Champions League: Chelsea trotzt auch in Lille allen Widrigkeiten

Elfer nach VAR-Intervention

Erst nach 25 Minuten bekamen die Blues mehr Spielkontrolle, echte Torchancen gab es aber weiter auf beiden Seiten nicht. Mitten in einen Angriff der Londoner ertönte dann zehn Minuten vor der Pause plötzlich ein Pfiff von Schiedsrichter Davide Massa - der VAR hatte etwas bemerkt. Tatsächlich hatte Jorgingho in einem Strafraumgewühl beim Versuch, die Kugel zu blocken, eine aktive Bewegung mit dem Unterarm in Richtung Spielgerät unternommen und den Ball dann auch klar berührt: Massa gab Strafstoß.

Burak Yilmaz knallte die Kugel mit Urgewalt an Edouard Mendy vorbei ins Netz, da hatte selbst der Welttorhüter null Chance. Plötzlich fehlte Lille nur noch ein Treffer zur Verlängerung, doch Chelsea behielt die Ruhe und wurde noch vor der Pause belohnt. Jorginho machte seinen Patzer beim 0:1 mit einem Traumpass auf Christian Pulišić wieder wett, der Ex-Dortmunder zog halbrechts Richtung Tor und schob den Ball an Torhüter Leo Jardim vorbei ins lange Eck - das 1:1 mit der ersten echten Chance (45.).

Xeka scheitert am Pfosten

Lille blieb aber auch nach diesem Rückschlag ein unangenehmer Gegner. In der 51. strich ein Yilmaz-Kopfball nur knapp am linken Pfosten vorbei, Mendy wäre möglicherweise zu spät gekommen. Ganz sicher zu spät gekommen wäre der Schlussmann zwölf Minuten später, als die Innenverteidigung, in der Christensen verletzt ausgeschieden war, wieder desorientiert wirkte. Doch da rettete der linke Pfosten beim Kopfball von Xeka.

Der Unterschied an diesem Abend war die Effektivität. 20 Minuten vor dem Ende hatte Chelsea seine erst zweite Torchance in der kompletten Partie - doch daraus resultierte die 2:1-Führung. Mason Mount hatte sich links klasse durchgesetzt und an den zweiten Pfosten geflankt. Dort rauschte der Außenverteidiger Azpilicueta heran und drückte die Kugel zur Vorentscheidung über die Linie - der Rest war lockeres Auslaufen.

Lille kämpft um Europa, Chelsea um die Zukunft

Lille wird nun in der kommenden Saison ziemlich sicher nicht wieder in der Champions League vertreten sein. In der Ligue 1 liegt die Mannschaft nur auf Platz sechs und hat sieben Punkte Rückstand auf den Dritten OGC Nizza. Am Samstag (19.03.22) geht es beim FC Nantes erstmal nur darum, den Abstand auf die internationelen Plätze nicht vorzeitig abreißen zu lassen.

Chelsea hingegen ist sportlich gesehen wieder auf bestem Weg Richtung Königsklasse. Die Wiederholung des großen Triumphes bleibt möglich, darüberhinaus scheint Platz drei in der Premiere League gefestigt, am Samstag gibt es im FA-Cup beim FC Middlesbrough die Chance auf das Halbfinale. Allein die politische Lage macht aus diesem traditionsreichen Verein derzeit ein großes Fragezeichen.