Wenige Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit rutschte Smarsch dann allerdings im Strafraum aus und ermöglichte Taiwo Awoniyi so, noch an den Ball zu kommen. St. Paulis Torhüter wehrte den Schuss zwar ab, doch den Abpraller nutzte Becker zum Ausgleich. "Der Fehler beginnt allerdings schon beim langen Ball von Timo Baumgartl" , analysierte Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger, "da stehen sie schlecht gestaffelt" .

Der 19 Jahre alte Marcel Beifus, der für den verletzten Philipp Ziereis in die Startelf gerückt war, hatte das Laufduell mit Awoniyi verloren.

Zweimal Medić gegen Voglsammer

Nach der Pause dauerte es einige Zeit bis zu einer guten Möglichkeit. Sie ergab sich letztlich nach einer Kopfballablage von Prömel für den eingewechselten Voglsammer, der jedoch von Jakov Medić mit zähem Einsatz, nahe an einem elfmeterreifen Foul, gestört wurde (68.).

Wenig später ergab sich das Duell nochmal. Medić war in der eindeutig besseren Situation, kontrollierte den Ball, rutschte dann aber aus. Voglsammer nahm das Geschenk an und schoss zum 2:1 für den Bundesligisten ein (75.). Es war der Schuss ins Halbfinale, das am 19. und 20. April gespielt wird. Dass Voglsammer in der Nachspielzeit eine große Chance ausließ und nur den Pfosten traf, rächte sich nicht mehr.

Nach 2001 zieht Union damit zum zweiten Mal in die Runde der letzten vier Mannschaften ein. Vor 21 Jahren gelang sogar der Einzug ins Finale, das aber mit 0:2 gegen den FC Schalke 04 verloren ging.

Drei Viertelfinalspiele am Mittwoch

Die weiteren drei Viertelfinalspiele stehen am Mittwoch (02.03.2022) an. Die Sportschau überträgt die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg live im Stream und im Ersten.

Dieser Livestream ist ab dem 02.03.2022 20.15 Uhr abrufbar















02.03. | das Viertelfinale im DFB-Pokal: VfL Bochum - SC Freiburg, ab 20.15 Uhr. Sportschau. . 03:15:00 Std. . Verfügbar bis 02.03.2022. Das Erste.

Union jetzt in Wolfsburg, St. Pauli gegen den KSC