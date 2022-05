Dass Schlussmann Thibaut Courtois zum "Man of the Match" von der UEFA gewählt wurde, war mehr als berechtigt. Ab der 15. Spielminute hatte der 30-Jährige zupacken müssen - zweimal gegen Mohammed Salah (16. und 17.), wenig später zeigte der Belgier bei einem scharfen Schuss von Sadio Mané seine herausragenden Fähigkeiten: Blitzschnell tauchte der zwei Meter lange Courtois ab und lenkte den platzierten Flachschuss des Senegalesen an den - aus seiner Sicht - rechten Pfosten.

Es waren nicht seine einzigen Glanzmomente: In der gesamten Partie vereitelte er sagehafte neun Torchancen der Liverpooler.