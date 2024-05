WM der Frauen 2027 FIFA bewertet deutsche Bewerbung schlechter als Brasiliens Stand: 08.05.2024 07:36 Uhr

Rückschlag für die Bewerbung aus Deutschland, Belgien und Niederlande um die Fußball-WM 2027 der Frauen: Die FIFA bewertet in ihrer Prüfung die europäische Bewerbung schlechter als die aus Brasilien.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 3,7 (Höchstnote 5,0) hat die Bewerbung aus Europa im Prüfbericht der FIFA schlechter abgeschnitten als die einzige Gegenbewerbung aus Brasilien, die auf 4,0 Punkte kam. Die europäische Bewerbung wurde in fast allen Kategorien besser oder gleich gut bewertet, aber in zwei Bereichen entscheidend herabgestuft: Sowohl bei den Stadien als auch bei den vertraglichen Bedingungen stufte die FIFA das Risiko bei der Austragung als "mittel" oder "hoch" ein. Damit fällt die Bewerbung hinter die aus Brasilien zurück.

Mehrere staatliche Dokumente zur Unterstützung des Turniers seien "erheblich von den bereitgestellten Originalvorlagen der FIFA abgewichen", heißt es in dem Bericht. Das könne zu "erhöhten Kostenverpflichtungen" und zu einer "erheblichen Verwässerung der Rechte der FIFA" führen. Zwar hätten die Länder weitere Änderungen bei einem Zuschlag in Aussicht gestellt, doch "angesichts von Umfang und Ausmaß der Abweichungen, wird das Gesamtrisiko für die rechtlichen Rahmenbedingungen als hoch eingeschätzt", so die FIFA. Der DFB hatte sich wiederholt sehr selbstbewusst und optimistisch zu seiner Bewerbung geäußert.

Vergabe beim FIFA-Kongress am 17. Mai

Beide Bewerbungen sind aber zur Abstimmung zugelassen, da sie dem Bericht zufolge die Mindestvoraussetzungen erfüllen. In dem Bericht werden Aspekte wie die Infrastruktur mit Stadien und Unterkünften, Marketing, Nachhaltigkeit, Menschenrechte sowie rechtliche Fragen bewertet. Die WM wird am 17. Mai beim FIFA-Kongress in Bangkok/Thailand vergeben.

Der FIFA-Kongress stimmt über die Ausrichtung ab.

Der FIFA-Kongress ist die Versammlung der 211 FIFA-Mitglieder. Alle Verbände, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht suspendiert sind, dürfen abstimmen. Ausgenommen davon sind die Verbände, die an den Bewerbungen beteiligt sind. Deutschland darf also nicht für sich selbst stimmen. Europa hat damit 52 Stimmen, Südamerika neun. Hinzu kommen die Kontinentalverbände aus Afrika (54), Asien (46), Nord-/Mittelamerika (35) und Ozeanien (11).

Im ersten Wahlgang ist eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent unter den stimmberechtigten anwesenden Mitgliedern nötig. Sollte diese nicht zustande kommen, reicht im zweiten Wahlgang eine einfache Mehrheit unter Abzug von Enthaltungen. Die Verbände sind bei ihrer Abstimmung nicht an die Ergebnisse des Berichts gebunden.

Südamerika noch nie Ausrichter der WM der Frauen

Deutschland richtete zuletzt 2011 die WM aus, Europa war mit Frankreich erst 2019 Gastgeber - Südamerika dagegen noch nie. Beim Kongress von Südamerikas Verband CONMEBOL (vergleichbar mit der UEFA) sagte Verbandschef Alejandro Dominguez in Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Ich appelliere: 2027 muss die Frauen-WM zum ersten Mal in der Geschichte in Südamerika gespielt werden." Man müsse die Entwicklung des Frauenfußballs vorantreiben.

Durch die Männer-WM 2014 ist noch viel Infrastruktur vorhanden, mehrere Stadien von damals sind bei einem Zuschlag für die WM der Frauen 2027 vorgesehen. Von den 13 geplanten Stadien waren zehn schon 2014 in Gebrauch.