zweiten Reihe mit einem halbhohen Ball in Richtung langes Eck. Dähne hebt trotz verdeckter Sicht früh genug ab und leitet das Spielgerät mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

Leipzig Stuttgart 23. Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Deniz Undav

So schnell kann es gehen - Undav köpft zum Ausgleich. Mittelstädt wird nach einem herrlichen Diagonalball auf der linken Seite eingesetzt. Seine Flanke wird von Baku abgefälscht und dadurch richtig gefährlich. Die Zuordnung in der RB-Abwehr stimmt nicht und so kommt Undav frei zum Kopfball. Diese Möglichkeit lässt er sich nicht nehmen und trifft ins Netz.

Leipzig Stuttgart 22. Nun nimmt sich das Match eine kleine Auszeit. Der Stuttgarter Offensivdrang ist nicht mehr so stark wie in den letzten Minuten. Beide Teams sind derzeit auf eine stabile Ordnung bedacht.

Hoffenheim Bayern 21. Olise nimmt rechts Tempo auf, zieht ein wenig nach innen und legt für Gnabry ab. Aus vollem Lauf und etwa 18 Metern Distanz probiert der es und jagt den Ball nur knapp über den Querbalken hinweg. Bayern wird gefährlicher.

St. Pauli Bochum 20. Fast der Ausgleich! Sinani bringt einen Freistoß aus dem linken mittig an den Fünfer. Dort steigt Guilavogui hoch und kommt frei zum Kopfball. Sein Abschluss landet aber genau in dem Armen von Horn.

Freiburg E. Frankfurt 18. Die nächste Ecke für die SGE! Chaibi wird von Ekitiké vorne rechts am Sechzehner bedient und Doan muss sich mit seiner Grätsche lang machen, um die Flanke zu verhindern.

Mainz Leverkusen 21. Der wirklich lange VAR-Check hat der Partie ein Stück weit das Tempo geraubt. Mainz bleibt aber engagiert. Lee kann ein Zuspiel von da Costa mit dem Rücken zum Tor jedoch nicht festmachen.

M'gladbach Wolfsburg 22. Nmecha lässt die hundertprozentige Chance aus! Weigls Aufbaupass am heimischen Sechzehner fängt Arnold ab. Der Ball gelangt direkt zu Nmecha, der aus zwölf Metern freie Schussbahn hat und den Ball auf die flache linke Ecke befördert. Omlin verhindert den Einschlag mit einer starken Parade per rechter Hand.

Hoffenheim Bayern 20. Eine kurz ausgeführte Ecke bringt über ein paar Stationen Laimer 18 Meter vor dem Tor in Schussposition. Er löffelt das Leder hoch links am Kasten vorbei.

Heidenheim Werder 20. Nach dem Treffer der Grün-Weißen ist der erste Schwung in diesem Duell erstmal raus. Die Partie spielt sich weitgehend im Mittelfeld ab. In den Angriffszonen herrscht Stille.

Freiburg E. Frankfurt 17. Der hoch getretene Ball von Chaibi landet erstmal rechts am zweiten Pfosten in der Box bei Theate, dessen Kopfballablage ins Zentrum aber souverän von Freiburgs Rosenfelder weggehauen wird.

Dortmund Kiel 19. Borussia Dortmund hat seit dem Platzverweis vor rund zehn Minuten fast durchgehend den Ball, findet im letzten Drittel aber noch keine Lücken. Kiel steht extrem tief und verschiebt diszipliniert.

M'gladbach Wolfsburg 20. Majer gegen Omlin! Reitz hat einen klärenden Ball im Strafraumzentrum verpasst, woraufhin Nmecha für den Kroaten ablegen kann. Dessen flacher Linksschuss findet den Weg auf die halbrechte Ecke. Omlin ist schnell unten und hält den Ball fest.

Freiburg E. Frankfurt 16. Theate hat durch seinen Einwurf die erste Ecke für die SGE herausgeholt. Vielleicht geht ja per Standard etwas?

Leipzig Stuttgart 20. Der VfB bleibt dran. Mittelstädt sucht Woltemade in der Strafraummitte, aber Seiwald zeigt sich aufmerksam und klärt den Flachpass.

St. Pauli Bochum 18. Halblinks vor dem Sechzehner kommt Pannewig zum Abschluss und Vasilj pariert den Flachschuss zur Ecke. Diese bleibt aber ungefährlich.

Augsburg Union Berlin 18. Der auffällige Tietz geht nach einem Zweikampf im Sechzehner der Gäste zu Boden und reklamiert auf Elfmeter. Die Pfeife des Schiedsrichters Dr. Brych bleibt jedoch zu Recht stumm. Apropos Brych: Dieser hat heute seinen letzten Bundesligaeinsatz im 359. Spiel.

Hoffenheim Bayern 19. Coman zieht auf der linken Außenbahn gegen Kadeřábek an und flankt auf den zweiten Pfosten. Dort klärt Prass per Kopf ins eigene Toraus. Beim fälligen Eckstoß haben die Hoffenheimer ebenfalls Lufthoheit.

M'gladbach Wolfsburg 19. Lainer erreicht eine verunglückte Hereingabe Pléas auf der rechten Strafraumseite vor der Grundlinie und gibt den Ball halbhoch zurück an die mittige Sechzehnerkante. Weigl geht mit einer Direktabnahme per rechtem Fuß volles Risiko und jagt den Ball in Richtung Oberrang.

Mainz Leverkusen 18. Bitter für den FSV: Nebel steht ganz zu Beginn des stark herausgespielten Treffers Millimeter im Abseits. Das Tor wird einkassiert. Durchatmen für die Werkself.

Freiburg E. Frankfurt 14. Jetzt heißt es Durchatmen: Frankfurt hat eine längere Ballbesitzphase, in der es erstmal darum geht, sich zu sortieren und etwas Ordnung und Ruhe reinzubringen.

Mainz Leverkusen 17. Bei der Balleroberung im Zentrum von Caci, der dann auf Nebel gepasst hat, was das Tor einleitete, könnte Nebel knapp im Abseits gestanden sein. Der VAR schaut schon seit über zwei Minuten drauf.

Heidenheim Werder 17. Wieder schaltet Bremen schnell um, weil der FCH im Vorfeld den Ball viel zu einfach verliert. Diesmal kann Grüll auf dem rechten Flügel aber nicht an Mainka vorbeikommen.

Hoffenheim Bayern 18. Aktuell spielt sich das Geschehen meist zwischen den beiden Strafräumen ab, es geht recht ruhig zu in Sinsheim.

Dortmund Kiel 16. Ryerson gewinnt auf seiner rechten Abwehrseite auf Höhe der Mittellinie den Ball und hat dann ganz viel freie Wiese vor sich. Der Außenverteidiger marschiert und flankt nach innen, seine Hereingabe pflückt Dähne nahe des Fünfmeterraums aus der Luft.

Mainz Leverkusen 15. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



St. Pauli Bochum 16. Heidenheim liegt bereits mit 0:1 hinten gegen Bremen. Damit ist der Relegationsplatz für die Hamburger noch weiter weg als ohnehin schon.

Leipzig Stuttgart 17. Gulácsi pariert klasse! Eine sehenswerte Kombination von Woltemade und Undav führt nicht zum Ausgleich, da der RB-Schlussmann den Schlenzer von Undav mit einem starken Reflex zur Ecke abwehrt.

Leipzig Stuttgart 16. Dieser muntere Kick macht Lust auf mehr. RB hat sich nach dem 1:0 etwas zurückgezogen und lässt dem Gast mehr Raum. Woltemades Vorstöße werden noch nicht belohnt.

Heidenheim Werder 15. Wie wird die Heidenheimer Reaktion auf diesen Rückstand ausfallen? Klar ist, der FCH hat heute nichts zu verlieren und kann im Grunde frei aufspielen.

M'gladbach Wolfsburg 17. Reitz mit der nächsten Möglichkeit! Pléa kann den Ball nach einem verunglückten Doppelpass mit Hack von der rechten Grundlinie kratzen und Honorat anspielen. Der leitet direkt zu Reitz weiter, der aus halbrechten zwölf Metern verdeckt Maß nimmt. Der Schuss raucht recht klar über das linke Kreuzeck.

Augsburg Union Berlin 15. In den letzten Minuten ist Union bemüht etwas Ruhe in die Partie zu bekommen und lässt das Leder gerade durch die eigenen Reihen laufen.

Hoffenheim Bayern 16. Gute Nachricht für 1899 aus Heidenheim: Der Tabellen-16. ist soeben gegen Werder in Rückstand geraten, die mögliche Heidenheimer Überraschung rückt also in noch weitere Ferne. Zumal der Beginn der Hoffenheimer im Heimspiel gegen die Bayern recht vielversprechend ist.

Freiburg E. Frankfurt 12. Noch eine Ecke - Brown klärt die Hereingabe Grifos mit dem Kopf hinters eigene Tor. Der folgende Eckball bleibt dann ohne nennenswerte Konsequenzen.

Mainz Leverkusen 15. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

St. Pauli Bochum 13. Seit dem Treffer haben die Bochumer die Kontrolle erlangt und gehen vorne drauf. Wittek versucht es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, sein Versuch aus rund 20 Metern stellt Vasilj aber nicht vor Probleme.

Freiburg E. Frankfurt 11. Weiterhin ist es der SCF, der hier engagiert nach vorne steht. Rosenfelder sprintet nach einem Zuspiel aus dem Rückraum links Richtung Grundlinie, um zu flanken, wird dann aber auf Kosten einer Ecke von Brown abgedrängt.

Mainz Leverkusen 15. Kaum hat die Werkself etwas mehr Luft, schlagen die Rheinhessen eiskalt zu und gehen mit 1:0 in Führung. Nebel schickt Sano über rechts, der mit biel Übersicht auf den im Rückraum lauernden Amiri ablegt, der aus neun Metern mit rechts im linken unteren Eck einschiebt. Nichts zu machen für Hrádecký.

Mainz Leverkusen 14. Die Leverkusener scheinen die Anfangsoffensive der Nullfünfer fürs Erste überstanden zu haben. Die Partie verlagert sich zunehmend ins Zentrum.

Hoffenheim Bayern 14. Laimers Hereingabe aus dem rechten Halbfeld kurz nach dem Freistoß ist da schon ein wenig bedrohlicher, wird von der TSG aber ins Toraus geklärt. Den fälligen Eckstoß chippt Kimmich in die Hände Baumanns.

M'gladbach Wolfsburg 15. Sander gegen Grabara! Gegen ungeordnete Wölfe bricht der Ex-Kieler auf halbrechts durch und zieht in den Strafraum ein. Aus vollem Lauf und 14 Metern feuert er den Ball auf die kurze Ecke. Wolfsburg Keeper rettet mit einem starken Reflex.

Augsburg Union Berlin 10. Nach einem Einwurf kommt Khedira aus der Distanz zum Schuss. Sein Versuch geht jedoch meterweit am Tor vorbei.

Dortmund Kiel 13. Die dezimierten Gäste stehen nun mit allen Spielern um den eigenen Strafraum herum, während sich beim BVB selbst die Dreierkette weit in der gegnerischen Hälfte positioniert. Alles deutet auf ein Spiel auf ein Tor hin!

Freiburg E. Frankfurt 9. Im Mittelfeld knallt Arthur Theate mit Junior Adamu zusammen und bleibt erstmal mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Der Referee erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden, aber Theate kann dann erstmal die Zähne zusammen beißen.

Hoffenheim Bayern 13. Ein paar Meter vor der rechten Strafraumecke ruht der Ball. Kimmich chippt den Ball allerdings viel zu kurz, die lasche Flanke wird noch in der Mauer von Bischof mit dem Kopf geklärt.

Heidenheim Werder 14. Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Romano Schmid

Die Norddeutschen führen! Schmid schickt Müller ins rechte Eck und schiebt den Ball locker halbhoch nach links. Eine kalte Dusche für den FCH!

M'gladbach Wolfsburg 13. Gute Nachrichten gibt es für Mönchengladbach aus Leipzig, wo Tabellennachbar Stuttgart bereits mit 0:1 hinten liegt. Nach aktuellem Stand würden die Fohlen mit einem Treffer auf Rang neun vorrücken.

Leipzig Stuttgart 13. Die Schwaben sind um eine Antwort bemüht. Bitshiabu passt hinten gut auf und klärt vor dem heranlaufenden Undav zur Ecke. Mittelstädts Versuch ist zu weit.

Hoffenheim Bayern 12. Müller möchte den Ball halbrechts in den Lauf von Laimer stecken, der allerdings schon vor einem Antritt von Akpoguma abgeräumt wird. Schlager pfeift, gute Freistoßposition für die Münchner.

Heidenheim Werder 13. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter. Es stellt sich die Frage, ob das Foul nicht doch außerhalb der Box war. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Elfmeter steht.

Mainz Leverkusen 11. Die Schwarzroten werden erstmals am Mainzer Strafraum vorstellig. Anstatt direkt abzuschließen, schlägt Wirtz aber erst noch zwei Haken. In seinen Linksschuss aus 15 Metern wirft sich dann Bell hinein, der erfolgreich blockt. Zwar auch mit der angelegten Hand, aber aus dieser kurzen Distanz nicht zu ahnden.

Heidenheim Werder 13. Es gibt Elfmeter für Werder! Wenn Bremen an den Ball kommt, wird es sofort gefährlich! Über Ducksch und Grüll kontern die Gäste. Dabei geht Grüll auf halbrechts gegen Gimber in die Box und wird klar am Fuß getroffen. Die Heidenheimer Beschwerden halten sich anschließend in Grenzen.

Dortmund Kiel 11. Beim BVB ist Standard-Experte Groß gesperrt, daher tritt Ryerson den fälligen Freistoß aus dem Halbfeld. Der Norweger hebt die Kugel hoch in den gegnerischen Strafraum, doch kein Dortmunder ist in der Nähe und es gibt Abstoß für Kiel.

Heidenheim Werder 11. Die Hausherren haben viel den Ball, wissen damit jedoch nicht viel anzufangen. Der FCH schiebt sich die Kugel geduldig umher, ohne in die Offensive zu gelangen. Bremen kann so souverän verschieben.

Augsburg Union Berlin 7. Giannoulis flankt butterweich auf Tietz, dessen Kopfball von Schwolow über den Querbalken zur Ecke pariert werden kann. In deren Folge kommt Jakić im Fünfer zum Abschluss, bringt den Ball jedoch nicht auf den Kasten.

Freiburg E. Frankfurt 7. Aua: Sehr rapide geht Ellyes Skhiri per Grätsche in den Zweikampf mit Höler, knickt dabei aber selbst um und muss erstmal vom medizinischen Stab begutachtet werden.

Leipzig Stuttgart 10. Bereits in der Anfangsphase ist ordentlich etwas los in der Red Bull Arena. Da es in Mainz noch 0:0 steht, wäre Leipzig aktuell für das internationale Geschäft qualifiziert. Aber der Nachmittag ist noch lang.

M'gladbach Wolfsburg 10. Pléa fehlen Zentimeter zur Gladbacher Führung! Der Franzose wird auf der linken Sechzehnerseite durch Hack bedient. Er visiert aus gut elf Metern mit dem rechten Innenrist die flache rechte Ecke an. Er verfehlt sie hauchdünn.

Hoffenheim Bayern 10. Olise tritt erstmals auf der rechten Außenbahn in Erscheinung. Bis zur Grundlinie dribbelt er, sucht dann mit seiner Flanke Coman im Fünfmeterraum. Doch Arthur Chaves ist vor dem Franzosen mit dem Kopf am Ball.

Mainz Leverkusen 10. Mwene zieht vom linken Flügel aus nach innen. Seine hohe Hereingabe in Richtung zweiter Pfosten ist jedoch zu lang und strandet im Toraus.

Freiburg E. Frankfurt 5. Nochmal Höler: Er wird nach einer Grifo-Flanke von Adamu mit der Brust bedient, steht dabei aber knapp im Abseits.

St. Pauli Bochum 10. Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Myron Boadu

Bochum geht in Führung! Boadu bekommt Ball am linken Sechzehnereck und schafft es gleich drei Spiel hintereinander auszudribbeln. Aus rund sechs Metern schiebt er die Kugel dann ins lange Eck.

St. Pauli Bochum 9. Passlack kommt nach einem Pass aus der Mittel rechts im Sechzehner aus spitzem Winkel zum Abschluss. Sein Schuss wird zu einem Eckball abgefälscht, dieser bleibt aber ohne Folgen.

Heidenheim Werder 9. In diesen ersten Minuten ist bei beiden Mannschaften klar zu erkennen, dass sie sich nicht hinten reinstellen, sondern mutig in die Offensive gehen wollen. Außer der Stage-Chance fehlen die großen Möglichkeiten allerdings noch.

Freiburg E. Frankfurt 4. Die ersten Minuten des Spiels gehören klar den Hausherren in den roten Jerseys! Über weite Diagonalpässe kombinieren sich die Breisgauer spielfreudig nach vorne. Lucas Höler kommt in der Box zum Kopfball aufs Tor, wird aber vom Schiedsrichter wegen Aufstützens zurückgepfiffen.

Hoffenheim Bayern 8. Nun tauchen die Kraichgauer erstmals gefährlich vor dem Münchner Tor auf. Dier bekommt einen langen Schlag Baumanns nicht ausreichend geklärt, so kann Kramarić die Kugel aufnehmen und in den Strafraum vorstoßen. Sein Heber von der rechten Seite findet im Zentrum jedoch keinen Mitspieler.

M'gladbach Wolfsburg 9. Majer beinahe mit dem 0:1! Amoura enteilt Lainer auf dem linken Flügel und bedient den Kroaten vor dem Sechzehner per Querpass. Aus mittigen 17 Metern zirkelt Majer den Ball mit dem linken Innenrist in Richtung linker Ecke. Der Ball segelt knapp drüber.

St. Pauli Bochum 7. Guilavogui marschiert mit dem Ball durchs Zentrum und passt nach links zu Afolayan. Sein Schuss wird aber von Passlack geblockt, kommt aber noch zum Nachschuss. Dieser führt zu einer Ecke, die harmlos bleibt.

Dortmund Kiel 9. Rote Karte für Carl Johansson (Holstein Kiel)

Und jetzt spielt Kiel auch noch in Unterzahl! Erneut erobert Dortmund durch hohes Pressing den Ball, Adeyemi setzt mittig zum Dribbling an und legt sich die Kugel dabei weit vor. Johansson spritzt dazwischen und holt den BVB-Spieler mit einer Grätsche von den Beinen. Dabei ist der Abwehrspieler letzter Mann, sieht deshalb die Rote Karte!

Augsburg Union Berlin 4. Ein erster schöner Angriff der Gäste wird durch eine Abseitsposition gestoppt.

Mainz Leverkusen 7. Riesenchance Mainz! Burkardt zieht von der Strafraumgrenze aus wuchtig mit links ab und Hrádecký lässt das Pfund direkt vor die Füße von Nebel klatschen, der aus acht Metern nur noch den Ball im leeren Tor versenken muss. Sein Linksschuss rollt allerdings am linken Pfosten vorbei. Was für ein Fehlschuss!

Hoffenheim Bayern 7. Nach einer längeren und erfolglosen Hoffenheimer Ballstafette hat Laimer auf der rechten Seite etwas Platz, verschleppt das Spiel aber zu sehr.

Freiburg E. Frankfurt 3. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Benjamin Brand. Ihm stehen MArco Achmüller und Thomas Stein zur Seite und im Kölner Keller zusätzlich Pascal Müller. In der Coachingzone ist Tom Bauer als Mediator und vierter Offizieller heute im Einsatz.

Leipzig Stuttgart 8. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons

Der Treffer fällt auf der anderen Seite, Xavi trifft zauberhaft zur Leipziger Führung. Der Torschütze leitet den Torerfolg selbst ein und spurtet durch die Stuttgarter Hälfte. Nach einem cleveren Doppelpass mit Baku ist der Niederländer frei durch und bringt die Kugel mit der Hacke aufs Tor. Der artistische Versuch rauscht an Nübel vorbei ins Netz.

Dortmund Kiel 5. Kiel versucht es in den eigenen Ballbesitzphasen ruhig anzugehen, doch der BVB läuft früh an und lässt dem Aufsteiger keine Zeit zum Durchatmen.

Heidenheim Werder 6. Werder hat im Moment große Probleme mit dem Spielaufbau. Die Gastgeber pressen die Norddeutschen früh an und lassen diese kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Aus den Ballgewinnen können die Heidenheimer jedoch noch keinen Nutzen ziehen.

M'gladbach Wolfsburg 7. Das Bauer-Team präsentiert sich in der Anfangsphase als engagiert, ist bisher das aktivere Team. Durch seine Reihen rollt der Ball flüssiger als durch jene der Elf vom Niederrhein.

Freiburg E. Frankfurt 2. Rechts vorne kombiniert sich Ritsu Doan mit einer Finte gleich an zwei Frankfurter Verteidigern vorbei und dringt in die Box ein, beim dritten Gegenspieler ist dann aber Endstation.

Leipzig Stuttgart 6. Woltemade an den Pfosten! Der VfB kommt das erste Mal nach vorne und gleich brennt die Hütte. Nach einem Abspielfehler wirkt die RB-Abwehr komplett unsortiert. Undav erhält im Sechzehner das Leder und legt mit viel Übersicht rüber zu Woltemade, der es mit einem Flachschuss versucht. Dieser donnert an den linken Pfosten.

Hoffenheim Bayern 5. Müller lässt einen tiefen Pass mit dem ersten Kontakt hoch in den Strafraum klatschen. Dort startet Gnabry, wird aber vom wachen Akpoguma begleitet. Dazu rückt Baumann heraus und fängt den Ball vor dem Bayern-Stürmer ab.

Leipzig Stuttgart 6. Es wird jetzt schon deutlich, dass es für die Hausherren noch um etwas geht. Die Löw-Elf läuft deutlich höher an und setzt den Gast aus Schwaben ordentlich unter Druck. Wirklich gefährlich wird es bisher aber nicht.

Augsburg Union Berlin 1. Das geht ja direkt gut los hier. Querfeld klärt eine Flanke von Kömür unzureichend direkt zu Tietz, der sich den Ball mit der Brust herunternimmt und dann jedoch per Volley über den Kasten zielt.

Heidenheim Werder 4. Einen Standard aus rund 30 Metern aus der Mitte schnappt sich Dorsch mutig und bringt das Leder direkt auf das Tor. Da die Kugel aber zu schwach getreten ist, kann Zetterer locker zugreifen.

Mainz Leverkusen 5. Direkt noch einmal der FSV: Erst blockt Tah gegen Burkardt, dann kommt Nebel aber zum Nachschuss, der das rechte Eck nur um eine Haaresbreite verfehlt. Die Rheinhessen haben sich offenkundig einiges vorgenommen.

Freiburg E. Frankfurt 1. Das Spiel ist nicht mal angepfiffen, da trudeln schon die ersten Nachrichten rein: Der BVB ist mit 1:0 gegen Kiel in Führung gegangen und würde damit nach aktuellem Stand der Dinge den SC von Rang vier verdrängen.

St. Pauli Bochum 4. Im Mittelfeld geht es zunächst hin und her und zunächst tasten sich beide Mannschaften noch etwas ab.

Mainz Leverkusen 4. Ehe die Ecke endlich ausgeführt werden kann, schaut sich der VAR die Szene noch einmal an. Geprüft wird ein mögliches Handspiel von Hincapié, der aber klar zurückzieht. Das ist dem VAR auch zu wenig. Somit kann die Ecke ausgeführt werden, bei der Amiri Hanche-Olsen findet, dessen Volley-Dropkick nur knapp über die Querlatte hinweg rauscht.

Hoffenheim Bayern 4. Unspektakulärer Beginn in Sinsheim. Nach anfänglichem Hin und Her übernimmt Bayern vorerst die Kontrolle, taucht aber noch nicht gefährlich im gegnerischen Strafraum auf.

Freiburg E. Frankfurt 1. Der Ball rollt!

Heidenheim Werder 3. Stage fast mit dem 1:0! Weiser bringt von der rechten Seite einen Flachpass ins Zentrum, wo Schöppner etwas merkwürdig am Ball vorbeiläuft. Stages Direktschuss aus 16 Metern rauscht nur knapp rechts am FCH-Tor vorbei. Müller wäre wohl machtlos gewesen.

M'gladbach Wolfsburg 4. Die in ihren neuen, recht schlicht gehaltenen weißen Heimtrikots auftretenden Fohlen zeigen erstmals Präsenz im offensiven Drittel, schaffen es aber noch nicht in den Sechzehner.

Leipzig Stuttgart 3. Leipzig beginnt energisch und sucht früh den Weg nach vorne. Nusa legt im Strafraum quer, findet aber keinen Mitspieler. Zudem geht die Fahne des Assistenten hoch.

Mainz Leverkusen 2. Grimaldo vertändelt gegen Caci den Ball, der sich über rechts bis zur Grundlinie tankt und dann scharf in die Box flankt. Tah klärt dort gerade noch vor Burkardt zur Ecke.

Freiburg E. Frankfurt 1. Spielbeginn

Dortmund Kiel 3. Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Serhou Guirassy

Guirassy übernimmt den Elfmeter und platziert die Kugel links flach im Eck. Dähne hat zwar die richtige Ecke, doch er bekommt seine Finger nicht mehr an den Ball.

Dortmund Kiel 2. Elfmeter für Dortmund! Guirassy hat sich nach links fallen lassen und steckt flach durch auf Nmecha. Holtby will den Dortmunder nahe der Grundlinie stellen, läuft ihm aber in die Beine und verursacht damit den Strafstoß.

Heidenheim Werder 2. Adrian Beck wird im Mittelfeld von Niklas Stark rustikal am rechten Knie getroffen. Nach dem ersten Statement des Bremers kann Beck nach einer kurzen Verschnaufpause weitermachen.

Leipzig Stuttgart 1. Der Berliner Unparteiische Daniel Siebert pfeift das Match an. Wir freuen uns auf ein packendes Saisonfinale!

Dortmund Kiel 1. Los geht's! Auch im letzten Heimspiel der Saison ist das Dortmunder Stadion bis zum letzten Platz gefüllt!

M'gladbach Wolfsburg 2. Amoura zieht vom linken Flügel nach innen und gibt aus gut 20 Metern einen ersten Versuch mit dem rechten Spann ab. Der wuchtige Schuss verfehlt die linke Ecke klar.

Freiburg E. Frankfurt Der Anpfiff verzögert sich etwas, weil der rote Rauch aus dem Ultrablock und die Reste der Choreographie noch beseitigt werden müssen. Es ist eine Wahnsinnsstimmung in diesem Stadion!

St. Pauli Bochum 1. Der rollt am Millerntor! St. Pauli hat Anstoß.

M'gladbach Wolfsburg 1. Mönchengladbach gegen Wolfsburg – der Saisonabschluss in der Hennes-Weisweiler-Allee läuft!

Augsburg Union Berlin 1. Spielbeginn

Mainz Leverkusen 1. Anpfiff in Mainz. Die Hausherren treten in Rot-Weiß an, die Gäste sind in Schwarz gekleidet. Los geht's.

Dortmund Kiel 1. Spielbeginn

Hoffenheim Bayern 1. Los geht's! Die Bayern spielen in Rot, Hoffenheim agiert in blauen Trikots.

Heidenheim Werder 1. Auf geht es in diesen stimmungsvollen Saisonabschluss! Geleitet wird die Begegnung von Tobias Welz. Für den 47-Jährigen ist es die 12. Partie in dieser Spielzeit im Oberhaus. Er leitete auch bereits den Heidenheimer Auswärtserfolg vor wenigen Wochen in Stuttgart.

M'gladbach Wolfsburg 1. Spielbeginn

Mainz Leverkusen 1. Spielbeginn

Heidenheim Werder 1. Spielbeginn

Leipzig Stuttgart 1. Spielbeginn

St. Pauli Bochum 1. Spielbeginn

Hoffenheim Bayern 1. Spielbeginn

Hoffenheim Bayern Daniel Schlager ist der Unparteiische, Tobias Stieler schaut im Kölner Keller zu. Beide Mannschaften sind eingelaufen, die Sinsheimer PreZero-Arena ist bereit für den Saisonabschluss.

M'gladbach Wolfsburg Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Hoffenheim Bayern Bei den Bayern gibt es ein seltenes Bild, Harry Kane sitzt zunächst nur auf der Ersatzbank. Gnabry rückt für ihn in die Startformation, zudem steht Pavlović anstelle Goretzkas in der Startelf. Wie schon letzte Woche läuft Müller auf seiner Abschiedstour von Beginn an auf.

Freiburg E. Frankfurt Es sind nur noch wenige Minuten, die im Europa Park Stadion bis zum Anstoß verbleiben. Die Stimmung im Breisgau ist ausgezeichnet, gleich geht's los!

Hoffenheim Bayern TSG-Coach Christian Ilzer nimmt im Vergleich zum 2:2-Remis in Wolfsburg zwei Wechsel vor. Bülter und Touré müssen vorerst mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen, Prass und Geiger rücken in die erste Elf.

St. Pauli Bochum Alexander Blessin nimmt nach dem 2:2 gegen Frankfurt zwei Veränderungen vor. Der zuletzt gesperrten Vasilj und van der Heyden ersetzen Voll und Ritzka. Dieter Hecking verändert seine Startelf nach dem 1:4 gegen Mainz ebenfalls auf zwei Positionen. Medić und Pannewig ersetzen Ordets und Krauß.

Hoffenheim Bayern Von den letzten acht Ligaduellen mit den Bayern gewann Hoffenheim nur eins, dieses aber in gleicher Konstellation wie heute: zu Hause und am 34. Spieltag. Furios gewann die TSG vor einem Jahr mit 4:2, vermieste Bayern damit die Vizemeisterschaft und zog selbst in die Europa League ein. Nun geht es erneut am letzten Spieltag gegen den Rekordmeister, die Vorzeichen sind mit perfekter FCB-Meisterschaft und Abstiegskampf bei Hoffenheim aber gänzlich andere.

Freiburg E. Frankfurt Blicken wir zurück aufs Ende der Hinrunde. Dort überrollte eine spielfreudige Eintracht den SC mit 4:1 dank Omar Marmoush, der in dieser Partie ein Tor selbst erzielte und zwei vorbereitete, ehe er auf die Insel zu Manchester City wechselte. Auch ansonsten ist die Pflichtspielbilanz leicht auf Seiten der Eintracht, die von 46 Spielen 19 gewann und sich in 15 Begegnungen geschlagen geben musste. Zuletzt gewann der SCF im April 2022 ein Spiel gegen die Hessen: Vincenzo Grifo und Nils Petersen besorgten die Treffer zum 1:2-Endstand. Noch länger ist der letzte Heimsieg Freiburgs her: Ebenjener Nils Petersen schoss die Breisgauer mit dem 1:0-Siegtor ins Glück.

Dortmund Kiel Im Hinspiel kassierte der BVB gegen Kiel noch unter Nuri Sahin eine bittere Niederlage: Zur Halbzeit führte der Aufsteiger 3:0 und auch nach dem Seitenwechsel ließen sich die Störche den Heimsieg nicht mehr nehmen. Am Ende hieß es 4:2 für Kiel und die Borussia fiel in der Tabelle auf Platz zehn zurück. Ein halbes Jahr später können die Schwarz-Gelben sich trotzdem das Ticket für die Champions League sichern, doch Kovač betont: "Wir wissen, wie schwierig das Spiel werden wird. Erst wenn wir um 17:20 Uhr zwei Tore mehr haben als der Gegner, haben wir es geschafft."

Hoffenheim Bayern Für die Bayern geht’s nur darum, sich mit einem Sieg aus der Spielzeit 2024/25 zu verabschieden. Danach ist der Rekordmeister vorerst unfreiwillig beschäftigungslos: Im DFB-Pokal schied der FCB bereits im Achtelfinale gegen Leverkusen aus (0:1), in der Königsklasse wird er das Finale Dahoam durch das bittere Viertelfinalaus gegen Finalist Inter Mailand (1:2, 2:2) verpassen. In einigen Wochen reisen die Münchner dann für das neue Format der Klub-WM in die USA.

Heidenheim Werder Kurz vor Anpfiff noch das letzte Vorgeplänkel: die Bremener, welche die drittbeste Auswärts-Mannschaft der Liga sind, konnten in der ersten Liga noch nie gegen die heutigen Gastgeber gewinnen (ein Punkt aus drei Spielen). Vielleicht heute? Denn der FCH stellt aktuell die schlechteste Mannschaft zuhause (11 Punkte) und konnte zuletzt dreimal kein Tor daheim erzielen.

Hoffenheim Bayern Da bei Punktgleichheit noch vor dem direkten Vergleich die Anzahl der geschossenen Tore in der Tordifferenz berücksichtigt wird, müssten die Heidenheimer mit weniger Toren auf dem Konto (36:60 Tore, Hoffenheim 46:64 Tore) nicht sechs, sondern sieben Tore aufholen, um die Sensation zu schaffen und an Hoffenheim vorbeizuziehen.

Freiburg E. Frankfurt „Es ist ein außergewöhnliches Spiel gegen Freiburg. Wir wissen, dass Freiburg sehr stabil, sehr fleißig und extrem gefährlich nach vorne ist. Am Ende zählt, was wir auf den Platz bringen. Es geht darum, die Jungs optimal vorzubereiten. Wir werden mit großem Verlangen und Enthusiasmus dorthin gehen. Wir haben keine Angst vor dem Verlieren.“, so Frankfurts Chefcoach Dino Toppmöller. Unter der Woche verlängerte er seinen Vertrag bei der SGE bis 2028 und bezeichnete seine Aufgabe in Frankfurt als Herzensangelegenheit. Seine letzte Startelf in der Saison geht er mit zwei Änderungen an. Jean Bahoya und Tuta rücken für Farès Chaïbi und Nnamdi Collins aus der Anfangsformation.

Mainz Leverkusen Die Bilanz spricht übrigens klar gegen die Nullfünfer. Elf der letzten 14 Bundesliga-Spiele gegen die Werkself haben die Rheinhessen verloren (zwei Siege, ein Remis). Gegen keinen anderen Bundesligisten gewann Leverkusen seit 2018 noch mehr Spiele als gegen Mainz 05. Auch die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Schwarzroten.

Hoffenheim Bayern Und auch die letzten Partien geben durchaus Anlass zur Sorge. Von den vergangenen vier Spielen gewann Hoffenheim keines (2:3 in Freiburg und gegen Dortmund, 4:4 in Gladbach und 2:2 in Wolfsburg). Neben zehn geschossenen Toren stechen dabei vor allem die zwölf Gegentore heraus – im Schnitt drei pro Spiel. Und die Bayern sind eine größere Hausnummer als die vorigen Gegner.

Leipzig Stuttgart RB wirft die Rotationsmaschine an. Heute spielen Geertruida, Gomis, Kampl, Nusa und Raum für Baumgartner, Klostermann, Lukeba, Openda und Šeško. Auch auf der Gegenseite gibt es einige Änderungen. Stiller fehlt verletzt, Führich, Jeltsch und Stenzel sitzen auf der Bank. Für sie starten Hendriks, Jaquez, Millot und Vagnoman.

Augsburg Union Berlin Sein Gegenüber Jess Thorup schlägt ähnliche Worte ein: "Wenn wir nach dem Spiel am Ende in der Kabine sitzen, mit dreckigen Trikots und Hosen, dann wissen wir, dass wir alles gegeben haben. Aber klar ist: Wir müssen Samstag fighten und natürlich wollen wir zum Ende der Saison mit unseren Fans einen Heimsieg feiern."

St. Pauli Bochum Für Bochum geht es nach vier Jahren Erstklassigkeit wieder nach unten. Der VfL holte in 33 Spielen lediglich 22 Punkte und gewann dabei nur fünf Partien, sieben endeten mit einem Remis und 21 gingen verloren. Chefcoach Dieter Hecking plant aber bereits für die kommende Saison. „Wir brauchen Spieler, von denen wir glauben, dass sie uns besser machen können. Das kann ein junger Spieler sein, der bei uns den nächsten Schritt gehen will. Das kann aber auch der erfahrene 32-Jährige sein, der für die Mannschaft ein Leader sein könnte“, so der 60-Jährige.

Leipzig Stuttgart Der VfB Stuttgart könnte mit einem kleinen Lauf am Saisonende sogar noch den achten Rang in der Abschlusstabelle erreichen. Dies wird den Schwaben vermutlich nicht allzu wichtig sein, schließlich ruft in genau sieben Tagen das Olympiastadion von Berlin. Heute soll es primär darum gehen, die Verletzungssorgen, welche letzte Woche gegen Augsburg entstanden sind, nicht noch zu vergrößern. Dennoch hält der Coach an seiner Stammelf fest: „Es wird keine Rotation geben, davon halte ich nichts.“

Augsburg Union Berlin In seiner Pressekonferenz vor der Partie blickt eben jener Steffen Baumgart wie folgt auf das Saisonfinale: "Wir versuchen immer, das Bestmögliche herauszuholen. Und das Bestmögliche sind in diesem Fall dann drei Punkte. Wir wissen aber auch um die Stärke von Augsburg. Sie haben zwischdurch auch eine gute Serie gespielt, sieben Spiele nicht verloren und davon viele auch noch zu Null. Wir wissen, was auf uns zukommt."

Hoffenheim Bayern Drei Punkte und sechs Tore beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, im Normalfall sollte bei der TSG Hoffenheim an diesem Nachmittag zwar keine große Nervosität mehr aufkommen. Doch ganz sicher dürfen sich die Kraichgauer eben noch nicht sein. Denn während sich der Tabellen-16. Heidenheim zuletzt sehr formstark zeigte, verlor die TSG das Hinspiel in München mit 0:5. Bei einer wiederholten Klatsche könnte es nochmal bedrohlich werden.

Heidenheim Werder Ob der Blick gelegentlich nach Hoffenheim gehen wird? "Natürlich ist es so, dass dann in der zweiten Halbzeit auch mal ein Blick nach Hoffenheim gehen muss, falls wir führen sollten. Und dann zu schauen, was in der letzten halben Stunde, in der letzten Viertelstunde, in der Nachspielzeit noch möglich ist.". Spannung ist also geboten an diesem letzten Bundesliga-Spieltag!

Dortmund Kiel Dortmund ist seit acht Bundesliga-Partien ungeschlagen und kann sich damit nach einer Saison mit Höhen und Tiefen noch aus eigener Kraft in die Königsklasse befördern. Weil ausgerechnet die direkte Konkurrenz aus Freiburg und Frankfurt im direkten Duell aufeinandertrifft, reicht der Borussia im Heimspiel ein Sieg mit zwei Toren Unterschied - auch ein Remis könnte im Zweifel noch reichen, um Rang vier zu sichern!

Freiburg E. Frankfurt Julian Schuster, der bei den Breisgauern vor der Saison in die großen Fußstapfen von Christian Streich trat, äußerte sich im Vorfeld der Partie wie folgt zur heutigen Begegnung: "Die Europa-League-Qualifikation ist etwas sehr, sehr Besonderes für uns. Dass wir nun die Chance haben, uns für die Champions League zu qualifizieren, ist das i-Tüpfelchen." Weiter führte er aus: "Wir haben uns auf alle möglichen Szenarien vorbereitet und wissen, dass wir alles geben müssen, um unsere Chance zu nutzen." In der Anfangsformation nimmt er eine Umstellung vor: Für den nicht berücksichtigten Patrick Osterhage kehrt Lucas Höler in die erste Elf zurück und startet neben Junior Adamu in der für Freiburg ungewohnten Doppelspitze.

Mainz Leverkusen Leverkusen verspielte beim 2:4 gegen Borussia Dortmund schon zum achten Mal in der Saison 2024/25 Punkte nach Führungen. Insgesamt blieben 18 Zähler bei den Rheinländern liegen – so viele wie zuletzt in der Saison 2009/10. Das macht auch den Unterschied zur Meistersaison deutlich, als die Schwarzroten nicht einen einzigen Punkt nach einer Führung abgegeben haben.

Hoffenheim Bayern 13 Bayern-Spieler haben die Meisterschaft unter der Woche auf Ibiza gefeiert. Nachdem der Klub die Partyreise in der vorigen Woche noch untersagt hatte, durften die Spieler nach dem letzten Heimspiel doch in den Kurzurlaub fliegen. "Vergangene Woche standen noch viele Entscheidungen in der Liga an, auf die unsere Ergebnisse Einfluss hatten. Die Konstellation ist nun eine andere, daher haben wir dem Vorhaben der Spieler, ihre zweieinhalb freien Tage gemeinsam zu verbringen, jetzt nicht widersprochen", verteidigte Sportvorstand Max Eberl seine Zusage gegenüber Sky. Doch die FCB-Verantwortlichen mussten sich einiges an Kritik anhören, weil – entgegen Eberls Aussage - Heidenheim im Fernduell mit Hoffenheim auf den direkten Klassenerhalt zumindest leicht schielt.

M'gladbach Wolfsburg Bei den Wölfen, die das Hinspiel Mitte Januar dank der Treffer Winds (3.), Mæhles (60.), Arnolds (75.) und Nmechas (84., 87.) mit 5:1 für sich entschieden und die die Saison im Optimalfall auf Rang elf beenden, stellt Coach Daniel Bauer nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim dreimal um. Anstelle von Fischer (Kniestauchung), Vranckx (Bank) und Wind (angeschlagen fehlend) beginnen Majer, Arnold und Nmecha.

M'gladbach Wolfsburg Auf Seiten der Fohlen, die nur eines der letzten sieben Heimspiele gegen Wolfsburg verloren (vier Siege, zwei Unentschieden) und die mit einem Dreier im Falle paralleler Niederlagen Stuttgarts und Bremens noch auf den achten Tabellenplatz vorrücken würden, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München zwei personelle Änderungen vorgenommen. Itakura und Pléa ersetzen Chiarodia (Bank) und Kleindienst (angeschlagen nicht im Kader).

Dortmund Kiel Die Störche verabschieden sich aus dem deutschen Oberhaus mit einem Gastspiel im größten Stadion der Liga! Rapp setzt ein Zeichen und lässt Kapitän Holtby bei seinem letzten Einsatz für Kiel nach zwölf Spielen mal wieder starten, zudem beginnt auch Remberg. Knudsen rotiert auf die Bank und Gigović ist gelbgesperrt heute nicht dabei.

Augsburg Union Berlin Dass diese Aufgabe alles andere als leicht werden wird zeigt ein Blick auf die Bilanz in direkten Duellen. Von den bisherigen elf Aufeinandertreffen konnten die Berliner nur ein einziges gewinnen (vier Unentschieden, sechs Niederlagen). Im Hinspiel vermiesten die Augsburger das Heim-Debut von Steffen Baumgart mit einem 2:0-Auswärtssieg.

Freiburg E. Frankfurt Der SC Freiburg hat seit dem 28. Spieltag keine Niederlage mehr kassiert, konnte in fünf Spielen vier Siege einfahren. Zuletzt konnte man einen 2:1-Sieg in Kiel erkämpfen, nachdem man zunächst hinten lag. Weil die Adler in den letzten vier Spielen dreimal nicht über ein Remis hinauskamen, zuletzt beim 2:2 vor den eigenen Fans gegen St. Pauli, wurde es nochmal eng und so steht die Eintracht heute gegen direkten Rivalen mit dem BVB im Nacken unter massivem Druck.

Heidenheim Werder Ersetzt wird Burke im Sturm neben Ducksch von Marco Grüll. Das ist die einzige Veränderung von Werner im Gegensatz zum 0:0 gegen Leipzig. Auf der anderen Seite ist Kevin Müller nach seiner Gehirnerschütterung, die er im letzten Heimspiel gegen Bochum erlitten hat, wieder im Kasten. Für ihn rückt Frank Feller wieder aus der Mannschaft. Außerdem ersetzt Honsak den krank gewordenen Krätzig.

M'gladbach Wolfsburg Der VfL Wolfsburg beendet mit dem heutigen Gastspiel im Borussia-Park eine erschreckend schwache Rückrunde. Nachdem die Wölfe Mitte Januar in Sichtweite zu den Champions-League-Plätzen gewesen waren, gewannen sie lediglich zwei ihrer folgenden 16 Partien und stürzten in die zweite Tabellenhälfte ab. Auch die Trennung von Ralph Hasenhüttl Anfang des Monats hat die Talfahrt bisher nicht stoppen können: Das von A-Jugend-Coach Daniel Bauer verantwortete 2:2-Heimremis gegen die TSG 1899 Hoffenheim war das neunte sieglose Match in Serie.

Hoffenheim Bayern Die Feierlichkeiten auf dem Marienplatz stehen noch an. Morgen darf das Team nach einem Jahr Pause den Fans die Schale wieder auf dem Rathausbalkon präsentieren, um 13:15 Uhr steigt die doppelte Meisterfeier gemeinsam mit der Frauenmannschaft.

Mainz Leverkusen Die Mainzer sind aktuell seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, sechs Remis), kamen aber zuletzt vier Mal in Folge nicht über das Unentschieden vor heimischer Kulisse hinaus. Sowohl die Ungeschlagen-Serie als auch die vier Remis in Folge sind ein neuer Vereinsrekord für die Nullfünfer in ihrer Bundesliga-Historie.

St. Pauli Bochum Auch wenn es im Spiel nicht mehr um viel geht, will Cheftrainer Alexander Blessin sich vor heimischem Publikum bei den Fans für eine tolle Saison bedanken. „Zum Saisonbeginn haben unsere Fans leiden müssen, gerade in den Heimspielen. Das konnten wir sukzessive abstellen. Wir wollen mit einem Sieg einen schönen Ausklang haben. Der Anreiz ist sehr groß, das Spiel noch mal zu ziehen“, so der Coach. Das der Aufsteiger auch im kommenden Jahr erstklassig spielt, ist vor allem der Defensive zu verdanken. Mit nur 39 Gegentoren stellt St. Pauli die zweitbeste Abwehr der Liga. Nur der FC Bayern kassierte mit 32 Treffern weniger.

Leipzig Stuttgart Den Hausherren geht die Puste im Endspurt aus. Keines der letzten vier Spiele konnte man gewinnen, dadurch verspielte Leipzig bereits seinen Status als Dauergast in der Königsklasse. Nun soll es wenigstens die Conference League sein. Doch auch dafür muss man erstmal heute gegen Stuttgart gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz nicht gegen Leverkusen gewinnt. Die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz wird von den RB-Akteuren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr aufgeholt. Interimstrainer Zsolt Löw ist sich sicher, dass seine Mannschaft die Tragweite des heutigen Spiels kennt: „Die Jungs wissen, worum es geht.“

Dortmund Kiel Beim BVB gibt es nach dem Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen letzte Woche nur wenig Gründe für personelle Wechsel. Nur Groß muss wegen seiner fünften Gelben Karte ersetzt werden, seinen Platz neben Nmecha übernimmt Sabitzer. Für Beier hat es auch nicht mehr gereicht, somit startet in Dortmunds Offensive das Trio Adeyemi, Guirassy und Brandt. Von der Bank kann Niko Kovač noch Gittens, Reyna, Duranville und Chukwuemeka für die Offensive reinbringen. Defensiv haben sich Anton, Süle und Bensebaïni in den letzten Wochen festgespielt, Can sitzt nur auf der Bank.

Augsburg Union Berlin Die Augsburger dürften darum bemüht sein ihren kleinen Negativlauf von drei verlorenen Partien in Folge zu beenden. Auf der anderen Seite können die Gäste noch für einen vereinsinternen Bundesligarekord sorgen. Noch nie blieben die Köpenicker bisher in fünf Auswärtsspielen in Serie ungeschlagen.

Hoffenheim Bayern Nachdem die Erfolgssträhne von elf Meisterschaften in Serie in der vergangenen Saison riss, holte sich der Rekordmeister die Schale dieses Jahr zurück. Bereits am vergangenen Wochenende bekamen die Bayern diese beim letzten Heimspiel überreicht und verabschiedeten sich vom heimischen Publikum mit einem 2:0-Sieg gegen Gladbach. Neben Kanes erstem Titelgewinn wurde vor allem die legendäre Karriere von Thomas Müller gefeiert, der nach seinem letzten Heimspiel nun in Sinsheim sein 751. und letztes Pflichtspiel im Bayern-Trikot bestreiten wird.

Heidenheim Werder Platz acht ist für die Werderaner möglich, was Trainer Ole Werner auch unbedingt mit einem Dreier erreichen will: „Es macht für mich einen Unterschied, ob ich am Ende der Saison auf Platz acht oder auf Rang zehn stehe, zudem geht es für den Verein noch um wichtige TV-Gelder.“. Auch die 50-Punkte-Marke soll unbedingt geknackt werden (aktuell 48). Rund 2.200 Fans werden aus Bremen mitreisen und wollen einen vernünftigen Abschluss ihrer Mannschaft begleiten nach zuletzt drei Remis in Folge. Zu sehen werden sie dabei keinen Oliver Burke. Der Stürmer steht aufgrund einer Fußprellung nicht im Kader der Grün-Weißen.

M'gladbach Wolfsburg Borussia Mönchengladbach hat zweifellos eine bessere Saison gespielt als im Jahr zuvor, als der Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag sichergestellt werden konnte. Die Anhänger der Schwarz-Weiß-Grünen gehen dennoch mit gemischten Gefühlen in die Sommerpause: Hatten sie Ende März berechtigterweise auf den Einzug in einen europäischen Wettbewerb hoffen dürfen, rutschte ihr Herzensverein durch sechs sieglose Partien in das graue Tabellenmittelmaß ab. Diese Durststrecke stellt zudem die sportliche Entwicklung in Frag – war der zwischenzeitliche Erfolg nur ein glücklicher Ausschlag nach oben?

Dortmund Kiel Herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt Borussia Dortmund die Gäste aus Kiel! Während es für den BVB noch um die Königsklasse geht, sind die Nordlichter bereits abgestiegen.

M'gladbach Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum letzten Bundesligaspieltag der Saison 2024/2025! Mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg stehen sich zwei Klubs aus dem Tabellenmittelfeld gegenüber. Das Duell zwischen Fohlen und Wölfen soll um 15:30 Uhr angepfiffen werden.

Freiburg E. Frankfurt Ohne Zweifel ist das Aufeinandertreffen des Dritten aus Hessen und des Tabellennachbarn aus dem Breisgau das Topspiel des heutigen Spieltags. Frankfurt rangiert derzeit mit 57 Punkten hinter dem weit enteilten Topduo aus Meister Bayern München und Bayer 04 Leverkusen, könnte aber bei einer Niederlage nicht nur von Freiburg (55), sondern auch dem BVB (54) eingeholt werden. Mit einem Punkt dagegen wäre Rang drei gesichert. Nur eines ist klar: Der Sieger dieses Duells wird in der kommenden Saison definitiv in der Champions League spielen.

Hoffenheim Bayern Zittern um den Klassenerhalt vs. Meisterstimmung: Die noch nicht final gerettete TSG Hoffenheim empfängt den neuen Meister Bayern München zum wahrscheinlich letzten Tanz der Saison 2024/25. Um 15:30 Uhr rollt der Ball in der Sinsheimer PreZero-Arena, einen guten Nachmittag und herzlich willkommen!

St. Pauli Bochum Sportlich geht es in der heutigen Begegnung eigentlich um nichts mehr. Der VfL Bochum steht bereits als Absteiger fest und spielt in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga. Für den VfL ist es der siebte Abstieg aus der Bundesliga. Auch für St. Pauli kann nichts mehr anbrennen. Die Heidenheimer, die mit 29 Zählern auf Platz 16 stehen, könnten mit einem Sieg gegen Bremen noch mit den Hamburgern gleichziehen, doch das Torverhältnis von Heidenheim ist mit -24 deutlich schlechter als das der Kiezkicker mit -11.

St. Pauli Bochum Herzlich willkommen zu 34. Spieltag der Bundesliga. Um 15:30 Uhr empfängt der FC St. Pauli den VfL Bochum. Geleitet wird die Partie von Felix Zwayer.

Heidenheim Werder Dass der FCH überhaupt noch Chancen auf den Klassenerhalt hat, ist im Grunde schon ein Wunder. Die Mannen von der Ostalb, standen die meiste Zeit der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz und waren aufgrund der Doppelbelastung mit dem Europapokal bei vielen „Experten“ schon in Liga zwei abgestiegen. Doch durch eine solide Schlussphase der Saison dürfen die Heidenheimer doch noch fix mit der Relegation planen. Ein direkter Abstieg ist durch die starken Ergebnisse der letzten Wochen nicht mehr möglich. Sogar Rang 15 ist noch denkbar, doch dafür müssten im Vergleich mit der TSG Hoffenheim drei Punkte und auch sechs Tore aufgeholt werden. Nicht unmöglich, denn die TSG spielt parallel gegen die Bayern. Der FC St. Pauli auf Rang 14 ist punktetechnisch auch noch in der Nähe, hat aber 13 Tore Vorsprung. Zu Gast in Heidenheim ist heute Werder Bremen. Die Norddeutschen verspielten zuletzt die große Chance auf die Rückkehr ins europäische Geschäft und können die Spielzeit heute auslaufen lassen.

Leipzig Stuttgart Die Roten Bullen empfangen die Schwaben zum Finale dieser Spielzeit. Während die Cannstatter mit den Gedanken sicherlich schon beim DFB-Pokalfinale in einer Woche sind, geht es für den heutigen Gastgeber noch um das Ticket nach Europa. Für einen Platz in der UEFA Conference League braucht Leipzig allerdings auch Schützenhilfe von den Leverkusenern. Der direkte Vergleich geht eindeutig an die Messestädter: Von den bislang 14 direkten Duellen gewann RB neun Spiele, der VfB lediglich drei.

Mainz Leverkusen Die Werkself unterlag letzten Sonntag vor heimischer Kulisse Borussia Dortmund mit 2:4. Trainer Xabi Alonso reagiert hierauf mit vier Wechseln: Jonas Hofmann, Patrik Schick, Exequiel Palacios und Aleix García starten für Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka und Amine Adli (alle vier Bank).

Leipzig Stuttgart Herzlich willkommen zum Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart am 34. und damit letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das Spiel in der Red Bull Arena beginnt um 15:30 Uhr.

Augsburg Union Berlin Sportlich geht es beim Duell in der Fuggerstadt nichtmehr um all zu viel, da der Tabellenelfte den 13. empfängt. Beide Teams haben den Klassenerhalt längst in der Tasche, womit einem befreiten Saisonabschluss eigentlich nichts mehr im Wege stehen dürfte.

Augsburg Union Berlin Herzlich willkommen zum letzten Bundesligapieltag! Um 15:30 trifft der FC Augsburg auf Union Berlin.

Mainz Leverkusen Auch für die Mainzer, die beim 4:1 in Bochum eine sieben Ligaspiele lange Sieglos-Serie beendeten (vier Remis, drei Niederlagen), geht es heute aber noch um einiges. Die Nullfünfer könnten sich zum vierten Mal auf sportlichem Weg für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Bo Henriksen schenkt daher den gleichen zehn Feldspielern erneut das vertrauen. Einen Wechsel gibt es nur im Tor, wo der wieder einsatzbereite Robin Zentner für Vertreter Lasse Rieß (Bank) übernimmt.

Mainz Leverkusen Es ist das letzte Spiel der Werkself unter Xabi Alonso, der sich mit einem Rekord verabschieden könnte. Punkten die Schwarzroten bei den Nullfünfern, wäre es das 34. Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage (23 Siege, zehn Remis), womit die Rheinländer zum alleinigen Rekordhalter avancieren würden. Leverkusen wäre dann außerdem der erste Verein in der Bundesliga-Geschichte, der in zwei Spielzeiten in Folge ohne Auswärtsniederlage geblieben wäre.

Heidenheim Werder Noch einmal heißt es Bundesliga in dieser Saison am Samstag um 15:30 Uhr! Zum letzten Spieltag empfängt der 1. FC Heidenheim den SV Werder Bremen auf der Ostalb. Ob der FCH die klitzekleine Chance nutzen kann, der Relegation doch noch zu entgehen?

Mainz Leverkusen Guten Tag und herzlich willkommen aus der Mewa Arena. Hier empfängt der 1. FSV Mainz 05 heute um 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen im Rahmen des 34. Spieltags der Fußball-Bundesliga.