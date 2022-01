Viermal Bundesliga, viermal 2. Liga: Die Möglichkeit, dass am 30. Januar in der Sportschau vier Duelle zwischen einem Bundesligisten und einem Zweitligisten fürs Viertelfinale am 1. und 2. März ausgelost werden, gibt es erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs.

Zwar erreichten in der Saison 2003/04 schon einmal vier Zweitligisten die Runde der letzten acht Mannschaften, aber dazu kamen nur drei Bundesligisten und die TSG Hoffenheim aus der Regionalliga, damals die dritthöchste Spielklasse.

Gerne wird, fast schon als Reflex, von einer Überraschung oder gar Sensation gesprochen, wenn eine Mannschaft sich gegen eine höherklassige im Pokal durchsetzt. Das ist in der Regel auch zu vertreten. Dass der FC St. Pauli am Dienstag (18.01.2022) gegen Borussia Dortmund gewann, war zumindest überraschend. Der BVB ist Tabellenzweiter in der Bundesliga, spielte in der Champions League und zahlt den Spielern seines Kaders an die 200 Millionen Euro an Gehältern.