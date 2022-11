FIFA WM 2022 Kein Spieler bei DFB-PK - Flick: "Training wichtiger" Stand: 26.11.2022 15:36 Uhr

Einen Tag vor dem wichtigen WM-Gruppenspiel gegen Spanien hat der DFB gegen die FIFA-Regularien verstoßen, weil kein Spieler auf der Pressekonferenz anwesend war.

Einzig Hansi Flick erschien am Samstag (26.11.2022) auf der Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die im International Broadcast Centre (IBC) in Doha abgehalten wurde.

So schrieb es die FIFA vor, genau wie der Weltverband jeden Teilnehmer verpflichtet, den Cheftrainer und einen Spieler am Tag vor einem Spiel bei der Pressekonferenz zu präsentieren. Am Samstag erschien aber nur Flick in Doha.

FIFA lehnt DFB-Antrag ab

Der DFB hatte bei der FIFA den Antrag gestellt, die Medienrunde in Al Shamal am eigenen Quartier im Norden Katars abhalten zu dürfen. So sollte die Fahrt ins mehr als 100 Kilometer entfernte Medienzentrum IBC vermieden werden.

Der Weltverband lehnte den Antrag mit Verweis auf die seit Monaten bekannten Regularien ab. Flick zeigte kein Verständnis: "Das ist schon enttäuschend. Wir haben ein richtig gutes Medienzentrum." Vermutlich mit Blick auf die Auseinandersetzung mit der FIFA um die "One Love"-Kapitänsbinde fügte er hinzu: "Aber wir müssen das akzeptieren."

Drei Stunden Autofahrt für eine PK

Ursprünglich war Thomas Müller als Spieler bei der Pressekonferenz vorgesehen. Nach dem abgelehnten Antrag entschied sich der DFB aber dafür, gar keinen Spieler zu schicken, auch nicht etwa einen Torhüter, der am Sonntag auf der Bank sitzen wird. "Wir wollten keinem Spieler zumuten, so lange zu fahren. Das sind mehr als drei Stunden im Auto", sagte Flick.

Der DFB nimmt damit eine Strafe der FIFA inkauf, deren Disziplinarkommission über den Fall berät. Die Sanktion könnte eine Verwarnung sein, aber auch eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich, die in Schweizer Franken zu zahlen ist.