Champions League Benfica auf bestem Weg in die Playoffs

Benfica hat beste Chancen, die Playoffs zur Champions League zu erreichen. AS Monaco und die PSV Eindhoven trennten sich im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde remis, die Glasgow Rangers stehen vor dem Aus.

Roger Schmidt als neuer Trainer von Benfica durfte am Dienstag (02.08.2022) sehr zufrieden sein. Im Estádio da Luz in Lissabon führte seine Mannschaft schon zur Pause mit 3:0 gegen den FC Midtjylland. Goncalo Ramos mit zwei Treffern (17./33.) und Enzo Fernandez (40.) erzielten die Tore.

Nach der Pause traf Ramos erneut (61.) und baute die Führung auf 4:0 aus, aber der Tabellenzweite der vergangenen Saison in Dänemark erzielte auch ein Tor, per Elfmeter durch Pione Sisto. Das 4:1 sollte den Portugiesen aber für das Rückspiel am Dienstag (09.08.2022) reichen.

Schmidt, der von der PSV Eindhoven nach Portugal gewechselt war, setzte den ehemaligen deutschen Nationalspieler Julian Weigl auf die Bank.

Volland, Ismail und Nübel in Startelf

Die AS Monaco und PSV Eindhoven trennten sich 1:1. Joey Veerman brachte die Niederländer in Führung (38.), Axel Disasi glich in der 80. Minute für die vor allem in der zweiten Halbzeit überlegenen Monegassen aus. Bei der AS standen mit Torwart Alexander Nübel, Ismail Jakobs und Kevin Volland drei deutsche Profis in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo, der von Borussia Mönchengladbach ins Fürstentum wechselte, wurde in der 75. Minute eingewechselt.

Bei der PSV mit Trainer Ruud van Nistelrooy, der Roger Schmidt ablöste, musste Philipp Max angeschlagen nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

Rangers verlieren bei St. Gilloise

Union St. Gilloise, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger in Belgien für Furore gesorgt hatte, gewann mit 2:0 gegen die Glasgow Rangers, die im Mai im Finale der Europa League der Frankfurter Eintracht unterlegen waren. Der Malteser Teddy Teuma schoss in der 27. Minute das erste Tor, in der zweiten Halbzeit legte Dante Vanzeir mit einem Elfmeter nach (76.).

Pilsen gewinnt bei Sheriff Tiraspol

Sheriff Tiraspol, das in der vergangenen Saison sensationell das Gruppenspiel mit 2:1 beim späteren Sieger Real Madrid gewann, muss im Rückspiel gegen Viktoria Pilsen einen Rückstand aufholen, um eventuell wieder gegen die ganz Großen antreten zu dürfen. Die Tschechen gewannen am Dienstag mit 2:1, holten dabei einen Rückstand auf.

Die Partie wurde in der moldauischen Hauptstadt Chișinău ausgetragen, weil Tiraspol in der Region Transnistrien liegt, die 1992 ihre Unabhängigkeit von Moldau erklärte, aber lediglich von Russland anerkannt wird. Der europäische Verband UEFA verbietet derzeit aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Spiele in Transnistrien.

Tekpeteys Treffer für Rasgrad zu wenig

Ebenfalls einen 2:1-Auswärtssieg landete Dinamo Zagreb. Die Kroaten gewannen bei Ludogorez Rasgrad. Für die Bulgaren erzielte Bernard Tekpetey, der für den FC Schalke, den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf spielte, das Tor. Es bedeutete schon in der 22. Minute den Endstand.

Am Mittwoch (03.08.2022) stehen fünf weitere Hinspiele der dritten Runde an. Die Rückspiele werden sämtlich am 9. August ausgetragen, da einen Tag später das Finale um den europäischen Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt in Helsinki ansteht.