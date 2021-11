Beim ersten Treffer stand Marco Reus weit von Antony weg, Marin Pongračić verlängerte den Ball, weil er nicht hoch genug sprang, beim zweiten Treffer stand Ansgar Knauff zu weit von Antony weg, verlor Manuel Akanji das Kopfballduell gegen Sébastien Haller.

Bei Knauff scheidet Müdigkeit als Grund aus, denn er war erst in der 76. Minute eingewechselt worden. Es war schlicht die Entfernung zum Gegner, die zu groß gewesen war, weil die Unterzahl kompensiert werden musste.

"Absurde Fehlentscheidung"

Die Unterzahl, hervorgerufen durch die rote Karte gegen Mats Hummels in der 29. Minute, hat das Spiel stark beeinflusst, das belegen die Statistiken und optischen Eindrücke. Mats Hummels behauptet, dass dem Platzverweis eine "absurde Fehlentscheidung" des englischen (sic!) Schiedsrichters Michael Oliver zugrundeliegt. Das dürfte auch in dieser Schärfe Konsens sein.

Julian Brandt behauptet, dass der BVB das Spiel gewonnen hätte, falls es bei einer Gleichzahl geblieben wäre. Das ist weder zu belegen noch zu widerlegen. Es ist verständlich, zumal wenn die Meinung in einem Moment von Müdigkeit und Enttäuschung abgefragt wird.

Viel besser als in Amsterdam

Borussia Dortmund zeigte im Heimspiel gegen Ajax, wie von Hummels einen Tag zuvor angekündigt, ein "ganz anderes Gesicht" als in Amsterdam beim demütigenden 0:4. Das Mittelfeld und die Viererkette hielten einen deutlich geringeren Abstand zur ersten Pressinglinie als gut zwei Wochen zuvor.

So kam der BVB in die Zweikämpfe, machte es den technisch hervorragend ausgebildeten Fußballern des Gegners schwer, ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Im Offensivspiel wurde der Ball viel länger als in Amsterdam gehalten, die Dribblings waren mutiger. Der Bundesligist zeigte, was er in der Arena von Amsterdam vermissen ließ.