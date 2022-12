FIFA WM 2022 WM-Achtelfinale komplett - das sind die Highlights der K.o.-Runde Stand: 02.12.2022 22:24 Uhr

Die Vorrunde der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist vorbei und nun beginnt die K.o.-Phase mit dem Achtelfinale. Auf dem Weg zum Titel könnte es zahlreiche Klassiker-Duelle geben. Dabei hat der Turnierbaum Südamerikas Favoriten und die ganz großen europäischen Mannschaften voneinander getrennt. Das sind mögliche Konstellationen und die brisantesten Duelle auf dem Weg zum WM-Titel.

Highlights WM-Achtelfinale

Frankreich gegen Polen: Im Achtelfinale kommt es zum Duell der Top-Stürmer. Robert Lewandowski hat in der Gruppenphase sein erstes WM-Tor erzielt und hat Lust auf mehr. Für Kylian Mbappé ist das mittlerweile Routine. Der 23-Jährige hat bereits sieben Mal bei einer Weltmeisterschaft getroffen, alleine drei dieser Tore erzielte er in Katar. Damit hatte er einen großen Anteil an der überzeugenden Gruppenphase der Franzosen.

Spanien gegen Marokko: Im Achtelfinale treffen die beiden nur von der Straße von Gibraltar getrennten Nachbarstaaten Spanien und Marokko aufeinander. Mit Achraf Hakimi (ehemals Real Madrid), Torwart Bono und Stürmer Youssef En-Nesyri (beide FC Sevilla) kennen sich drei wichtige Säulen des Teams bestens mit dem spanischen Fußball aus. Mit den leidenschaftlichen Auftritten in der Gruppenphase hat sich Marokko den Einzug in das Achtelfinale verdient, nun wollen sie mit dieser Einstellung auch gegen den Top-Favoriten Spanien bestehen.

Mögliche Highlights WM-Viertelfinale

Niederlande gegen Argentinien: Im Viertelfinale könnte es zu einer Neuauflage des WM-Finales von 1978 kommen. Damals konnte sich Argentinien in der Verlängerung mit Toren von Mario Kempes und Daniel Bertoni durchsetzen. Diesmal werden wieder einmal alle Augen auf Lionel Messi gerichtet sein, der seine wohl letzte Chance auf den WM-Titel wahrnehmen möchte. Daran möchte ihn Louis van Gaal hindern. Der Coach der Niederlande gehörte in der Gruppenphase zu den souveränsten Mannschaften, ohne die ganz große Begeisterung hervorzurufen. Eine kontrollierte Offensive soll sein Team ins WM-Finale tragen.

England gegen Frankreich: Auf der anderen Seite des Turnierbaums könnte es im WM-Viertelfinale zu zwei Duellen zwischen europäischen Top-Mannschaften kommen. Spätestens bei dem Duell zwischen England und Frankreich würde einer der ganz großen Titelfavoriten aus dem Turnier fliegen.

Spanien gegen Portugal: Auf Spanien könnte im Viertelfinale mit Portugal gleich der nächste Nachbar warten. Keinen Gegner kennen die beiden Nationalmannschaften besser: Insgesamt 40 Mal trafen die beiden Länder aufeinander - für beide Teams ein Rekordwert. Geht man nach der Historie, ist Spanien im 41. Duell der klare Favorit. Portugal konnte gegen Spanien erst sechs Mal gewinnen.

Mögliche Highlights WM-Halbfinale

Argentinien gegen Brasilien: Deutlich häufiger haben die ewigen Rivalen aus Südamerika gegeneinander gespielt. Brasilien und Argentinien, das gab es in der Geschichte bereits 107 Mal - mit leichten Vorteilen für die Brasilianer (44 Siege, 23 Unentschieden, 40 Niederlagen).

Das Europa-Duell: Geht man von den zuvor genannten Viertelfinal-Begegnungen aus, dann kann es im anderen Ast des Turnierbaums nur zu einem hochkarätigen Halbfinale kommen mit zwei der folgenden Teams: Spanien, Frankreich, England, Portugal - wer Weltmeister werden will, muss im letzten Schritt vor dem Finale eine große Hürde überwinden.