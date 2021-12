Europa League

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler unterlag am Donnerstag (09.12.21) mit seinem niederländischen Team bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:3 (0:1) und rutschte auf Tabellenplatz drei der Gruppe B. Eindhoven hatte den Einzug in die Gruppenphase der Champions League in den Play-offs verpasst.

Oyarzabal trifft doppelt

Für die Mannschaft des früheren Leverkusener Trainers Roger Schmidt geht es damit im neuen Jahr in der Conference League weiter. Der spanische Nationalspieler Mikel Oyarzabal (43., 62.) entschied die Partie mit einem Doppelpack, der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (90.+2) traf zum Endstand.

AS Monaco um den früheren Bayern-Coach Niko Kovac stand in Gruppe B bereits als Gruppensieger fest und kam bei Sturm Graz zu einem 1:1 (1:1). Nationalspieler Kevin Volland (30.) traf zum Ausgleich, nachdem Jakob Jantscher (6.) die Österreicher in Führung gebracht hatte.

Neapel sichert sich doch noch Platz zwei

Diego Demmes SSC Neapel sicherte sich durch ein spektakuläres 3:2 (2:2) über den ehemaligen englischen Meister Leicester City Rang zwei in Gruppe C und damit einen Platz in der Zwischenrunde. Der Ex-Leipziger Demme stand 78 Minuten auf dem Platz.