Boateng und Lyon in Überzahl nur remis bei West Ham United

Der deutsche 2014er-Weltmeister Jerome Boateng darf mit Olympique Lyon trotz eines kapitalen Fehlers auf den Halbfinaleinzug in der Europa League hoffen. In 45-minütiger Überzahl erreichten die Franzosen im Viertelfinal-Hinspiel beim englischen Premier-League-Klub West Ham United am Donnerstag ein 1:1 (0:0).