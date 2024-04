Vor FIFA-Kongress im Mai Palästinensischer Antrag setzt Israels Fußballverband unter Druck Stand: 30.04.2024 08:17 Uhr

Der palästinensische Fußballverband fordert von der FIFA Sanktionen gegen Israel und will das Thema beim FIFA-Kongress im Mai zur Sprache bringen - ein politisch aufgeladener Tagesordnungspunkt steht auf der Agenda.

Im März reichte der palästinensische Fußballverband (PFA) bei der FIFA einen Antrag ein, der in seiner Gesamtheit auf eine Suspendierung des israelischen Verbands (IFA) als FIFA-Mitglied abzielt. Das Schreiben gibt dem FIFA-Kongress, der Versammlung aller 211 Mitgliedsverbände, viel Brisanz. Denn der Antrag wurde von der FIFA entsprechend ihren Statuten als Diskussionspunkt auf die Tagesordnung bei der Veranstaltung in Bangkok am 17. Mai gesetzt.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte Israel am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus angegriffen. Dabei ermordeten die Terroristen mehr als 1.200 Menschen und nahmen zahlreiche Geiseln. Israel reagierte mit Angriffen aus der Luft und einer Bodenoffensive, um nach eigenen Angaben die Strukturen der Hamas zu zerstören. Den Vereinten Nationen zufolge wurden dabei mehr als 30.000 Menschen getötet.

Palästinensischer Verband: "Israel verstößt gegen Menschenrechte"

Der palästinensische Verband beruft sich in seinem Antrag bei der FIFA auf "Menschenrechtsverletzungen" durch den Staat Israel und unterstellt dem israelischen Verband dabei "eine Mittäterschaft" . Einige der konkreten Vorwürfe:

Die Maßnahmen der israelischen Regierung im Gazastreifen stellten eine existenzielle Bedrohung dar, sie seien ein "Völkermord" .

. Bei dem militärischen Vorgehen Israels seien Fußballspieler und Schiedsrichter getötet sowie Sportstätten zerstört worden.

Der israelische Verband verhindere eine unabhängige Tätigkeit des palästinensischen Verbands und lasse wiederholt Rassismus und Diskriminierung gegen palästinensische Teams und Spieler zu.

Klubs aus israelischen Siedlungen würden entgegen der FIFA-Statuten auf dem Gebiet eines anderen Verbandes - dem palästinensischen - in einem Ligabetrieb spielen.

Die PFA beruft sich auf Artikel 4 der FIFA-Statuten. Dieser besagt, dass "jegliche Diskriminierung gegen ein Land oder eine Gruppe von Menschen" mit "Suspendierung oder Ausschluss" bestraft werden kann. Unterschrieben ist der Antrag von Verbandschef Jibril Rajoub. Rajoub ist neben seiner Tätigkeit beim Fußballverband Generalsekretär des Zentralkomitees der Fatah im Westjordanland und bezeichnete den Sport kürzlich in einem Interview als "Teil unseres Widerstands" .

Der palästinensische Verbandschef Jibril Rajoub

Israelischer Verband: "Wir sind gut vorbereitet"

Der israelische Verband teilte auf eine Anfrage der Sportschau mit, dass der Antrag des palästinensischen Verbands ein "zynischer und schamloser Schritt" sei. "Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und sind gut auf den Kampf in dieser Frage vorbereitet." Die IFA baue dabei auf "ihre Freunde in der FIFA, der UEFA sowie anderen Konföderationen und Verbänden auf der ganzen Welt" .

Moshe Zuares, Präsident des israelischen Verbands

Auf eine Anfrage der Sportschau, ob es zu einer Abstimmung über den Antrag des palästinensischen Verbands kommen könnte, antwortete die FIFA nicht. Die Tagesordnung sieht wörtlich bislang lediglich eine "Diskussion" vor.

Eine Suspendierung oder sogar ein Ausschluss des israelischen Verbands ist als Ergebnis am Ende des Kongresses daher unwahrscheinlich. Denn laut Statuten muss der FIFA-Rat eine solche Maßnahme dem Kongress explizit vorschlagen. Das ist bislang nicht passiert.

DFB-Präsident Neuendorf: "Stehen fest an der Seite Israels"

Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), ist Mitglied im FIFA-Rat. Auf eine Anfrage der Sportschau zum Antrag des palästinensischen Verbands verwies der DFB auf eine Mitteilung vom 14. Oktober, also eine Woche nach dem Angriff der Hamas. "In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel" , wurde Neuendorf damals zitiert.

Seine Solidarität habe er auch in einem Telefonat mit IFA-Präsident Moshe Zuares zum Ausdruck gebracht. Diese Position habe "nach wie vor ihre Gültigkeit" , teilte der DFB mit.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf

UEFA widerspricht dem Vergleich zu Russland

Israel ist seit 1994 Mitglied der UEFA, weil das Land in Asien politisch und damit auch sportlich isoliert war. Beim UEFA-Kongress in Paris im Februar kam ebenfalls die Frage nach Sanktionen gegen Israel auf. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis sagte damals, dass es in der UEFA "keine Diskussion über einen Ausschluss" Israels oder gar "die Absicht" dazu gebe.

Mit Blick auf die aktuell weiter gültige Suspendierung russischer Teams nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verwies Theodoridis auf den vorangegangenen Angriff der Hamas, was "eine komplett andere Situation" als bei Russland darstelle. Zwar gibt es auch in Europa kritische Stimmen, doch auf die UEFA, die 55 der 211 FIFA-Mitglieder stellt, wird sich Israels Verband zum großen Teil verlassen können.

UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Israels Verbandschef Zuares sucht weitere Fürsprecher. Vor wenigen Wochen war Zuares beim südamerikanischen Verband CONMEBOL zu Gast, wo er eine Grundsatzvereinbarung zur Zusammenarbeit mit CONMEBOL-Chef Alejandro Dominguez unterschrieb. Der Termin fiel mit dem Kongress der CONMEBOL zusammen. Israels Verbandschef tauschte sich dort auch mit FIFA-Chef Gianni Infantino aus. Der hatte im Oktober dem israelischen sowie dem palästinensischen Verband angesichts "der schrecklichen Gewalt" kondoliert.

Fußballverbände aus Nahost forderten "Isolierung" Israels

Der palästinensische Vorstoß könnte bei einigen FIFA-Mitgliedern - vor allem in Asien und Afrika - auf Zustimmung stoßen. Zwölf Nationalverbände aus dem Nahen Osten, die als westasiatische Fußballverbände einen Regionalverband betreiben, hatten vom Weltverband FIFA gefordert, Israel wegen des Kriegs gegen die Hamas "zu isolieren" .

Prinz Ali Al Hussein, Verbandschef in Jordanien

Die Initiative wurde von Prinz Ali bin Al Hussein aus Jordanien, dem Präsidenten des westasiatischen Fußballverbandes und ehemaligem FIFA-Präsidentschaftskandidaten, angeschoben. Auch die sportpolitisch derzeit einflussreichen Verbände aus Katar und Saudi-Arabien haben laut dem US-Nachrichtensender CNN das Schreiben unterzeichnet.