Wales-Star vor WM-Premiere Gareth Bale - Allesgewinner auf seiner größten Mission Stand: 20.11.2022 14:58 Uhr

Im Vereinsfußball gehört Gareth Bale zu den erfolgreichsten Spielern des vergangenen Jahrzehnts. Die WM in Katar könnte aber sein Karriere-Höhepunkt sein - als Aushängeschild eines Underdogs.

Von Sebastian Hochrainer

Gareth Bale ist nicht gerade der Prototyp eines fußballerischen Weltstars. Der Außenbahnspieler mit dem starken linken Fuß war zwar einst teuerster Spieler der Welt, als er 2013 für über 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur zu Real Madrid wechselte, gewann dann mit den Königlichen alles, was es zu gewinnen gibt - unter anderem die Champions League. Doch in Spanien war Bale vor allem eins: umstritten.

Zunächst wurde er auch in Madrid gefeiert. Dann gab es viele Verletzungen und Vorwürfe, er sich unprofessionell verhalten. Bale sollte den Verein verlassen, tat dies aber erst im vergangenen Sommer mit Auslaufen seines Vertrages. Jetzt kehrt der 33-Jährige, der mittlerweile in den USA bei Los Angeles FC spielt, als Kapitän der walisischen Nationalmannschaft auf die ganz große Bühne zurück. Und als solcher wird er im eigenen Land nur eins: verehrt.

Wales an erster Stelle

Einst jubelte er mit einer Fahne mit dem Schriftzug: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge ." Es mag ein Affront in Richtung spanische Hauptstadt gewesen sein, eine überspitzte Handlung als Reaktion auf die aus seiner Sicht lächerlichen Vorwürfe. Es war aber auch ein klares Zeichen, dass die Heimat für Bale an erster Stelle steht. Das ist schlichtweg Fakt. Und deswegen ist die WM - trotz aller bisherigen Erfolge - seine größte Mission.

Entsprechend groß ist selbst bei einem derart erfahrenen Profi die Aufregung vor dem Turnier. " Es ist möglicherweise meine letzte Weltmeisterschaft, also ist der Druck für mich noch größer. Das ist einer dieser Momente, in denen man keine andere Chance mehr bekommt ", sagte Bale. Es wird jedoch nicht nur seine wohl letzte WM, sondern es ist definitiv auch seine erste. Denn Wales ist erstmals seit 64 Jahren wieder dabei - dank seines Kapitäns.

Immer entscheidend - und jetzt auch noch fit

Den Großteil der Qualifikation verpasste Bale zwar, wenn er da war, war er jedoch entscheidend. Beim 3:2 in Belarus schoss er alle drei Tore, in den Playoffs entschied er die Halbfinalpartie gegen Österreich (2:1) mit seinem Doppelpack und im Endspiel erzwang er das Eigentor vom Ukrainer Andrej Yarmolenko.

Die WM ist Bales wohl letzter großer Traum in der aktiven Karriere und er selbst ist trotz aller gesundheitlicher Bedenken der Hauptverantwortliche dafür, dass er am Montag (21.11.2022) mit dem Spiel gegen die USA in Erfüllung geht. Und offenbar geht der Weltstar in einem körperlichen Zustand in das Turnier, den er schon lange nicht mehr hatte. " Ich bin zu 100 Prozent fit und bereit. Wenn ich drei Spiele über 90 Minuten spielen soll, spiele ich alle drei Spiele. Ganz einfach ", sagte Bale.

Coach Page setzt auf Bale

Dabei war sein Halbjahr in den USA alles andere als einfach. Auf 14 Einsätze kam Bale in Los Angeles nur, fast alle waren jedoch Kurzeinsätze. Und dennoch war er wieder entscheided. In der Verlängerung des MLS-Endspiels schoss Bale sein Team in der achten Minute der Nachspielzeit ins Elfmeterschießen - und durfte danach mit seinen Kollegen jubeln.

" Große Spieler liefern in großen Spielern ab ", sagte sein Nationaltrainer Rob Page. Bale belegt das immer wieder und ist auch der große Hoffnungsträger für die Gruppenspiele der Waliser gegen die USA, den Iran (25.11.) und England (29.11.). Deswegen gab ihm Page auch eine Einsatzgarantie, sofern er wirklich fit ist. Doch nach den Gruppenspielen soll noch längst nicht Schluss sein. Das Weiterkommen ist für den EM-Viertelfinalisten von 2016 das Mindestziel.

Der Walliser Nationaltrainer Robert Page

Bale will sich auch politisch einsetzen