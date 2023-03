Souveräner Viertelfinaleinzug 5:1 - Benfica lässt Brügge nicht den Hauch einer Chance Stand: 07.03.2023 22:53 Uhr

Souveräner Champions-League-Viertelfinaleinzug: Benfica Lissabon hat nach dem Hinspiel-Erfolg gegen Brügge auch im Rückspiel nichts anbrennen lassen. Am Dienstagabend (07.03.2023) gewannen die Portugiesen deutlich mit 5:1 (2:0).

Die Tore für Benfica erzielten Rafa Silva (38. Spielminute), Goncalo Ramos per Doppelpack (45.+2 und 57.), Joao Mario (71.) und David Neres (78.). Bjorn Meijer erzielte in der Schlussphase den Ehrentreffer für Brügge (87.). Das Hinspiel in Belgien hatten die Portugiesen bereits mit 2:0 gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt bleibt damit in dieser Königsklassen-Saison weiter ungeschlagen. Zudem führt Benfica in der heimischen Liga die Tabelle souverän an.

Brügge klar unterlegen

Für Brügge, das in der nationalen Liga derzeit nur den vierten Platz belegt, hätte es noch viel schlimmer kommen können. Ein Hackentreffer von Joao Mario nach 76 Sekunden wurde allerdings wegen Abseits aberkannt. Darüber hinaus schlug Meijer einen Volleyschuss des 30 Jahre alten Offensivspielers gerade noch von der Linie (20.).

Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele der Champions League findet am 17. März statt.