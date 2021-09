Sturm Graz - PSV Eindhoven 1:4 (0:1)

Obwohl sich die Grazer nach kräften wehrten und bis knapp eine Viertelstunde vor Schluss noch einen Punktgewinn in Reichweite hatten, war die Partie am Ende eine klare Sache. Ibrahim Sangaré hatte die Gäste in der 32. Minute in Führung gebracht, sechs Minuten nach Wiederanpfiff legte Eran Zahavi das 2:0 nach. Danach drückten die Gastgeber und verkürzten durch Jon Stankovic (55.).

Es begann eine Zitterpartie für das Gästeteam von Roger Schmidt, die dann aber Philipp Max in der 74. Minute mit dem 3:1 per leicht abgefälschtem Distanzschuss beendete. Yorbe Vertessen (78.) ließ dann sogar noch das 4:1 folgen, die Gelb-Rote Karte für Sangaré eine Minute vor Schluss war unnötig, aber nicht mehr folgenreich. Mario Götze stand bei der PSV in dert Startelf und wurde zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt.

Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco 1:1 (0:1)

Glücklicher Punkte für das Gästeteam von Niko Kovač: Die Basken dominierten die Partie von der ersten bis zur letzten Minute, fanden im Abwehrbollwerk des Gegners aber kaum einmal eine Lücke. Beide Teams trafen nach einem Eckstoß, was auch belegt, dass herausgespielte Chancen eher Mangelware waren.

Während sich die Kovač-Elf im ersten Durchgang noch ein paarmal gefährlich in der gegnerischen Hälfte zeigte, war dies im zweiten überhaupt nicht der Fall - daran änderte auch die Einwechslung von Kevin Volland nichts mehr. Den Führungstreffer für Monaco hatte nach einer Viertelstunde Axel Disasi erzielt, der Ex-Dortmunder Mikel Merino traf in der 53. Minute zum Endstand.