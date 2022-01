Dabei war es der Pokal, von dem sich VfL-Manager Max Eberl und Trainer Adi Hütter so sehr versprochen hatten, eine bisher verkorkste Saison wieder in bessere Bahnen zu lenken. In diesem Pokalwettbewerb hatte Gladbach unter anderem Rekordchampion Bayern München eine 5:0-Lehrstunde erteilt - doch diese Gala der Borussia von Ende Oktober wirkt angesichts der momentanen Verfassung wie aus einer anderen Zeit.

Elvedis fatale Hackeneinlage

Hannover hingegen war wild entschlossen, diesen Abend zu einem denkwürdigen zu machen. Schon nach dreieinhalb Minuten landete ein hanebüchener Klärungsversuch per Hacke von Nico Elvedi bei Hendrik Weydandt, der Beier perfekt in die Tiefe schickte - mit einem Kracher in den linken Winkel ließ der Linksaußen der 96er Yann Sommer keine Chance.

Gladbach bekam in der Folge keine Linie in die Aktionen, blieb spielerisch fast alles schuldig - und hätte trotzdem ausgleichen können. Doch Sievers-Erbe Ron-Robert Zieler entschärfte mit einer grandiosen Fußabwehr die Chance von Florian Neuhaus, der nach einem per Kopf von Marcus Thuram abgelegtem Ball frei vor ihm aufgetaucht war (11.).

Friedrich mit klarem Handspiel

Hannover setzte auf der anderen Seite immer wieder Nadelstiche und stellte die Gladbacher Dreierkette, in die Hütter auch den zuletzt aussortierten Matthias Ginter zurückgeholt hatte, vor Riesenprobleme. Zehn Minuten vor der Pause wurde die Gier der Mannschaft von Christoph Dabrowski belohnt, wenn auch mit Verzögerung. Nach einem klaren Handspiel von Neuzugang Marvin Friedrich brauchte Schiedsrichter Florian Badstübner den Videobeweis, ehe er auf Strafstoß entschied - Sebastian Kerk überwand mit etwas Mühe Sommer zum 2:0.