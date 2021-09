Champions League - die neue Realität des FC Barcelona

Und vielleicht stehen diese Namen exemplarisch für eine Entwicklung, die man bei Barca dieser Tage erkennen kann. Barcelona, das ist noch immer ein großer Name im europäischen Fußball. Koeman hat gerade in einem Fernsehinterview in seiner niederländischen Heimat gesagt: "Der FC Barcelona wird immer eine gute Mannschaft sein ." Aber auch eine sehr gute?

Gegner FC Bayern - Erinnerungen, die schmerzen

Einen ersten Eindruck davon, wie gut der FC Barcelona wirklich ist, wird man am Dienstagabend (14.09.2021) bekommen können, wenn der FC Bayern in der Champions League zu Gast ist. Und Erinnerungen an die Bayern haben sie in Barcelona keine guten: Vor knapp einem Jahr war der Gegner in diesem Wettbewerb schon einmal der deutsche Rekordmeister, es war das Viertelfinale. Endstand: 2:8 aus Sicht von Barca.