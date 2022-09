Hamburger verspielen eine Führung FC St. Pauli auch gegen Sandhausen ohne Sieg Stand: 11.09.2022 16:57 Uhr

Der FC St. Pauli kommt gegen den SV Sandhausen nur zu einem 1:1 (1:0) und damit zum dritten Unentschieden hintereinander in der 2. Fußball-Bundesliga.

Zuvor hatte St. Pauli bei Hansa Rostock sogar verloren. Sandhausen blieb am 8. Spieltag zum fünften Mal in Folge ohne Sieg, dürfte mit dem Punktgewinn am Millerntor aber zufrieden sein.

Irvine mit drittem Saisontor

Die Hamburger waren mit einer verdienten Führung in die Pause gegangen, denn in einer zähen Partie hatten sie die besseren Chancen gehabt. Die erste vergab Johannes Eggestein (10. Minute), wenig später lenkte Sandhausens Torwart Patrick Drewes einen Schuss von Lukas Daschner aus kurzer Distanz mit dem Fuß am Pfosten vorbei.

Den Treffer für St. Pauli in der ersten Halbzeit erzielte Jackson Irvine. Der Australier köpfte eine Flanke von Leart Paqarada ein, es war sein drittes Saisontor (38.).

Schon nach dem nächsten Angriff hätte es beinahe 2:0 gestanden, doch Aleksandr Zhirov kam bei einer verunglückten Klärungsaktion knapp an einem Eigentor vorbei. Erneut hatte Paqarada geflankt.

Ausgleich mit Vorwarnung

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Hamburger lange Zeit die bessere Mannschaft. Manolis Saliakas hatte Pech, dass sein Schuss an den Pfosten prallte. Etienne Amenyidos Nachschuss wurde von Zhirov abgeblockt.

Sandhausen meldete sich mit einem Abseitstor zurück, das den St. Paulianern eine Warnung hätte sein müssen, denn nach ähnlichem Muster - weite Flanke auf den zweiten Pfosten - fiel kurze Zeit später der Ausgleich. Allerdings wurde die Flanke nicht am zweiten Pfosten verwertet, sondern nach einer weiteren Hereingabe von Zhirov.

David Kinsombi, der vor der Saison vom HSV nach Sandhausen gewechselt war, traf aus kurzer Entfernung (71.). Fast wäre die Partie ganz gekippt, doch ein Schuss von Christian Kinsombi, dem Bruder des Torschützen, traf nur den Pfosten.

Eine letzte gute Möglichkeit vergab Luca Zander für St. Pauli, als er mit einem Heber aus spitzem Winkel knapp scheiterte (86.).

St. Pauli nach Regensburg, Sandhausen empfängt Hannover

Zum Abschluss des 9. Spieltages tritt der FC St. Pauli am Sonntag (18.09.2022) beim SSV Jahn Regensburg an. Bereits zwei Tage früher ist der SV Sandhausen zu Hause gegen Hannover 96 gefordert.