DFB-Pokal: Nkunku schießt Leipzig gegen Hannover früh ins Halbfinale

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco hatte zwar im Vergleich zum 1:0 am Sonntag in Bochum kräftig rotiert. Mit sieben Neuen in der Startelf gewann der Bundesligist aber bereits nach einer Viertelstunde die nötige Sicherheit.

Hannovers Mut wird mehrfach bestraft

Insgesamt war Hannover vor 25.000 Zuschauern vor allem im ersten Spielabschnitt zu harmlos und wurde zusätzlich für den zwischenzeitlich aufkeimenden Mut bestraft. Vom Hannoveraner Aufschwung in der 2. Liga mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen war nicht mehr viel zu sehen. RB hatte die Partie jederzeit unter Kontrolle und machte nach der komfortablen Führung zur Halbzeit im zweiten Spielabschnitt alles klar. Leipzig zog zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in Pokal-Halbfinale ein.