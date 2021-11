Europa League - Lazio Rom erkämpft "Finale" gegen Galatasaray

Beim vielbejammerten 0:0 der Italiener zuletzt in der WM-Qualifikation in Nordirland, das den Gang in die Playoffs zur Folge hat, fehlte Ciro Immobile verletzt. Dass er aber nach wie vor einer der treffsichersten Stürmer der Azzurri ist, bewies er am Donnerstagabend (25.11.21) mal wieder in der Europa League: Am fünften Spieltag der Gruppe E erzielte der Ex-Dortmunder beim 3:0 (0:0) bei Lok Moskau zwei Tore (56./63.), den Endstand besorgte Perdo vier Minuten vor dem Ende.

Hinspiel knapp für Galatasaray

Damit hat Lazio vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf Galatasaray, das Olympique Marseille mit einem 4:2 (2:0) vorzeitig aus dem Wettbewerb beförderte. Alexandru Cicâldău (12.), Duje Ćaleta-Car (30./Eigentor), Sofiane Féghouli (64.) und Ryan Babel (83.) trafen für die Türken, der Pole Arkadiusz Milik konnte nur zweimal verkürzen (69./85.).