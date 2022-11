Drei Tore gegen Roter Stern Volland hält Monaco in der Europa League Stand: 03.11.2022 23:26 Uhr

Kevin Volland hat die AS Monaco fast im Alleingang gegen Roter Stern Belgrad in die Zwischenrunde der Europa League geschossen. Ein Herzschlagfinale gab es in der Gruppe F, am Ende setzten sich Feyenoord und Midtjylland durch.

Kevin Volland war am Donnerstagabend (03.11.2022) der überragende Mann beim 4:1-Erfolg der AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad. Durch den Sieg sicherte sich Monaco zum Abschluss der Gruppenphase in der Europa League den zweiten Platz in der Gruppe H und den Sprung in die Zwischenrunde.

Volland mit Dreierpack für Monaco

Der 30 Jahe alte frühere Nationalspieler Volland traf zunächst per Kopf (5. Minute), dann per Fuß (27./87.), zudem erzielte Belgrads Milan Rodic (50.) ein Eigentor. Für die Serben traf Guélor Kanga (54.) per Foulelfmeter.

Feyenoord schnappt Lazio Gruppensieg weg

Ein Herzschlagfinale gab es in der Gruppe F, dort liefen alle Teams in der Abschlusstabelle mit acht Punkten ein. Feyenoord sicherte sich am Ende den Gruppensieg durch einen 1:0-Erfolg gegen Lazio. Die Römer rutschten noch auf Platz drei ab und haben nur noch die Chance, in der Conference League zu spielen. Dafür müssen sie zunächst in den Playoffs gegen einen der Tabellenzweiten aus der Conference-League-Gruppenphase antreten. Der FC Midtjylland folgte Feyenoord als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde der Europa League.

AS Rom sicherte sich in der Gruppe C das Weiterkommen durch einen 3:1-Erfolg im direkten Duell gegen Ludogorez Rasgrad.