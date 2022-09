Champions League Leverkusen gelingt Befreiungsschlag gegen Atlético Stand: 13.09.2022 22:54 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat dank zweier später Tore Atlético Madrid in der Champions League geschlagen. Die Werkself vermeidet damit den Fehlstart in der Königsklasse.

Bayer Leverkusen hat dank eines späten Doppelpacks den erhofften Befreiungsschlag gelandet und dem unter Druck stehenden Trainer Gerardo Seoane durch den ersten Sieg in der Champions League etwas Luft verschafft. Die Werkself siegte am zweiten Spieltag der Königsklasse gegen den spanischen Topklub Atletico Madrid nach Treffern von Robert Andrich (84.) und Moussa Diaby (87.) mit 2:0 (0:0) und rehabilitierte sich für die überraschende Auftaktniederlage in Brügge (0:1).

Im neunten Pflichtspiel in dieser Saison war es für Bayer erst der zweite Sieg. In der Partie gegen die Mannschaft von Diego Simeone setzte Leverkusen schnell offensive Akzente. Adam Hlozek bekam nach schöner Vorarbeit von Piero Hincapie keinen Druck auf einen Kopfball, Sekunden später schoss Andrich über das Tor (7.).

Bayer hatte zwar mehr Spielanteile. Gegen die gut sortierte Atletico-Defensive blieben weitere Möglichkeiten aber zunächst aus. Auf der Gegenseite hatten die Leverkusener hingegen Glück, als Edmond Tapsoba den Ball nach einer Flanke an die Hand bekam. Nach längerem Videostudium blieb der englische Schiedsrichter Michael Oliver bei seiner ursprünglichen Entscheidung und entschied sich gegen einen Strafstoß.

Beim nächsten Angriff verzog Kerem Demirbay einen Distanzschuss knapp (26.). Keinen Zugriff aufs Spiel hatte zunächst Leverkusens Torjäger Patrik Schick. Der Tscheche wurde immer wieder in der Tiefe gesucht, verlor jedoch häufig frühzeitig den Ball. Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky, der vergangene Woche in Brügge schwer gepatzt hatte, hielt den einzigen Schuss auf sein Tor in der ersten Halbzeit durch Joao Felix ohne Probleme fest (37.).

Im Duell: Atletico Madrids Felipe (l.) und Leverkusens Patrick Schick

Atleticos Keeper Ivo Grbic parierte gegen Moussa Diaby im Nachfassen (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste Bayer die Führung bei einer Doppelchance hauchzart, es war sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf. Erst traf Schick freistehend die Latte, den Nachschuss setzte Robert Andrich an den Pfosten (49.).

Wie erwartet wechselte Simeone Antoine Griezmann ein, der das Spiel der Gäste belebte. Der sehr auffällige Joao Felix scheiterte mit einem Distanzschuss (65.). Die Madrilenen spielten voll auf Sieg und schnürten die Werkself ein. Hradecky parierte einen Schlenzer des eingewechselten Rodrigo de Paul (68.). Trotzdem kam Leverkusen noch zu Chancen: Schick wurde in letzter Sekunde gestört, Kossounou zog knapp am Pfosten vorbei - dann trafen Andrich und Diaby spät.