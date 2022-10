Europa League 3. Spieltag United müht sich zum Sieg in Nikosia Stand: 06.10.2022 20:59 Uhr

Manchester United hat nur mit großer Mühe beim Underdog aus Nikosia gewonnen. Cristiano Ronaldo spielte durch, traf aber nicht.

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Manchester United eine Blamage in der Europa League abgewendet. Die "Red Devils" kamen nach Pausenrückstand beim krassen Außenseiter Omonia Nikosia aus Zypern noch zu einem 3:2 (0:1) und halten damit Kurs auf die K.o.-Runde. Mit sechs Punkten liegt der englische Topklub auf Rang zwei der Gruppe E.

Ronaldo glücklos im Abschluss

Nachdem Ronaldo vier Tage zuvor bei der 3:6-Klatsche im Manchester-Derby gegen City nicht einmal eingewechselt worden war, spielte er gegen den Pokalsieger aus Zypern durch und auch stark - einzig im Abschluss agierte er glücklos. So traf der 37-Jährige freistehend aus knapp sechs Metern nur den Pfosten (78.). In der Nachspielzeit schlenzte er den Ball dann aus bester Lage knapp am Tor vorbei und brüllte seinen Frust in den Abendhimmel.

Für die Tore sorgten mit Marcus Rashford (53., 84.) und Anthony Martial (63.) allerdings andere, Karim Ansarifard (34.) und Nikolaos Panagiotou (85.) trafen für den aufmüpfigen Underdog.

Real Sociedad siegte beim FC Sheriff Tiraspol mit 2:0 dank der Treffer von David Silva (53.) und Aritz Elustondo (62.) und führt die Gruppe E mit neun Punkten aus drei Spielen an.