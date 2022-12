FIFA WM 2022 Argentinien im Flieger Richtung Party, Festnahmen in Frankreich Stand: 19.12.2022 12:27 Uhr

Argentiniens Weltmeister sitzen im Flieger Richtung Heimat, wo sie ein Spalier von frenetischen Fans erwartet. Frankreich vermeldet derweil Randale.

Der WM-Triumph der argentinischen Fußballer hat in der Heimat eine riesige Party ausgelöst. Am Obelisken der Haupstadt Buenos Aires erhellten Feuerwerkskörper am Sonntag noch lange den Nachthimmel, am 68 Meter hohen Steinpfeiler war das Antlitz von Lionel Messi projiziert.

Auf der zu beiden Seiten wegführenden Prachtstraße 9 de Julio drängte sich eine endlose Menschenmenge in Weiß und Blau gehüllt. Rund eine Million Fans strömten laut offiziellen Angaben auf die Straßen der Hauptstadt, nachdem Argentinien Frankreich mit 4:2 im Elfmeterschießen (3:3 n.V.) bezwungen hatte.

Argentiniens Team im Flugzeug

Mitterweile sind die neuen Weltmeister auf dem Weg in die Heimat. Argentiniens Helden bestiegen mit mehrstündiger Verspätung in Katars Hauptstadt Doha den Charterflieger AR1915 der Aerolineas Argentina, der um 10.44 Uhr Ortszeit (8.44 MEZ) abhob. Messi und Co. sollen nach einem Zwischenstopp in Rom in Buenos Aires landen, die Flugdaten deuten auf eine Ankunft am frühen Dienstagmorgen hin.

Aus Argentiniens Hauptstadt hieß es, dass ein Empfang am Amtssitz des Staatspräsidenten Alberto Fernandez sowie die traditionelle Siegesfeier am zentralen Obelisken in den nächsten Tagen angedacht sind. Die Entscheidung darüber läge jedoch bei den Spielern.

Fahrt vom Flughafen zum Verbandssitz

Die neuen Helden sollen zunächst wie schon nach dem Copa-America-Triumph im Vorjahr, mit dem eine 28-jährige Titeldurststrecke beendet wurde, durch ein Spalier feiernder Fans vom Flughafen in den nahegelegenen Verbandssitz Ezeia gefahren werden. Messi hatte seine Instagram-Botschaft nach dem Titelgewinn schon voller Vorfreude mit dem Satz beendet: "Wir sehen uns schon bald."

227 Festnahmen in Frankreich

In Frankreich sind derweil im Zusammenhang mit dem WM-Finale 227 Personen festgenommen worden. Wie das Innenministerium am Montag mitteilte, war es in mehreren Großstädten zu Zusammenstößen gekommen.

In der Hauptstadt Paris wurden 47 Personen festgenommen. Rund 40 Ordnungshüter wurden verletzt. Ein Großaufgebot von 14.000 Sicherheitskräften war im ganzen Land eingesetzt worden, um die Zwischenfälle einzudämmen. Auf den Champs-Elysees setzte die Polizei Tränengas ein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Frankreichs Spieler wollen nach Hause

Frankreichs Nationalmannschaft will sich entgegen einer Ankündigung der Sportministerin doch nicht in Paris öffentlich bei den Fans bedanken. "Die Spieler ziehen es vor, schon heute Abend nach Hause zu fahren. Ich verstehe das, das ist völlig normal", sagte Verbandspräsident Noël Le Graët am Montag dem Sender BFMTV.

Zuvor hatte Sportministerin Amélie Oudéa-Castera dem Sender Radio France International gesagt, es werde am Abend voraussichtlich eine kleine Veranstaltung auf dem Place de la Concorde geben, aber keine Fahrt über die Champs-Élysées.