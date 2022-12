FIFA WM 2022 Mit dem Kopf durch die Wand - Álvarez verkörpert Argentinien Stand: 14.12.2022 09:16 Uhr

Julián Álvarez sticht bei Argentiniens Sieg gegen Kroatien an der Seite von Lionel Messi hervor. Der junge Stürmer verkörpert wie kein zweiter den Willen, der Argentinien ins Finale gebracht hat.

"Fußball ist eins", sagte Lionel Scaloni. Der Trainer, der Argentinien mit einem 3:0-Sieg gegen Kroatien ins Finale der Weltmeisterschaft geführt hatte, antwortete damit auf die Frage, ob seine Mannschaft mehr Herz habe als Fußball spiele oder ob sie mehr Fußball spiele als Herz habe.

Können, Leidenschaft, Taktik, Überwindung, Finesse - all das gehört für Scaloni dazu zu dem einen, umfassenden Fußball.

video FIFA WM 2022 Argentinien gegen Kroatien - die Zusammenfassung Ein Elfmeter, ein Stolpertor und letztlich Messis Traum-Solo ebnen Argentiniens verdienten 3:0-Sieg über Kroatien - die Highlights der Partie.

Álvarez glänzt im Halbfinale

Julián Álvarez belegte diese These in einem Spiel, das sein bislang bestes und wichtigstes für die Nationalmannschaft war.

Nach einem abgewehrten Eckstoß kam er noch in der eigenen Hälfte an den Ball, sprintete mit ihm los und vollendete den Konter ein paar Sekunden später mit dem Treffer zum 2:0 gegen Kroatien.

Es war ein Solo, das weit von der Genialität der Soli entfernt war, für die etwa Diego Maradona bekannt war, die verstorbene argentinische Fußballikone, oder Lionel Messi, die lebende.

FIFA WM 2022 Für seinen WM-Traum - selbst Messi erreicht neue Sphären Der WM-Titel ist der einzige, der Lionel Messi in seiner Sammlung noch fehlt. Im Turnier hat er gezeigt, wie sehr er ihn will, gegen Kroatien setzte er nochmal neue Maßstäbe.

Álvarez mit dem absoluten Willen

"Er weiß, ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand" , sagte Sportschau-Expertin Almuth Schult zu dem Lauf, der "den Willen verkörpert" habe, für den die Masse der argentinischen Mannschaft viel mehr steht als für die Kunst, auch wenn die fußballerischen Fähigkeiten etwa eines Enzo Fernández bei einer solchen Sicht zu gering geschätzt werden.

Das Solo von Álvarez jedoch zeigte all das, was Trainer Scaloni im Fußball vereint sieht, und dazu eine Komponente, die so oft über Sieg und Niederlage entscheidet - das Glück. Álvarez kam in der 39. Minute zum Abschluss, obwohl zwei Kroaten vorher an den Ball gekommen waren. Aber es war einfach auch sein Tag an jenem Dienstag (13.12.2022) im Stadion Lusail, in dem am Sonntag auch das Finale der WM ausgetragen wird. "Ich habe gesehen, dass meine Kollegen links und rechts waren. Aber ich dachte, ich versuch's einfach mal. Es war eine Chance, einfach durch", sagte Álvarez.

Viermal im Strafraum - zwei Tore, ein Elfmeter

Der 22 Jahre alte Stürmer von Manchester City erzielte noch ein zweites Tor und holte den Elfmeter heraus, den Messi zum 1:0 verwandelte. Für diese Bilanz reichte, dass er nur viermal im Strafraum der Kroaten am Ball war.

Julián Álvarez, auch nur 1,70 Meter groß, erzielte nun schon vier Tore in seinen sechs Spielen des Turniers. In den ersten beiden Partien wurde er eingewechselt, danach stand er jeweils in der Startelf. Lautaro Martínez galt als der zweite Stürmer neben Messi, doch der Profi von Inter Mailand spielte schwach, vergab selbst beste Chancen.

video FIFA WM 2022 Argentinien gegen Kroatien - die Analyse und Stimmen Das WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien - die Analyse und Stimmen nach der Partie.

Messi thront dennoch über allem

Es dauerte am Dienstag sehr lange, bis Lionel Scaloni in der Presskonferenz nach Álvarez gefragt wurde. Alles hatte sich zunächst um Messi gedreht und - mit reichlich Pathos versehen - auch den Stolz, erneut etwa 47 Millionen Argentinier glücklich gemacht zu haben.

Dann wurde Álvarez doch noch ein Thema, und der Trainer sagte, dass der "hervorragend" gespielt habe und es sehr schön für einen Stürmer sei, zwei Tore zu schießen. Darüber hinaus sei Julián Álvarez aber auch "sehr hilfreich" gewesen, weil er das Mittelfeld so gut bei der Defensivarbeit unterstützt habe.

Messis Glanz und Effizienz in der Offensive, Disziplin, Ordnung und vor allem Hingabe in jedem Zweikampf in der Defensive - das ist Scalonis Fußball.

video FIFA WM 2022 Messi ergriffen - "Mir geht so viel durch den Kopf" Nach seiner Galavorstellung äußert sich Lionel Messi zum Finaleinzug Argentiniens und beschreibt seine Emotionen nach der Partie.

Álvarez mittlerweile Stammspieler

Julián Álvarez hat seinen Platz in der Elf gefunden, die sich vom Anpfiff weg an die Umsetzung machen darf. Ein Platz an der Seite von Messi, seinem Idol, mit dem er vor zehn Jahren mal ein Foto machte, das nun die sozialen Netzwerke schwemmt.

Bei Manchester City im Schatten von Haaland

Selbst wenn Álvarez als Weltmeister zu seinem Verein zurückkehrt, wird ein Startplatz höchstwahrscheinlich fernbleiben. Trainer Pep Guardiola setzt bei Manchester City auf einen zentralen Stürmer, und der heißt in der Regel, also bei wichtigen Spielen, Erling Haaland. Ein Platz auf den Flügeln ist angesichts der Konkurrenz von etwa Phil Foden und Riyad Mahrez auch schwierig zu finden.

Álvarez hat das Zeug zum Star

Julián Álvarez hat jedoch im Licht der Weltöffentlichkeit unter Beweis gestellt, dass Manchester City für die vergleichsweise bescheidene Summe von gut 21 Millionen Euro einen guten Kauf tätigte. Im Januar 2022 holte der englische Meister den Stürmer von River Plate, lieh in zunächst aber wieder für ein halbes Jahr an den argentinischen Traditionsklub aus, mit dem Álvarez 2018 die Copa Libertadores gewonnen hatte. Drei Jahre später wurde er mit River Plate Meister und feierte mit Argentinien den Sieg bei der Copa América, Messis erstem Titel mit der "Albiceleste".

Der zweite ist noch einen Sieg entfernt, und Julián Álvarez dürfte auch im Finale wieder der vorderste und erste Helfer sein in einer Mannschaft, die als Mannschaft keinen Glanz versprüht, aber eine Einheit darstellt, wie es dem Wunsch des Trainers entspricht.