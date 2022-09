Champions League Drei Minuten reichen zum Bayern-Sieg gegen Barcelona und Lewandowski Stand: 13.09.2022 22:52 Uhr

Ein Doppelpack zu Beginn der zweiten Halbzeit hat dem FC Bayern München einen Sieg im Champions-League-Topduell gegen den FC Barcelona beschert.

Die Münchner gewannen ihr Champions-League-Gruppenduell gegen den FC Barcelona am Dienstagabend (13.09.2022) mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Lucas Hernandez (51.) und Leroy Sané (54.) kurz nach der Pause für den FC Bayern und machten damit den Sieg gegen die Spanier perfekt, die die erste Halbzeit dominiert hatten.

Lewandowski mit Beifall in München empfangen

Das Duell der beiden Gruppenfavoriten Bayern und Barcelona startete mit dem erwartbaren schnellen und qualitativ-hochwertigen Offensiv-Fußball. Dank schnellen Umschaltspiels beider Teams spielte sich ein Großteil der Anfangsviertelstunde in den beiden Strafräumen ab – mit dem Vorteil beim FC Barcelona.

Zunächst forderte Mittelfeldspieler Pedri Bayern-Torhüter Manuel Neuer heraus, dann – wie sollte es auch anders sein – näherte sich Ex-Bayer Robert Lewandowski, der von den Fans in der Münchner Arena mit Beifall begrüßt worden war, und vergab die erste Großchance der Katalanen. Der frühere Dortmunder Flügelspieler Ousmane Dembélé bediente den Polen mit einer halbhohen Hereingabe, die Lewandowski trotz freier Schussbahn aus 14 Metern über das Tor bugsierte.

Barcelona mit starker erster Hälfte

Nach der starken Drangphase des Teams von Xavi kreierte Bayern-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer in der 32. Minute die erste gute Chance der Münchner. Sadio Mané bediente Sabitzer von halbrechts im Strafraum, der die linke obere Torecke nur um Zentimeter verpasste. Kurz darauf hinderten sich Thomas Müller und Mané gegenseitig am Abschluss im Strafraum.

Insgesamt präsentierte sich der FC Barcelona in der ersten Hälfte in Topform und setzte die Bayern über die meiste Zeit unter Druck. Die Münchner stabilisierten sich zum Ende der ersten 45 Minuten, konnten sich jedoch auch glücklich schätzen, dass ein Foul von Abwehrmann Alphonso Davies an Dembélé im Bayern-Strafraum nicht geahndet wurde.

Doppelpack von Hernandez und Sané

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann brachte in der zweiten Halbzeit Leon Goretzka, der es kurz nach Wiederanpfiff mit einem wuchtigen Schuss aus der zweiten Reihe versuchte, aber an Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen scheiterte. Der darauffolgende Eckstoß von Joshua Kimmich landete bei dem völlig freistehenden Lucas Hernandez, der den Ball zur Bayern-Führung ins Tor köpfte.

Jubel bei Lucas Hernandez (r.) und Dayot Upamecano vom FC Bayern München

Nur drei Minuten später schickte Jamal Musiala seinen Bayern-Kollegen Leroy Sané in den gegnerischen Strafraum, Sané dribbelte die heraneilenden Gegenspieler aus und schob den Ball über ter Stegen hinweg ins Tor zur 2:0-Führung. Die Bayern mit einem mutigen und erfolgreichen Start in Hälfte zwei.

Bayern-Effizienz sichert Sieg

Das Offensivspektakel der beiden Teams ging auch nach den beiden Treffern weiter: Musiala verpasste das dritte Tor nur knapp, Pedri vergab die Chance zum Anschlusstreffer, obwohl er alleine vor Neuer auftauchte. Auch Lewandowski versuchte es erneut. Von einer aufgegebenen Aufholjagd des FC Barcelona keine Sicht, doch die Bayern hielten gut dagegen und brachten die 2:0-Führung über die Zeit. Dadurch sicherten sich effiziente Münchner den zweiten Dreier in dieser Champions-League-Saison und damit die Führung in Gruppe C. Bitter: In den letzten Sekunden der Partie musste Torschütze Hernandez den Platz mit Verdacht auf eine Adduktorenverletzung verlassen.

Am dritten Spieltag der Champions League empfangen die Bayern den vermeintlichen Underdog der Gruppe C: Viktoria Pilsen ist am 4. Oktober um 18.45 Uhr (im Audio-Stream und Live-Ticker bei sportschau.de) zu Gast in München. Barcelona reist nach Mailand zum Duell gegen Inter (21 Uhr).