Hoffnung auf Rückkehr ins Nationalteam

Ganz persönlich hofft der 26-Jährige weiterhin auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. "Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist. Aber ich traue es mir zu" , sagte der defensive Mittelfeldspieler. Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick habe er aber noch nicht gehabt. Aber: "Ich bin mir sicher, dass Hansi mich auf dem Schirm hat und meine Leistungen sieht", sagte er. Sein bisher letztes von bislang fünf Länderspielen bestritt Weigl im März 2017 beim 1:0 gegen England unter Joachim Löw.

Weigl kennt Flick, aus dessen Zeit als DFB-Sportdirektor. Es bestehe gegenseitig eine "große Wertschätzung" , sagte der Mann von Benfica: "Ich weiß um die Konkurrenz in der Nationalmannschaft, auf meiner Position sind alle Jungs sehr gut, aber natürlich würde ich gerne zurück. Dafür arbeite ich jeden Tag."

Zufrieden bei Benfica

Unbedingt zurück in die Bundesliga will er aber nicht. "Ich glaube eigentlich schon daran, dass es auch von Benfica aus einen Weg zurück ins DFB-Team gibt" , sagte Weigl. Im Januar 2020 war er für 23 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Portugal gewechselt. Dort fühlt er sich wohl. "Ich habe die Chance, um Titel und in der Champions League zu spielen. Die Voraussetzungen sind gegeben, um wieder im DFB-Team zu spielen" , erklärte er.

Bei Benfica ist der EM-Teilnehmer von 2016 im defensiven Mittelfeld Stammspieler. Sowohl in den vier Begegnungen der Champions-League-Qualifikation als auch in Kiew und gegen Barcelona stand er in der Startelf. Durch eine gute Leistung und vielleicht sogar einen Erfolg gegen die Bayern könnte Weigl sich in den Fokus spielen – und er könnte seinen klaren Worten auch Taten folgen lassen.

vdv/sid/dpa | Stand: 19.10.2021, 12:03