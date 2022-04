Der europäische Ligenverband European Leagues, in dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) organisiert ist, war mit mehreren Details der im April 2021 beschlossenen Reform unzufrieden. "Die europäischen Wettbewerbe haben einen enormen Einfluss auf nationale Ligawettbewerbe" , sagte Claus Thomsen, Vorsitzender der European Leagues, bei einer Pressekonferenz nach der Generalversammlung der Organisation in Istanbul am Freitag (29.04.2022). Vor allem mit Blick auf die Qualifikation sagte Thomsen: "Da können wir keine Kompromisse eingehen."

Im Kern geht es um zwei Streitpunkte:

Zugang zur Champions League: 36 statt 32 Teams sollen mitspielen. Von den vier zusätzlichen Klubs sollen sich laut des Reformplans zwei auf der Grundlage von historischen Ergebnissen der letzten fünf Jahre qualifizieren können - wenn sie es nicht über ihre nationale Liga geschafft haben. Größe des Wettbewerbs: Beim Beschluss im April 2021 wurden 100 zusätzliche Spiele festgelegt. In der Vorrunde soll es zehn statt bisher sechs Spieltage geben, eine weitere K.o.-Runde soll hinzukommen.

Streitpunkt 1: Der Koeffizient als Rettungsnetz für große Klubs

Der bisher gültige Plan: Wird beispielsweise Borussia Dortmund in der Bundesliga nur Tabellenfünfter, dürfte der BVB trotzdem in der Champions League mitspielen, da der Klub im Fünf-Jahres-Koeffizienten gut platziert ist - ein Rettungsnetz für große Klubs also. Was Teile der mächtigen Klub-Vereinigung und der großen Klubs befürworten, lehnen die European Leagues ab.

Das Prinzip würde "eine ungerechtfertigte zweite Chance für einige große Klubs darstellen" , teilte der Ligaverband mit. "Sportliche Verdienste in den heimischen Ligen müssen der einzige Zugang zu den europäischen Wettbewerben sein." Das Problem für die Ligen: Ein Teil des Interesses von Fans basiert darauf, wer sich in den Ligen wie der Bundesliga für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Wenn die nationalen Ligen nicht mehr die alleinige Grundlage für die Qualifikation sind, werden sie entwertet - und ihre kommerzielle Vermarktung möglicherweise schwieriger. Eine weitere Sorge: Bei weiteren Reformen in der Zukunft wäre eine Ausweitung dieses Zugangs zur Champions League möglicherweise leichter durchsetzbar.