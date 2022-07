Späte Entscheidung im DFB-Pokal Nürnberg arbeitet sich gegen Kaan-Marienborn in Runde zwei Stand: 29.07.2022 20:08 Uhr

Bei Viertligist 1. FC Kaan-Marienborn spielt der 1. FC Nürnberg dominant, macht aber in der 1. Runde des DFB-Pokals erst am Schluss alles klar.

Gegen einen kämpferischen Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn hat sich Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg in die 2. Runde des DFB-Pokals gemüht. Ein von Johannes Geis direkt verwandelter Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff bedeutete für die Franken beim 2:0 (1:0) am Freitag (29.07.2020) im Siegener Leimbachstadion die Führung.

Dabei blieb es lange und gerade in Durchgang zwei hatte der Außenseiter seine Möglichkeiten, so dass Nürnberg bis fast zum Ende zittern musste, ehe in der Schlussphase Enrico Valentini (84.) für den Club alles klar machte.

Nürnberg braucht Anlaufzeit

Kompakt lauerte der Viertligist von Beginn an auf seine Kontermöglichkeiten und bereitete dem FCN damit einige Probleme. Erst nach knapp einer halben Stunde wurden die Bemühungen der Nürnberger konkreter. Jens Castrop prüfte Schlussmann Robert Jendrusch nach 26 Minuten mit einem Distanzschuss erstmals ernsthaft.

Wenig später setzte Mats Möller-Daehli einen Schuss aus der Drehung an den Posten (33.). Nachdem Kwadwo Duah bei einer weiteren Möglichkeit den Ball knapp am Tor vorbei gedrückt hatte (42.), brachte ein Standard die Gäste in die Spur. Geis zirkelte einen Freistoß aus knapp 25 Metern mit einem tollen Schuss zum 0:1 in den linken Winkel.

Mit der Führung im Rücken spielte Nürnberg in Durchgang zwei aber keineswegs dominanter. Kaan-Marienborn blieb im Spiel, ohne die Gäste allerdings vor ganz große Probleme zu stellen. Für endgütlige Sicherheit beim Club sorgte schließlich erst Valentini, dem sechs Minuten vor Ende mit einem abgefälschten Schuss das erlösende 2:0 gelang.