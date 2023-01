FA Cup Manchester City schlägt Arsenal und steht im Achtelfinale Stand: 27.01.2023 23:12 Uhr

Manchester City hat im FA Cup mit Arsenal den Tabellenführer der Premier League aus dem Wettbewerb geworfen.

City gewann am Freitag (27.01.2023) mit 1:0 (0:0) gegen Arsenal und steht damit im Achtelfinale. Das entscheidende Tor erzielte der niederländische Nationalspieler Nathan Aké (65. Minute).

Alle weiteren Partien der aktuellen Runde werden an diesem Wochenende ausgetragen, das Achtelfinale, das am 1. März beginnt, wird am 30. Januar ausgelost.

Ortega muss mehrfach parieren

Arsenal hatte zunächst die besseren Chancen. Der frühere Bielefelder Stefan Ortega im City-Tor wurde von Takehiro Tomiyasu (5.) und Leandro Trossard (21.) zu Paraden gezwungen. Die von Nationalspieler İlkay Gündoğan als Kapitän angeführten Citizens spielten zunächst etwas weniger zielstrebig - und Kevin De Bruyne schlenzte den Ball knapp am Tor vorbei (25.).

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Manchester die Führung, das Guardiola-Team war zwischenzeitlich überlegen. Aké war nach Vorlage von Jack Grealish zur Stelle, der den abgeprallten Ball nach Álvarez' Versuch weiterleitete. Arsenal erhöhte in der Schlussphase den Druck, doch City verteidigte stark.

Arsenal in der Liga stark, aber in beiden Pokal-Wettbewerben raus

Arsenal ist damit in beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden: Die Gunners waren bereits im November durch eine 1:3-Heimpleite gegen Brighton & Hove Albion im Ligapokal gescheitert. In der Europa League ist Arsenal als feststehender Achtelfinalist dagegen noch im Rennen.