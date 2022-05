*ausgeschlossen

Auch die Ukraine könnte profitieren

Die ironische Seite: Die Ukraine, die unter dem russischen Krieg leidet, könnte durch Russlands Ausschluss ebenfalls sportlich profitieren. Die Ukraine nimmt den Platz hinter Schottland ein und wäre der nächste Nachrücker aus den Playoffs in die Gruppenphase.

Zu einem Nachrücken käme es, wenn der Sieger der Champions League bereits über seine nationale Liga für die Gruppenphase qualifiziert ist. Im aktuellen Halbfinale trifft das auf Manchester City, den FC Liverpool und Real Madrid zu. Holt eine dieser drei Mannschaften den Titel in der Champions League, wäre die Ukraine mit ihrem Meister dabei - dieser Platz hätte ohne Russlands Ausschluss Schottland zugestanden.

Ukraine brach die Saison ab, ohne einen Meister zu küren

Die ukrainische Premjer-Liha beschloss allerdings am 26. April, keinen Meister festzulegen. Die Saison wurde wegen des russischen Angriffs abgebrochen, der ukrainische Verband ratifizierte die Entscheidung am Dienstag (02.05.2022). Die Tabelle vom 24. Februar wurde als Abschlusstabelle beschlossen, ganz oben stand Schachtar Donezk. Kann ein Meister nachrücken, der nicht als solcher benannt ist?

Auf Anfrage der Sportschau teilte die UEFA mit, dass die teilnehmenden Teams erst Anfang Juni feststehen werden. In der Pandemie beendeten allerdings mehrere Länder ihre Saison vorzeitig. Beispielsweise krönten die Niederlande 2019/20 wie nun die Ukraine auch keinen Meister, stellten aber Teams in den UEFA-Wettbewerben.

Schachtar Donezk - ein Klub auf der Flucht

Die Donbass Arena - die eigentliche Heimspielstätte vom Schachtar Donezk im Januar

Die wichtigere Frage dürfte daher lauten, ob die Teams aus der Ukraine imstande sein werden, die Reisen anzutreten. Schachtar Donezk ist seit 2014 ohnehin ein Team auf der Flucht, weil pro-russische Separatisten die Heimat des Klubs kontrollieren. Im August 2020 empfing das Team den VfL Wolfsburg in der Europa League in Kiew, im Februar 2019 spielte das Team in Charkiw gegen Eintracht Frankfurt.

Im Stadion von Schachtar Donezk im Osten der Ukraine fanden 2012 noch Spiele der EM statt. Spanien gewann dort ein Viertelfinale gegen Frankreich mit 2:0 und ein Halbfinale gegen Portugal im Elfmeterschießen. Derzeit ist das Stadion ungenutzt, mehrfach wurde es 2014 im Krieg beschädigt.